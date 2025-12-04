เวย์ เปิดปากแล้ว ยัน ไม่ได้หย่า นานา เผยสาเหตุ ไม่โผล่เยี่ยม เพราะเมียสั่ง
หนุ่ม กรรชัย ต่อสายตรงเคลียร์ข่าวลือหย่าร้าง เวย์ ยืนยันสถานะครอบครัวยังปกติ ส่วนสาเหตุที่หายเงียบไม่ไปเยี่ยมที่โรงพัก เป็นเพราะคำสั่งสุดท้ายของนานาที่ฝากทนายมาบอก
ดราม่าซ้อนข่าวจับกุม นานา ไรบีนา เมื่อชาวเน็ตจับตาไร้เงาสามี เวย์ ไทเทเนี่ยม มาเยี่ยมจนลือสะพัดว่า เซ็นใบหย่า ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เคลียร์ชัดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ (3 ธ.ค. 68) หลังต่อสายตรงหาเจ้าตัวและเพื่อนสนิทเพื่อยุติข่าวลือทั้งหมด
ประเด็นข่าวหย่าร้างถูกจุดพลุขึ้นหลังจาก ดีเจดาด้า วรินดา เพื่อนสนิทของนานา ได้กล่าวในรายการข่าวแหกโค้งว่า เมื่อประมาณ 1 ปีก่อน นานาเคยเปรยว่าได้หย่ากับเวย์แล้ว แต่เป็นการหย่าเพื่อแก้เคล็ดหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งดาด้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของนักธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถามดาด้าเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่านั่นเป็นข้อมูลเก่าเมื่อปีที่แล้ว แต่สถานการณ์ปัจจุบันเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ดาด้าเพิ่งไปเจอนานาและเวย์อยู่ด้วยกัน ปรับความเข้าใจกัน และดูรักกันปกติดี
เพื่อความชัดเจนที่สุด หนุ่ม กรรชัย ได้โทรศัพท์หา เวย์ ไทเทเนี่ยม โดยตรง ซึ่งเวย์ยืนยันเสียงหนักแน่นกับกรรชัยว่า “ยังไม่ได้หย่า” สถานะครอบครัวยังคงเดิม
ส่วนคำถามที่สังคมสงสัยว่า “เวย์ไปไหน? ทำไมไม่ไปเยี่ยมเมีย?” นั้น เวย์ได้เปิดเผยความจริงที่ทำเอาหลายคนจุกอกว่า การที่เขาไม่ไปปรากฏตัว ไม่ใช่เพราะทิ้งขว้าง แต่เป็น “ความต้องการของนานาเอง”
โดยนานาได้ฝากข้อความกำชับผ่านทนายความส่วนตัวมาบอกสามีสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า: “ไม่ต้องมา… ให้ดูหน้าลูก”
ความหมายคือ นานาไม่ต้องการให้เวย์มาวุ่นวายที่โรงพักหรือสถานีตำรวจ แต่อยากให้สามีทุ่มเทเวลาและสมาธิทั้งหมดไปที่การดูแลลูกทั้งสองคน (น้องบีน่า-น้องบรู๊คลิน) ให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่แม่ไม่อยู่ ซึ่งเวย์ก็เคารพการตัดสินใจและปฏิบัติตามคำขอร้องของภรรยาอย่างเคร่งครัด เพื่อประคับประคองความรู้สึกของลูก ๆ
ทั้งนี้ หนุ่ม กรรชัย ยังระบุว่า ทีมทนายความได้ยืนยันข้อมูลตรงกันว่า นานาเป็นผู้แจ้งความประสงค์นี้เอง เพื่อกันเวย์และลูกออกจากความวุ่นวายหน้างาน ให้โฟกัสที่ครอบครัวเป็นหลัก
