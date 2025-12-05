ด่วน! ตร.อายัดศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา
ส่อเผาไม่ได้ ดร.ธนกฤต เปิดภาพ ห่อปริศนาพบในที่เกิดเหตุ หลังกรณี ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 เสียชีวิต ล่าสุด พุทธ อภิวรรณ อัปเดตพ่อกับแม่เห็นควรให้อายัดศพ
วันนี้ (5 ธ.ค.) ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกบักรณีการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าวดัง นายรํฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวภาคสนามของช่อง 8 ที่ตอนแรกมีข่าวเสียชีวิตจากอาการของโรคไหลตาย ที่จู่ๆ ก้หลับไปแล้วไม่ตื่น อย่างไรก็ดีล่าสุดมุมของ ดร.ธนกฤต ได้เปิดภาพของซองปริศนา พร้อมกับระบุข้อความยืนกรานด้วยตัวเอง เรื่องนี้ตนจะขอสืบจากศพ
“ห่ออะไร ห่อของใคร ทำไมไม่ตรวจ เกิดอะไรขึ้น ขอผมสืบจากศพ”
ทั้งนี้ พุทธ อภิวรรณ กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข่าวลือต่าง ๆ ที่มีการพูดถึงการจากไปของณัฐวุฒิ ปงลังกา รุ่นน้องผู้สื่อข่าวในสังกัด โดยยืนยันผ่านการจัดรายการ Phutta Talk เมื่อคืนนี้ (4 ธ.ค.) โดยให้คำมั่นสัญญาพร้อมกับเน้นย้ำว่า การจากไปของณัฐวุฒินั้นถ้ามีสิ่งผิดปกติหรือ เงื่อนงำใด ๆ เกิดขึ้น ทางตนเและ ไอซ์ สารวัตร และครอบครัว ย่อมจะตรวจสอบเรื่องทั้งหมดให้รอบคอบและรัดกุมที่สุด เบื้องต้นขอให้น้องสงบสุข
พุทธ อภิวรรณ ยังขอให้ทุกคนปล่อยให้น้องได้หลับอย่างสงบไปก่อน และยืนยันว่า ตนเอง ครอบครัว รวมถึงไอซ์ไปจนทีมข่าวช่อง 8 ทราบเรื่องราวทั้งหมด เกี่ยวกับการจากไปของณัฐวุฒิ โดยย้ำว่าทราบข้อมูลละเอียดดีกว่าทุกคนที่กำลังวิเคราะห์กันอยู่ในตอนนี้ ดังนั้นขอให้ทุกคนคนวางใจได้ ส่วนรายการพุทธทอล์คนั้นยืนยัน จะยังคงมีต่อไปเรื่อย ๆ
ทั้งนี้ อัปเดตล่าสุด เฟซบุ๊กของพุทธ อภิวรรณ ระบุ คุณพ่อและแม่ของน้องนัด เห็นควรให้อายัดศพน้องเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะเพิ่งทราบผลชันสูตร
ขณะที่เพจเจ๊มอย V+ รายงานสดๆ ร้อนๆ เมื่อ 13.00 น.ที่ผ่านมาว่า – ด่วน ! ตำรวจกำลังเข้าไประงับ การจัดการร่างน้องนัท ดั้นขอเป็นหนึ่งเสียงขออย่าเพิ่ง ฌาปกิจน้อง นัทนะคะ #มาอ่านนิทานกัน
– เมื่อสักครู่ น้องแซ๊ก นักข่าวไทยรัฐ คุยกับพี่ธนกฤต ตำรวจกำลังไปบ้านระงับห้ามฌาปนกิจร่างน้องนัท
– ผงที่อยู่ในร่างกายไม่ใช่สารเสพติด คนสนิทรอบตัว ก็พึ่งทราบจากที่ โพสต์วันนี้ ยืนยันว่าไม่ใช่หัวใจวาย คนตรวจสารคือคนในทีมแกเองฉะนั้นเรื่องนี้ปิดไม่ได้ รอติดตามนะคะ.
