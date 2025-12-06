คลังยืนยัน คนละครึ่ง เฟส 2 ได้ใช้ทันก่อนวันรัฐบาลอนุทินประกาศยุบสภาฯ แน่นอน

กระทรวงการคลัง ยืนยันโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 จะเริ่มใช้ได้ทันก่อนยุบสภา ม.ค. 69 เร่งหาข้อสรุปเรื่องวงเงิน เพื่อให้มาตรการมีความต่อเนื่องและกระตุ้นเศรษฐกิจตามจุดประสงค์ตั้งต้น
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 ยืนยัน ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์ ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภาฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2569 นี้ แน่นอน
ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งจัดทำรายละเอียดของโครงการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการพิจารณาว่าจะแตกต่างจากเฟสแรกอย่างไร และจะกำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อรายอย่างไร เพื่อให้มาตรการมีความต่อเนื่องและทันตามนโยบายของรัฐบาล โดยต้องรอให้ฝ่ายนโยบายพิจารณาและสรุปรายละเอียดก่อนจึงจะสามารถชี้แจงได้
นอกจากนี้ นายลวรณ ยังได้เปิดเผยถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจว่า “รัฐบาลตั้งเป้าหมายอยากเห็นเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2568 ขยายตัวถึง 1% และเชื่อว่าอานิสงส์ของมาตรการรัฐที่ได้เร่งออกไปในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี น่าจะส่งผลในทิศทางบวก โดยสิ่งที่รัฐบาลพยายามตั้งใจทำคือไม่อยากเห็นตัวเลขไตรมาส 4 ตกต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้”
ส่วนประเด็นที่ว่าเงินจากงบกลางปี 2569 ซึ่งก่อนหน้านี้มีการนำไปใช้เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ จะยังมีเหลือเพียงพอรองรับโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 หรือไม่นั้น ปลัดกระทรวงการคลังระบุว่า “หากเป็นนโยบายของรัฐบาล สำนักงบประมาณก็จะต้องไปเร่งบริหารจัดการเพื่อให้สามารถรองรับโครงการได้”
อ้างอิงจาก : honekrasae
