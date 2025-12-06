แฉคลิป 2 กู้ภัยหวังรีดเงินแสน “คดีนัทปง” ต่อรองเหลือ 85000 อ้างผู้ใหญ่กลัวหลุด
โลกออนไลน์รุมเปิดข้อมูลเบื้องหลัง คดีเสียชีวิตณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ล่าสุดอีกมุมเจอพิรุธ 2 กู้ภัยหวังรีดเงินจากศพ หลังตอนแรกรู้มีห่อผงต้องสงสัย เสียงต่อรองขอเหลือ 85,000 บาท พาดพิงอีกมีผู้ใหญ่กลัวหลุด
เป็นอีกเบื้องหลังที่ถูกนำมาเปิดโปงผ่านโลกออนไลน์กับกรณีที่ 2 กู้ภัยซึ่งจากรายงานระบุว่า ได้เข้าไปถึงที่เกิดเหตุในวันที่ 30 พ.ย.68 ซึ่งเป้นวันที่พบร่างไร้สติของณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 อายุ 35 ปี ที่ตอนนี้ผลชันสูตรศพเบื้องต้นพบมีสารไซยาไนด์ในระดับอันตรายทั้งในกระแสเลือดและกระเพพาะอาหาร
โดยล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เจ๊มอย V+” เปิดเผยไทม์ไลน์ช่วงที่กล้องวงจรปิดหน้าบ้านจับภาพตอนที่กู้ภัยฯ ไปบ้าน ณัฐวุฒิ ปงลังกา โดยหลังจากนั้นกู้ภัยมีการพูคุยถึงคำว่า “กลัวหลุด ”
ต่อมาทางกู้ภัยฯ คุยกับเพื่อนว่า “กูเปิดไปแสนนึงเขาต่อ 85 มึงให้เขาไหมละ มีผง ผู้ใหญ่เขากลัวหลุด”
ด้วยเหตุนี้เพจจึงตั้งคำถามว่าแล้วกู้ภัยฯ เรียกเงินค่าอะไร ? ทำไมกู้ภัยฯ ต้องเรียกเงิน กู้ภัยฯ ต้องเคลียร์และออกมาขชี้แจงโดยเร็ว
“ประเด็นคือเรียกค่าอะไร แล้วผู้ใหญ่คือใคร ซึ่งผงที่เจอมันก็ไม่ใช่สารเสพฯ แต่เป็นไซยาฯ แล้วกลัวหลุดอะไร ?” (ดูคลิป)
ขณะเดียวกัน เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวถึงทิศทางคดี โดยในวันพรุ่งนี้ 7 ธันวาคม 68 ช่วงประมาณเที่ยงวันจะเข้าตรวจสอบที่เกิดพร้อมกับพฐ. จากนั้นให้พนักงานสอบสวนประสานบุคคลใกล้ชิด 4 คน ที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าให้ข้อมูล รวมถึงประสานญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาให้ข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับความสะดวกของญาติ และยังต้องสอบปากคำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ชันสูตรพลิกศพ รวมถึงตรวจสอบหลักฐานแวดล้อมและกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
ทั้งนี้ในส่วนของการประกอบพิธี “เผาหลอก” ร่างของนายณัฐวุฒิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น ทุกอย่างเป็นไปด้วยความโศกเศร้า บรรดาญาติสนิท คนรู้จัก เพื่อนร่วมวิชาชีพและประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีต่างพากันแสดงความไว้อาลัยและเสียน้ำตาจำนวนมาก
ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ กล่าวหลังเดินทางใมาร่วมงานเผาหลอก โดยระบุผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองว่า “พี่-ไอซ์ และพวกเราทั้งทีม จะทำให้ดีที่สุดนะน้องรัก”.
