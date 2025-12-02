ตายพุ่ง 600 ศพ น้ำท่วมอินโดนีเซีย ไซโคลนถล่มหนัก ชาวบ้านซัดรัฐบาลล้มเหลว
อินโดนีเซียวิกฤตหนัก น้ำท่วมใหญ่สังเวย 631 ศพ ชาวบ้านโอดเหมือนเจอสึนามิ จวกยับรัฐบาลรับมือล้มเหลว ชี้ต้นเหตุไซโคลนเซนยาร์และการทำลายสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (2 ธันวาคม 2568) สำนักข่าวต่างประเทศ bbc รายงานเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงกำลังถล่มภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่กำลังเผชิญกับมหาอุทกภัยจากไซโคลนเซนยาร์ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเสียงวิจารณ์ถึงการรับมือของรัฐบาลที่ล่าช้า
ทางการอินโดนีเซียยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 631 ราย และมีผู้สูญหายอีกเกือบ 500 คน ประชาชนกว่า 1.5 ล้านคนใน 3 จังหวัด ได้แก่ อาเจะห์, สุมาตราเหนือ, สุมาตราตะวันตก ได้รับความเดือดร้อน มีการอพยพประชาชนแล้วราว 1 ล้านคน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั่วเอเชียใต้และอาเซียนมียอดผู้เสียชีวิตรวมกว่า 1,200 ราย โดยศรีลังกามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 390 ราย ส่วน ประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 176 ราย
อารินี อมาเลีย ชาวบ้านในอาเจะห์ เปรียบเทียบมวลน้ำมหาศาลว่าเหมือนกับสึนามิ ซึ่งยายของเธอยืนยันว่านี่คือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต ขณะที่ มารีอานา ผู้ที่อาศัยในสุมาตราตะวันตก เฝ้ามองรถขุดดินเคลียร์พื้นที่โคลนตมด้วยความหวังว่าจะเจอร่างลูกชายวัย 15 ปี เธอกังวลว่าสภาพร่างอาจเสียหายจนจำไม่ได้
ในพื้นที่อาเจะห์ตอนกลาง ประชาชนนับพันต้องเข้าคิวรอใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก Starlink ที่ทางการจัดให้ เพื่อติดต่อหาญาติพี่น้องหลังสัญญาณโทรศัพท์ล่มนาน 5 วัน
อย่างไรก็ดี น้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากการผสมผสานของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและพายุไซโคลนไซโคลนเซนยาร์ (Senyar) ที่ก่อตัวใกล้เส้นศูนย์สูตรผิดปกติ ทำให้เกิดฝนตกหนักมหาศาล ด้านนักกิจกรรมชี้ว่ามีสาเหตุจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผิดพลาด เช่น การแผ้วถางที่ดินเพื่อทำเหมืองและเกษตรกรรม ทำให้น้ำท่วมรุนแรงขึ้น รวมทั้งภาวะโลกร้อนมีส่วนทำให้พายุหมุนเขตร้อนมีความรุนแรงและอุ้มน้ำได้มากขึ้น
แม้ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูบีอันโต จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหาย แต่ประชาชนไม่พอใจรัฐบาล เนื่องจากให้ความช่วยเหลือได้ล่าช้า การเตรียมพร้อมไม่ดีพอและขั้นตอนราชการที่ยุ่งยากซับซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อการกู้ภัย
ข้อมูลจาก : channelnewsasia
