ล้อกันสนุก ซีเกมส์ไทยแลนด์ 2568 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”
ผลพวง ดราม่าซีเกมส์ ภาพกราฟิกโปรโมตงานวิ่ง “33rd SEA Games Virtual Run” ถูกจับโป๊ะ ล้อกันสนุก ซีเกมส์ไทยแลนด์ 2568 “อวสาน AI” โปรโมตแข่งกีฬายังไงให้ดูไร้ค่า ล่าสุดเพจทีมฟุตบอลดังเยอรมนี ขอแจมพร้อมติดแคปชั่นเจ็บ
ตามที่มีเสียงวิพาหษ์วิจารณ์อย่างหนัก ! ถึงกรณีดราม่าการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยล่าสุด เพจ SEA GAMES Thailand 2025 โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Virtual Run วิ่งเสมือนจริง แต่กลับถูกหลายคนจับผิดสนั่นพร้อมกับเสียงสับเละไม่มีชิ้นดีถึงการจัดการที่สุดชุ่ย ! เพราะโปสเตอร์โปรโมตที่ใช้ สร้างจากเอไอ AI ไม่เท่าไหร่ แต่ที่ผิดพลาดมหันต์ คือไม่มีการตรวจสอบ โดยแค่งานง่ายๆ อย่างการตรวจสอบทานไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษที่ใช้โปรโมตก็ดูจะผิดพลาดเกินเบอร์จนไม่น่าให้อภัย
แถมยังมีรายละเอียดเพี้ยนหลายจุด จนถูกวิจารณ์หนักว่า “ไม่สมศักดิ์ศรีงานระดับนานาชาติ”
ตัวอย่างที่ถูกโจมตีมาก ไม่พ้นภาพกราฟิกโปรโมตงานวิ่ง “33rd SEA Games Virtual Run” ถูกจับโป๊ะ โดยทีมงานไทยรัฐทีวีโชว์ตีแผ่จุดผิดพลาดชนิดไม่น่าเชื่อว่า ทีมงานตรวจสอบของภาครัฐจะปล่อยปละละเลยได้ถึงเพียงนี้
จุดแรก “มิ้นต์” อรชพร ชลาดลคำ ในฐานะคนจบคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำหนิตรงๆ ประโยค “BE PART OF HISTORY JOIN THE 33rd SEA GAMES VIRTUAL RUN”
เนื้อหาข้างต้นผู้ประกาศข่าวสาวยืนยันว่า ประโยคที่ถูกต้องนั้น ต้องขึ้นแค่คำว่า”BE PART OF HISTORY” โดยคำว่า “JOIN” ต้องอยู่ข้างล่าง ตามหลักการเรียงไวยากรณ์ภาษาที่ถูกต้อง ภาพที่เห็นจึงไม่น่าเชื่อว่าจะปล่อยผ่านโดยไม่มีการตรวจสอบมาได้อย่างไร
เท่านั้นไม่พอ รายละเอียดเรื่องของวันที่ในโปสเตอร์โปรโมตดังกล่าวก็ระบุวันที่จบทัวร์นาเมนต์คลาดเคลื่อนของซีเกมส์ครั้งที่ 33 หนนี้ จะจัดถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2568 เท่านั้น ไม่ใช่ 31 ธ.ค.
รวมถึงการใส่โลโก้สปอนเซอร์ที่หลายเสียงก็มองว่า ปกติที่เคยเห็นโปสเตอร์โปรโมตของประเทศสากลอื่นๆ ไม่เห็นมีโลโก้ผู้สนับสนุนมากมาย เท่ากับซีเกมส์ที่บ้านเราจัดเที่ยวล่าสุดมาก่อน
ถ้าคิดว่าอันนี้พลาดหนักแล้ว ล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจ FC Augsburg อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลเอาส์บวร์กในบุนเดสลีกาเยอรมนี ถึงกับนำโปสเตอร์โปรโมตซีเกมส์ “33rd SEA Games Virtual Run” ไปลงโพสต์ล้อเลียนพร้อมกับติดแคปชั่น “เมื่อมีงานด่วนเข้ามา”
ทั้งนี้ภาพที่เป็นประเด็นนั้น มีการระบุเป็นผลงานที่มาจาก “บริษัทที่ชนะการเสนอราคาแบบวิธีเฉพาะเจาะจง” สำหรับดูแลสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ทางการของซีเกมส์ (SEA Games) ด้วยงบประมาณสูง 8 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน อีกประเด็นที่โดนตำหนืเรื่องป้ายโปรโมตใกล้กับจุดคบเพลิง ในสนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งปรากฏโลโก้ของสปอน์เซอร์โชว์หราอีกเช่นกัน รายงานล่าสุดจากกกท. ด้านของดร.ก้องศักดิ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มีการสั่งปลดป้ายดังกล่าวแล้ว พร้อมขอบคุณทุกเสียงตำหนิของประชาชน
ทั้งนี้ นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวานนี้ (4 ธ.ค.68) โดยระบุชัดเจนว่า ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีความพร้อมเต็ม 100% โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนเริ่มการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 นี้ ซึ่งบรรจุการแข่งขัน 50 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น 574 เหรียญทอง และมี 3 กีฬาสาธิต รวมถึง 1 กีฬาสร้างมูลค่า ในการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ซึ่งจะถ่ายทอดสดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายหลัก
