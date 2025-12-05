ข่าว

ล้อกันสนุก ซีเกมส์ไทยแลนด์ 2568 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 11:42 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 11:48 น.
52
นับถอยหลังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
แฟ้มภาพ

ผลพวง ดราม่าซีเกมส์ ภาพกราฟิกโปรโมตงานวิ่ง “33rd SEA Games Virtual Run” ถูกจับโป๊ะ ล้อกันสนุก ซีเกมส์ไทยแลนด์ 2568 “อวสาน AI” โปรโมตแข่งกีฬายังไงให้ดูไร้ค่า ล่าสุดเพจทีมฟุตบอลดังเยอรมนี ขอแจมพร้อมติดแคปชั่นเจ็บ

ตามที่มีเสียงวิพาหษ์วิจารณ์อย่างหนัก ! ถึงกรณีดราม่าการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยล่าสุด เพจ SEA GAMES Thailand 2025 โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Virtual Run วิ่งเสมือนจริง แต่กลับถูกหลายคนจับผิดสนั่นพร้อมกับเสียงสับเละไม่มีชิ้นดีถึงการจัดการที่สุดชุ่ย ! เพราะโปสเตอร์โปรโมตที่ใช้ สร้างจากเอไอ AI ไม่เท่าไหร่ แต่ที่ผิดพลาดมหันต์ คือไม่มีการตรวจสอบ โดยแค่งานง่ายๆ อย่างการตรวจสอบทานไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษที่ใช้โปรโมตก็ดูจะผิดพลาดเกินเบอร์จนไม่น่าให้อภัย

แถมยังมีรายละเอียดเพี้ยนหลายจุด จนถูกวิจารณ์หนักว่า “ไม่สมศักดิ์ศรีงานระดับนานาชาติ”

ตัวอย่างที่ถูกโจมตีมาก ไม่พ้นภาพกราฟิกโปรโมตงานวิ่ง “33rd SEA Games Virtual Run” ถูกจับโป๊ะ โดยทีมงานไทยรัฐทีวีโชว์ตีแผ่จุดผิดพลาดชนิดไม่น่าเชื่อว่า ทีมงานตรวจสอบของภาครัฐจะปล่อยปละละเลยได้ถึงเพียงนี้

จุดแรก “มิ้นต์” อรชพร ชลาดลคำ ในฐานะคนจบคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำหนิตรงๆ ประโยค “BE PART OF HISTORY JOIN THE 33rd SEA GAMES VIRTUAL RUN”

เนื้อหาข้างต้นผู้ประกาศข่าวสาวยืนยันว่า ประโยคที่ถูกต้องนั้น ต้องขึ้นแค่คำว่า”BE PART OF HISTORY” โดยคำว่า “JOIN” ต้องอยู่ข้างล่าง ตามหลักการเรียงไวยากรณ์ภาษาที่ถูกต้อง ภาพที่เห็นจึงไม่น่าเชื่อว่าจะปล่อยผ่านโดยไม่มีการตรวจสอบมาได้อย่างไร

เท่านั้นไม่พอ รายละเอียดเรื่องของวันที่ในโปสเตอร์โปรโมตดังกล่าวก็ระบุวันที่จบทัวร์นาเมนต์คลาดเคลื่อนของซีเกมส์ครั้งที่ 33 หนนี้ จะจัดถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2568 เท่านั้น ไม่ใช่ 31 ธ.ค.

รวมถึงการใส่โลโก้สปอนเซอร์ที่หลายเสียงก็มองว่า ปกติที่เคยเห็นโปสเตอร์โปรโมตของประเทศสากลอื่นๆ ไม่เห็นมีโลโก้ผู้สนับสนุนมากมาย เท่ากับซีเกมส์ที่บ้านเราจัดเที่ยวล่าสุดมาก่อน

ถ้าคิดว่าอันนี้พลาดหนักแล้ว ล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจ FC Augsburg อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลเอาส์บวร์กในบุนเดสลีกาเยอรมนี ถึงกับนำโปสเตอร์โปรโมตซีเกมส์ “33rd SEA Games Virtual Run” ไปลงโพสต์ล้อเลียนพร้อมกับติดแคปชั่น “เมื่อมีงานด่วนเข้ามา”

