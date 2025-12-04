คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไขข้อข้องใจ ทำไมคดีนานายังไม่ใช่ฉ้อโกงประชาชน? ระบุ เป็นการหลอกเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิท พร้อมเร่งแกะรหัส Hardware Wallet ปริศนาที่เจ้าตัวปฏิเสธความเป็นเจ้าของ
ความคืบหน้าล่าสุดบ่ายวันนี้ (4 ธ.ค. 68) เพจเฟซบุ๊ก อนุวัติ จัดให้ เผยข้อมูลจาก พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. และ พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ. ที่ระบุชัดเจนว่า คดีของ นานา ไรบีนา ในขณะนี้ยัง ไม่เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
สาเหตุหลักเนื่องจากการกระทำผิดในครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการชักชวนลงทุนแบบ เจาะจงเพียงกลุ่มเพื่อนสนิท หรือคนรู้จักในวงจำกัดเท่านั้น ไม่ได้มีการประกาศโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปในวงกว้าง (Public Offering) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อหาฉ้อโกงประชาชน ดังนั้นในชั้นนี้จึงยังถือเป็นการฉ้อโกงแบบธรรมดา (ซึ่งยอมความได้หากมีการชดใช้) เว้นแต่จะมีหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่ามีการเปิดรับคนนอกวง
ส่วนประเด็นที่สังคมจับตาเรื่องข่าวลือการหย่าร้างระหว่าง นานา และ เวย์ ไทเทเนี่ยม ว่าจะเป็นการวางแผนถ่ายเททรัพย์สินหรือหนีความผิดหรือไม่นั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุชัดเจนว่า “การหย่าร้างไม่เป็นผล” และไม่มีผลกระทบกับรูปคดี
ที่สำคัญที่สุด จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้น “ยังไม่พบเส้นเงินพาดพิงไปถึงทาง เวย์” แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับที่เจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านี้
อีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่พบในที่เกิดเหตุคือ Ledger Nano X หรือ Hardware Wallet (กระเป๋าเก็บเหรียญดิจิทัลแบบพกพา) ซึ่งทาง นานา ได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ใช่ของตัวเอง
ขณะนี้ทางตำรวจกำลังส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการขอรหัสเพื่อตรวจสอบ (Crack) ว่าภายในอุปกรณ์ดังกล่าวมีทรัพย์สินดิจิทัลซุกซ่อนอยู่หรือไม่ และหากมี ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของใครและเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่อาจนำไปสู่การยึดทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อนำมาคืนผู้เสียหาย
