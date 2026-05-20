เคยลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ
คนเคยใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสยังต้องกดยืนยันสิทธิไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เปิดลงทะเบียน 25-29 พ.ค. 69 รับสิทธิรัฐช่วยจ่าย 60% สูงสุด 4,000 บาท
คนที่เคยลงทะเบียนหรือเคยใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส มาก่อน ยังต้องกดรับสิทธิในโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ไม่ใช่ระบบโอนสิทธิให้อัตโนมัติ เพียงแต่ขั้นตอนของกลุ่มที่เคยใช้สิทธิจะสั้นกว่าคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน
โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 โดยเป็นการรวม 2 มาตรการเข้าด้วยกัน คือ กลุ่มคนละครึ่งพลัส (60/40) จำนวน 30 ล้านสิทธิ และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านราย รวมผู้ได้รับสิทธิกว่า 43 ล้านคน ใช้งบประมาณรวมประมาณ 1.75 แสนล้านบาท
เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวน 30 ล้านสิทธิ แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน
เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ต้องทำอย่างไร
ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ต้องรอผลตรวจสอบ
สำหรับประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตังเช่นกัน แต่ระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อน และแจ้งผลผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน ว่าได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิ
กลุ่มนี้จึงต้องเผื่อเวลาไว้มากกว่าผู้ที่เคยใช้สิทธิเดิม หากเอกสารหรือการยืนยันตัวตนยังไม่สมบูรณ์ อาจต้องทำการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย หรือตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ Confirm ID ของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยพิสูจน์ตัวตนผ่านโครงการรัฐมาก่อน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำอย่างไร
ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.18 ล้านราย ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และไม่ได้อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แต่จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน 2569 โดยรัฐสนับสนุนเต็มจำนวน ไม่ต้องร่วมจ่าย
สำหรับประชาชนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าและร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ตามปกติ หากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือน วงเงินจะไม่ทบไปเดือนถัดไป
ใครมีสิทธิลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
คุณสมบัติหลักของผู้มีสิทธิ ได้แก่ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีต รวมถึงคนละครึ่งพลัส
อีกเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เพราะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการช่วยเหลือผ่านมาตรการเพิ่มวงเงินอีกทาง ไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบ 60/40
ได้สิทธิเท่าไร ใช้ได้วันไหน
โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้รูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% สำหรับการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
ผู้ได้รับสิทธิจะใช้ได้ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 รวมสูงสุด 4,000 บาทต่อคน หากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือน จะไม่ทบไปเดือนถัดไป
การใช้สิทธิหน้าร้านเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-23.00 น. ส่วนการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรีเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-21.00 น. โดยรัฐสนับสนุนเฉพาะค่าอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น
หมายเหตุ ร้านทำผม ร้านนวด และร้านสปา ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ เพราะรัฐบาลเน้นช่วยค่าครองชีพด้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
หลังกดลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ผู้ลงทะเบียนจะรอผลแจ้งผ่านการแจ้งเตือนบนแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน
ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารโครงการได้ทางเว็บไซต์ทางการ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th หรือสอบถามผ่าน Call Center ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3509 และ 3548 ในวันและเวลาราชการ
สรุปคำตอบ คนเคยลงทะเบียนต้องลงใหม่ไหม? คำตอบคือ ต้องเข้าไปกดรับสิทธิหรือยืนยันสิทธิในแอปฯ เป๋าตังอีกครั้ง โดยเฉพาะคนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสมาก่อน ให้เลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แล้วกดลงทะเบียนตามขั้นตอน
ถ้าเคยแค่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส แต่ไม่เคยได้รับสิทธิหรือไม่เคยใช้สิทธิ ควรตรวจสอบสถานะตามระบบในแอปฯ เป๋าตัง และเตรียมดำเนินการเหมือนกลุ่มที่ต้องให้ระบบตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะข้อมูลโครงการใช้คำว่า “ผู้ที่เคยใช้สิทธิ” เป็นหลัก ไม่ใช่แค่ “เคยลงทะเบียน”
ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือ อัปเดตแอปฯ เป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เปิดใช้งาน G Wallet ให้พร้อม เตรียมบัตรประชาชน และเข้าระบบตั้งแต่วันแรกที่เปิดลงทะเบียน เพราะสิทธิจำกัดที่ 30 ล้านสิทธิ และโครงการปิดรับเมื่อครบจำนวน
