ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:10 น.
110
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย
CIB

ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไขข้อข้องใจ ทำไมคดีนานายังไม่ใช่ฉ้อโกงประชาชน? ระบุ เป็นการหลอกเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิท พร้อมเร่งแกะรหัส Hardware Wallet ปริศนาที่เจ้าตัวปฏิเสธความเป็นเจ้าของ

ความคืบหน้าล่าสุดบ่ายวันนี้ (4 ธ.ค. 68) เพจเฟซบุ๊ก อนุวัติ จัดให้ เผยข้อมูลจาก พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. และ พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ. ที่ระบุชัดเจนว่า คดีของ นานา ไรบีนา ในขณะนี้ยัง ไม่เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

สาเหตุหลักเนื่องจากการกระทำผิดในครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการชักชวนลงทุนแบบ เจาะจงเพียงกลุ่มเพื่อนสนิท หรือคนรู้จักในวงจำกัดเท่านั้น ไม่ได้มีการประกาศโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปในวงกว้าง (Public Offering) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อหาฉ้อโกงประชาชน ดังนั้นในชั้นนี้จึงยังถือเป็นการฉ้อโกงแบบธรรมดา (ซึ่งยอมความได้หากมีการชดใช้) เว้นแต่จะมีหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่ามีการเปิดรับคนนอกวง

ส่วนประเด็นที่สังคมจับตาเรื่องข่าวลือการหย่าร้างระหว่าง นานา และ เวย์ ไทเทเนี่ยม ว่าจะเป็นการวางแผนถ่ายเททรัพย์สินหรือหนีความผิดหรือไม่นั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุชัดเจนว่า “การหย่าร้างไม่เป็นผล” และไม่มีผลกระทบกับรูปคดี

ตำรวจเร่งแกะรหัส Hardware Wallet เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ภาพจาก : FB/อนุวัต จัดให้

ที่สำคัญที่สุด จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้น “ยังไม่พบเส้นเงินพาดพิงไปถึงทาง เวย์” แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับที่เจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านี้

อีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่พบในที่เกิดเหตุคือ Ledger Nano X หรือ Hardware Wallet (กระเป๋าเก็บเหรียญดิจิทัลแบบพกพา) ซึ่งทาง นานา ได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ใช่ของตัวเอง

ขณะนี้ทางตำรวจกำลังส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการขอรหัสเพื่อตรวจสอบ (Crack) ว่าภายในอุปกรณ์ดังกล่าวมีทรัพย์สินดิจิทัลซุกซ่อนอยู่หรือไม่ และหากมี ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของใครและเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่อาจนำไปสู่การยึดทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อนำมาคืนผู้เสียหาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและภาพจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

2 วินาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; ข่าว

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

23 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

31 นาที ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

44 นาที ที่แล้ว
เพลง

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

54 นาที ที่แล้ว
&#039;ข้าวโพด&#039; ฝากถึง &#039;นานา ไรบีนา&#039; กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก บันเทิง

‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก

55 นาที ที่แล้ว
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา มั่นใจจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ศพสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นักพากย์ระดับตำนานผู้สร้างเสียงซูเนโอะในโดราเอมอน บันเทิง

ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี ตำนานเสียง “ซูเนโอะ-โคนัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดดอกเบี้ย &#039;นานา ไรบีนา&#039; โอนให้ &#039;ข้าวโพด สมิทธินันนท์&#039; ก่อนโดนรวบ บันเทิง

เปิดยอดดอกเบี้ย ‘นานา ไรบีนา’ โอนให้ ‘ข้าวโพด สมิทธินันนท์’ ก่อนโดนรวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในเมาท์แรง! ปมข่าวลือ เวย์-นานา หย่ากัน คาดสาเหตุจากความไว้ใจเรื่องเงิน บันเทิง

วงในเมาท์แรง! ปมข่าวลือ เวย์-นานา หย่ากัน คาดสาเหตุจากความไว้ใจเรื่องเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นร.ญี่ปุ่นวัย 15 ใช้มีดแทงชายแปลกหน้าเจ็บสาหัส สารภาพเป็นคนทำแต่ไม่พูดถึงแรงจูงใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย คาดเหตุ ตำรวจค้านประกันตัว นานา ยอดเสียหายพุ่ง 195 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นวันพ่อ 2567 รวมประโยคบอกรักพ่อ ความหมายดี ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นวันพ่อ 2568 ประโยคบอกรักพ่อ ความหมายดี คำคมซึ้ง ๆ ในวันพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &#039;น้าตุ๊ก อรุณี&#039; ตำนานนักพากย์ &#039;โคนัน-ซึเนโอะ&#039; ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

อาลัย ‘น้าตุ๊ก อรุณี’ ตำนานนักพากย์ ‘โคนัน-ซึเนโอะ’ ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเผยพฤติกรรมของนานา ปลอมสลิปเพื่อยื้อหนี้ 195 ล้าน ข่าว

ทนายเหยื่อ แฉ “นานา” ปลอมสลิป กุเรื่อง ปปง. แช่แข็งเงิน ยื้อหนี้ 195 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ส่ง “ธรรมนัส-อรรถกร” ดูดราม่าซีเกมส์ ย้ำยังไม่แย่กว่ากัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไม่มีคนยื่นประกัน “นานา ไรบีนา” ขีดเส้นยื่นได้ถึง 4 โมง ก่อนส่งทัณฑสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลุ้นข่าวดี! กฟภ. เร่งเคาะมาตรการ ช่วยค่าไฟ เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ คาดใช้งบกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันพ่อ 5 ธันวาคม 2568 ขายเหล้าไหม ไลฟ์สไตล์

วันพ่อขายเหล้าได้ไหม 5 ธันวาคม 2568 เปิดกฎใหม่ปลดล็อกจำหน่ายแอลกอฮอล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม &quot;ธีร์&quot; ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน บันเทิง

เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม “ธีร์” ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:10 น.
110
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot;

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button