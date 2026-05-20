เศรษฐกิจ

เคยลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:02 น.
53
เคยลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" ต้องลงทะเบียน "ไทยช่วยไทยพลัส" ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ

คนเคยใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสยังต้องกดยืนยันสิทธิไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เปิดลงทะเบียน 25-29 พ.ค. 69 รับสิทธิรัฐช่วยจ่าย 60% สูงสุด 4,000 บาท

คนที่เคยลงทะเบียนหรือเคยใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส มาก่อน ยังต้องกดรับสิทธิในโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ไม่ใช่ระบบโอนสิทธิให้อัตโนมัติ เพียงแต่ขั้นตอนของกลุ่มที่เคยใช้สิทธิจะสั้นกว่าคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน

โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 โดยเป็นการรวม 2 มาตรการเข้าด้วยกัน คือ กลุ่มคนละครึ่งพลัส (60/40) จำนวน 30 ล้านสิทธิ และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านราย รวมผู้ได้รับสิทธิกว่า 43 ล้านคน ใช้งบประมาณรวมประมาณ 1.75 แสนล้านบาท

เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวน 30 ล้านสิทธิ แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน

เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ต้องทำอย่างไร

คนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ต้องกดยืนยันสิทธิไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง อีกครั้ง เพราะระบบไม่โอนสิทธิให้เองอัตโนมัติ

วิธีทำคือ เปิดแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 อ่านเงื่อนไข กดลงทะเบียน แล้วกดยืนยันสิทธิ ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิ

ส่วนคนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส แต่ไม่เคยได้รับสิทธิหรือไม่เคยใช้สิทธิ ต้องลงทะเบียนใหม่ และรอระบบตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน

สรุปง่าย ๆ คือ เคยใช้สิทธิเดิม ให้กดยืนยันสิทธิใหม่ ส่วนคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ ต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่นำสิทธิเดิมมาให้แบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
www.ไทยช่วยไทยพลัส.th

ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ต้องรอผลตรวจสอบ

สำหรับประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตังเช่นกัน แต่ระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อน และแจ้งผลผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน ว่าได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิ

กลุ่มนี้จึงต้องเผื่อเวลาไว้มากกว่าผู้ที่เคยใช้สิทธิเดิม หากเอกสารหรือการยืนยันตัวตนยังไม่สมบูรณ์ อาจต้องทำการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย หรือตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ Confirm ID ของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยพิสูจน์ตัวตนผ่านโครงการรัฐมาก่อน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำอย่างไร

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.18 ล้านราย ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และไม่ได้อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แต่จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน 2569 โดยรัฐสนับสนุนเต็มจำนวน ไม่ต้องร่วมจ่าย

สำหรับประชาชนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าและร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ตามปกติ หากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือน วงเงินจะไม่ทบไปเดือนถัดไป

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำอย่างไร
www.ไทยช่วยไทยพลัส.th

ใครมีสิทธิลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส

คุณสมบัติหลักของผู้มีสิทธิ ได้แก่ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีต รวมถึงคนละครึ่งพลัส

อีกเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เพราะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการช่วยเหลือผ่านมาตรการเพิ่มวงเงินอีกทาง ไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบ 60/40

ได้สิทธิเท่าไร ใช้ได้วันไหน

โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้รูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% สำหรับการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ผู้ได้รับสิทธิจะใช้ได้ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 รวมสูงสุด 4,000 บาทต่อคน หากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือน จะไม่ทบไปเดือนถัดไป

การใช้สิทธิหน้าร้านเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-23.00 น. ส่วนการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรีเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-21.00 น. โดยรัฐสนับสนุนเฉพาะค่าอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุ ร้านทำผม ร้านนวด และร้านสปา ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ เพราะรัฐบาลเน้นช่วยค่าครองชีพด้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

ได้สิทธิเท่าไร ใช้ได้วันไหน
www.ไทยช่วยไทยพลัส.th

หลังกดลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ผู้ลงทะเบียนจะรอผลแจ้งผ่านการแจ้งเตือนบนแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน

ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารโครงการได้ทางเว็บไซต์ทางการ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th หรือสอบถามผ่าน Call Center ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3509 และ 3548 ในวันและเวลาราชการ

สรุปคำตอบ คนเคยลงทะเบียนต้องลงใหม่ไหม? คำตอบคือ ต้องเข้าไปกดรับสิทธิหรือยืนยันสิทธิในแอปฯ เป๋าตังอีกครั้ง โดยเฉพาะคนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสมาก่อน ให้เลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แล้วกดลงทะเบียนตามขั้นตอน

