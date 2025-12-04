รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่
จากกรณีดราม่าร้อนแรงบนโลกโซเชียล เมื่อครูฝ่ายปกครองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สั่งยึดเสื้อกันหนาวของนักเรียนหญิงชั้น ม.6 ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัดอุณหภูมิเพียง 9-10 องศาเซลเซียส จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและมนุษยธรรมอย่างหนัก
ล่าสุด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัด ได้มีความเคลื่อนไหวเพื่อลดกระแสกดดัน ด้วยการออกประกาศเรื่อง กำหนดแนวทางการแต่งกายของนักเรียนเป็นกรณีพิเศษในช่วงฤดูหนาว ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 โดยอ้างอิงถึงพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศทั่วไป ภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงกำหนดแนวทางการแต่งกายของนักเรียนเป็นกรณีพิเศษในช่วงฤดูหนาว
ในการนี้ โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนสวมใส่กางเกงวอร์ม เสื้อกันหนาวโทนสีสุภาพเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย การแต่งกายของนักเรียนต้องอยู่บนพื้นฐานของความสะอาด สุภาพ และ เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ประกาศฉบับนี้ถูกเผยแพร่ออกมา กลับไม่ได้ทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์จางหายไป ในทางกลับกันมีผู้ปกครองและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วย โดยมองว่าการกำหนดเงื่อนไข “โทนสีสุภาพ” ยังคงแสดงถึงกรอบความคิดที่ยึดติดกับระเบียบมากกว่าสุขภาพของเด็ก และอาจกลายเป็นการ “เพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง” ที่มีฐานะยากจน ซึ่งอาจมีเสื้อกันหนาวอยู่แล้วแต่ไม่ใช่สีสุภาพตามที่โรงเรียนกำหนด ทำให้ต้องดิ้นรนหาเงินไปซื้อใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบอีกครั้ง แทนที่จะอนุญาตให้ใส่เสื้อที่มีอยู่เพื่อความอบอุ่นไปก่อนในช่วงวิกฤตภัยหนาวนี้
