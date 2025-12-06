ข่าว

เปิดภาพ “บิ๊ก-ต้น” ร่วมงานศพ “นัทปง” คืนสุดท้าย คืนนี้ส่งร่างพิสูจน์ต่อ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 14:25 น.| อัปเดต: 06 ธ.ค. 2568 14:25 น.
260
พิธีสวดอภิธรรมศพ นัทปง คืนสุดท้าย
ขอบคุณภาพจากช่อง 8

ช่อง 8 เปิดภาพ “บิ๊ก-ต้น” 2 เพื่อนสนิท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ร่วมงานศพ-ฟังสวดคืนสุดท้าย ก่อนเมื่อช่วงเช้าเผาหลอกจนเวร็จ จับตาคืนนี้ส่งร่างพิสูจน์ต่อที่ กทม.

ความคืบหน้ากรณีเสียชีวิตของ “นัท” ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าวช่อง 8 โดยเหตุเกิดภายในบ้านพักย่านบางกรวย เมื่อ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ก่อนที่วานนี้ (5 ธ.ค.68) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะยืนยันผลตรวจเบื้องต้นว่า พบสาร “ไซยาไนด์” มีปริมาณที่มากพอที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ของวันนี้ (6 ธ.ค.) บรรยากาศหน้าบ้านของ “นัทปง” พบว่ามีการนำโปลิสต์ไลน์มาติดบริเวณรอบบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้คนภายนอกเข้า นอกจากนี้ยังพบ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจำนวน 2 นาย ยืนดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณหน้าบ้าน

ในส่วนของกำหนดการพิธี เริ่มตั้งแต่สวดมาติกาและตัดกรรม เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ก่อนที่ต่อมาเมื่อช่วงบ่ายได้เคลื่อนศพทำพิธีเผาหลอกที่ฌาปณสถานบ้านริมกก หมู่ 4

ขณะที่มีรายงานจาก “ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1” เตรียมเรียกประชุมความคืบหน้าของคดีที่สภ.บางกรวย เพื่อพิจารณาประสานญาติของน้องนัทว่าจะพร้อมเข้าเปิดบ้าน เข้าเก็บพยานหลักฐาน แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นวันนี้ หรือพรุ่งนี้ (7 ธ.ค.) เนื่องจากทุกคนยังอยู่ในฌาปนกิจศพที่ จ.เชียงราย

เบื้องต้นตำรวจได้ติดต่อไปยัง “บิ๊ก” และ “ต้น” คนสนิท ที่อยู่ในเหตุการณ์และอยู่กับน้องนัทเป็นคนสุดท้าย ให้เข้ามาให้ปากคำ แต่ทั้งสองแจ้งตำรวจว่า ขอร่วมงานศพให้เสร็จสิ้นก่อน และเข้ามาให้ความร่วมมือตามขั้นตอน

พิธีศพ นัทปง
ภาพ Facebook @northmgr

ทั้งนี้ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา เพจข่าวช่อง 8 มีการลงคลิปยืนยันว่าทั้งนายต้นและนายบิ๊ก ได้มาร่วมงานสวดอภิธรรมศพของผู้ตาย เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยอยู่ร่วมงานตลอดวัน

ส่วนในเรื่องการตรวจสอบศพตามกระบวนการสอบสวนนั้น ล่าสุดญาติได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ในท้องที่เกิดเหตุแล้ว และยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยจะมีการขนย้ายศพนัทปงกลับไปที่ กทม. เพื่อตรวจชันสูตรโดยละเอียด ในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันนี้ (6 ธ.ค.68) โดยตอนแรกทีมข่าวช่อง 8 ซึ่งเป็นต้นสังกัดประสานทีมกู้ภัยของบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ให้มารับศพ แต่ทีมกู้ภัยดังกล่าวติดภารกิจที่อื่นจึงประสานทีมกู้ภัยสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย ให้เป็นผู้รับหน้าที่เคลื่อนย้ายศพไปตรวจที่กทม.ต่อไป (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปจาก : ช่อง 8

บิ๊กเพื่อนสนิทนัทปง
ขอบคุณภาพจาก @เช้านี้ขยี้ข่าว – ข่าวช่อง8
บิ๊ก งานสวดคืนสุดท้าย นัทปง
ขอบคุณภาพจาก @เช้านี้ขยี้ข่าว – ข่าวช่อง8
ต้น งานศพนัท
ขอบคุณภาพจาก @เช้านี้ขยี้ข่าว – ข่าวช่อง8
บิ๊ก ต้น นัทปงไซนาไยด์
ขอบคุณภาพจาก @เช้านี้ขยี้ข่าว – ข่าวช่อง8

พิธีสวดอภิธรรมศพ นัทปง คืนสุดท้าย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 14:25 น.| อัปเดต: 06 ธ.ค. 2568 14:25 น.
260
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