ถ้าเคยแค่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส แต่ไม่เคยได้รับสิทธิหรือไม่เคยใช้สิทธิ ควรตรวจสอบสถานะตามระบบในแอปฯ เป๋าตัง และเตรียมดำเนินการเหมือนกลุ่มที่ต้องให้ระบบตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะข้อมูลโครงการใช้คำว่า “ผู้ที่เคยใช้สิทธิ” เป็นหลัก ไม่ใช่แค่ “เคยลงทะเบียน”

ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือ อัปเดตแอปฯ เป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เปิดใช้งาน G Wallet ให้พร้อม เตรียมบัตรประชาชน และเข้าระบบตั้งแต่วันแรกที่เปิดลงทะเบียน เพราะสิทธิจำกัดที่ 30 ล้านสิทธิ และโครงการปิดรับเมื่อครบจำนวน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ต้องทำอย่างไร
www.ไทยช่วยไทยพลัส.th

แหล่งข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราคาทอง 21 พ.ค. 69 ก่อนเปิดตลาด เช็กปิดตลาดวานนี้ ร่วงสุทธิ 750 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทอง 21 พ.ค. 69 ก่อนเปิดตลาด เช็กปิดตลาดวานนี้ ร่วงสุทธิ 750 บาท

24 วินาที ที่แล้ว
เคยลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ต้องลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ เศรษฐกิจ

เคยลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป รถไฟพุ่งชนรถดูดส้วม คนขับฝ่าฝืนป้ายหยุด อุจจาระกระจายเต็มถนน ข่าวต่างประเทศ

คลิป รถไฟพุ่งชนรถดูดส้วม คนขับฝ่าฝืนป้ายหยุด อุจจาระกระจายเต็มถนน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขทะเบียนรถ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจรวบ 2 สาว รุมโทรมชาย ลวงเหยื่อจากร้านเหล้าไปข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจรวบ 2 สาว รุมโทรมชาย ลวงเหยื่อจากร้านเหล้าไปข่มขืน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส แจกเดือนละ 1,000 บาท ใช้ไม่หมดทบยอดเดือนหน้าได้ไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทย พลัส รับ 1000 บาท 4 เดือน ใช้ไม่หมด ทบเดือนถัดไปได้ไหม?

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ ข่าว

อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบหลักฐานเด็ด จากเหยื่อหนี ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด ซ่อนของในกล่องลับนับพันปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตร.จับ อินฟลูสาว จ้างมือปืนเด็ดหัวนักร้องหนุ่ม อดีตสามี แค่เพราะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูสาวเวียดนามวัย 23 ปีป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ คนดังวัย 23 ป่วยมะเร็ง ช็อกสาเหตุ โหมงานหนัก หน้าโทรม-ร่างกายพัง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยล่ว 20 พฤษภาคม 2569 หวยลาว

ผลหวยลาวพัฒนา 20 พฤษภาคม 2569 เลข 6 ตัว สถิติออกวันพุธ วิเคราะห์ตำราสัตว์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย เศรษฐกิจ

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก &quot;อาจารย์ไพศาล&quot; แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังแล้วอึ้ง! &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม บันเทิง

ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส แอปฯ เป๋าตัง ฉบับคนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บุญธรรมทราย สก๊อต ข่าว

เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หลวงตาสุจย์&quot; ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม ข่าว

“หลวงตาสุจย์” ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน สับรัฐบาล &quot;มิบังควร&quot; ปล่อย 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69 ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สับรัฐบาล “มิบังควร” 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขึ้นรถไฟ จำลองเหตุก่อนชนรถเมล์ ตั้งประเด็นระยะการมองเห็นธง-ความเร็ว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว ข่าว

สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสนอให้ออกจากราชการ 4 ตำรวจ กักขังเรียกรีดเงินแสน พบชาวจีนข้ามชายแดนบ่อย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน ข่าว

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล ข่าว

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:02 น.
53
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิป รถไฟพุ่งชนรถดูดส้วม คนขับฝ่าฝืนป้ายหยุด อุจจาระกระจายเต็มถนน

คลิป รถไฟพุ่งชนรถดูดส้วม คนขับฝ่าฝืนป้ายหยุด อุจจาระกระจายเต็มถนน

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

เลขทะเบียนรถ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ตำรวจรวบ 2 สาว รุมโทรมชาย ลวงเหยื่อจากร้านเหล้าไปข่มขืน

ตำรวจรวบ 2 สาว รุมโทรมชาย ลวงเหยื่อจากร้านเหล้าไปข่มขืน

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ

อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button