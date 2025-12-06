พิธีเผาหลอก นัทปง ครอบครัว-เพื่อนร่วมงานร่ำไห้ 4 คนในบ้านวันสุดท้ายร่วมงานด้วย
บรรยากาศ พิธีเผาหลอก ‘นัทปง’ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ครอบครัวและเพื่อนร่ำไห้อาลัย เพื่อน 4 คนในวงกินดื่มวันสุดท้ายเดินทางมาร่วมพิธีด้วย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าภายหลังการจากไปอย่างมีเงื่อนงำของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ซึ่งผลชันสูตรระบุว่าเสียชีวิตจากสาร “ไซยาไนด์” โดยในวันนี้ (6 ธ.ค. 2568) ครอบครัวและเพื่อนสนิทได้จัดพิธีฌาปนกิจ (เผาหลอก) ขึ้นตามกำหนดการเดิม ก่อนจะนำร่างอายัดไว้ เพื่อรอพิสูจน์หาข้อเท็จจริงการเสียชีวิต
เมื่อเวลา 12.40 น. ขบวนเคลื่อนร่างของนัทปงได้เคลื่อนออกจากวัดริมกก มุ่งหน้าสู่ฌาปนสถาน โดยใช้รถกระบะลากปราสาทจำลองที่บรรจุโลงศพ ซึ่งมีครอบครัวและเพื่อนร่วมงานช่วยกันจูงเชือก บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า คุณแม่จันทร์สม แม่ของนัทปงมีอาการหน้ามืดและเป็นลมอยู่หลายครั้ง จนญาติต้องคอยดูแลปฐมพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ในพิธี คุณจิตดี ศรีดี ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 เป็นตัวแทนอ่านชีวประวัติผู้วายชนม์ ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิธีฌาปนกิจที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นการเผาหลอก เนื่องจากทางครอบครัวได้มีการอายัดร่างของนัทปงไว้ก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อคลี่คลายปมปริศนาการเสียชีวิตด้วยสารพิษไซยาไนด์
ทั้งนี้ มีรายงานว่า เพื่อน 4 คน ที่ร่วมสังสรรค์กินดื่มอยู่ที่บ้านของนัทปง ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิต ได้เดินทางมาร่วมพิธีเผาหลอกด้วย