ทั้งนี้ภาพที่เป็นประเด็นนั้น มีการระบุเป็นผลงานที่มาจาก “บริษัทที่ชนะการเสนอราคาแบบวิธีเฉพาะเจาะจง” สำหรับดูแลสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ทางการของซีเกมส์ (SEA Games) ด้วยงบประมาณสูง 8 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน อีกประเด็นที่โดนตำหนืเรื่องป้ายโปรโมตใกล้กับจุดคบเพลิง ในสนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งปรากฏโลโก้ของสปอน์เซอร์โชว์หราอีกเช่นกัน รายงานล่าสุดจากกกท. ด้านของดร.ก้องศักดิ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มีการสั่งปลดป้ายดังกล่าวแล้ว พร้อมขอบคุณทุกเสียงตำหนิของประชาชน

run to augsburg
แฟ้มภาพ Facebook @fcaugsburgenglish

ทั้งนี้ นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวานนี้ (4 ธ.ค.68) โดยระบุชัดเจนว่า ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีความพร้อมเต็ม 100% โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนเริ่มการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 นี้ ซึ่งบรรจุการแข่งขัน 50 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น 574 เหรียญทอง และมี 3 กีฬาสาธิต รวมถึง 1 กีฬาสร้างมูลค่า ในการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ซึ่งจะถ่ายทอดสดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายหลัก

อัยรินทร์ ไทยพร้อมจัดซีเกมส์ 100 %
ภาพ @รัฐบาลไทย
ป้ายโปรโมตซีเกมส์ในสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ภาพ @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ป้ายสปอนเซอร์ใกล้ที่จุด คบเพลิงซีเกมส์
ภาพ @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นับถอยหลังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ข่าว

ล้อกันสนุก ซีเกมส์ไทยแลนด์ 2568 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”

6 นาที ที่แล้ว
อรรถกร ศิริลัทธยากร ดราม่าซีเกมส์ ข่าวการเมือง

อรรถกร รับจบดรามาซีเกมส์ ปมโปสเตอร์ AI จ่อคุยผู้รับผิดชอบ-ป้ายสปอนเซอร์ปลดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลประจำงวด 5 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสด 20.00 น. ตรวจสอบประเภทรางวัล 6 ตัวถึง 2 ตัว พร้อมผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาว 5 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ “ไดกิ้น” ปิดงานมีผล 6 ธ.ค. ไม่ใช่เลิกจ้าง เปิดมุมนายจ้าง-พนง.ใครเจ็บสุด?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 5 ธันวาคม 2568 ดูดวง

5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการหนังเศร้า &#039;สก็อตต์ ฟินน์&#039; ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน บันเทิง

วงการหนังเศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดา เอ็นโดรฟิน แพ้ฝุ่น PM 2.5 เสียงหาย-ติดเชื้อในคอ บันเทิง

ห่วงหนัก ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เสียงแหบ-คอติดเชื้อ จำใจเลื่อนงาน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดแปลก นักประดาน้ำเปรูตัวบวมฉึ่งนาน 10 ปี หลังดำน้ำพลาด แพทย์ชี้ยังไม่มีทางรักษา

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ซีเกมส์ 2025” โพสต์ชี้แจง ‘ข้อมูลคลาดเคลื่อน’ ยันเร่งตรวจสอบเพื่อสื่อสารที่แม่นยำมากขึ้น

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน เจน สุดา เจ็บหนักสุด บันเทิง

เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก ข่าวการเมือง

สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่ ยืนยันจับมือแน่นแล้วแต่ต้านกระแสน้ำไม่ไหว ข่าว

แม่น้องเพดเม่ ใจสลาย เล่าเรื่องวันเรือคว่ำ ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่น้ำซัดแรง-ชูชีพหลุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 11:42 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 11:48 น.
52
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อรรถกร ศิริลัทธยากร ดราม่าซีเกมส์

อรรถกร รับจบดรามาซีเกมส์ ปมโปสเตอร์ AI จ่อคุยผู้รับผิดชอบ-ป้ายสปอนเซอร์ปลดแล้ว

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลประจำงวด 5 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสด 20.00 น. ตรวจสอบประเภทรางวัล 6 ตัวถึง 2 ตัว พร้อมผลสลากพัฒนา 5/45

ผลหวยลาว 5 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
Customer relationship มีอะไรบ้าง ที่ร้านโชห่วยควรให้ความสำคัญ

สร้าง Customer Relationship ที่ยั่งยืน กับมิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
เครื่อง pos คืออะไร ทำไมร้านโชห่วยในปัจจุบันถึงใช้ระบบ POS

ระบบ POS สำหรับร้านโชห่วย ทำไมต้องใช้ Makro POS

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
Back to top button