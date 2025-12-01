ข่าว

สรยุทธถาม อธิบดีปภ.ตอบชัด เยียวยา 9000 ไม่ต้องถ่ายเอกสาร ยุ่งยาก!

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 10:18 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 10:27 น.
59
อปท สงขลา เยียวยาน้ำท่วม 9 พัน ถ่ายเอกสาร
แฟ้มภาพ

ธีรพัฒน์ อธิบดีฯ ปภ. แจงยิบกับกรรมกรข่าว สรยุทธ หลังคลิปเสียงสะท้อน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงขลา วอนผู้หลักผู้ใหญ่ แจ้งให้ชัดยืนยันตัวตนออนไลน์ แล้วต้องส่องเอกสารให้วถ่นอีกทำไม ขอเกห็นใจหัวอกคนหน้างาน ดั่งหนังหน้าไฟรับเสียงโวายวายลูกบ้านที่แห่มาเต็มเทศบาล

วันนี้ (1 ธ.ค.68) ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชี้แจงข้อสงสัยกรณีลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ล่าสุด หลังเกิดกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหญิงรายหนึ่งอัดคลิปฝากสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ปภ เรื่งอลงทะเบียยน้ำท่วม ช่วยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนได้หรือไม่ เรื่องการยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินแล้ว ทำไมยังต้องมาตามส่งเอกสารอีก

เนื้อหาจากบัญชีเฟซบุ๊ก Chonbongkoch Rodsongsri ระบุว่า “เสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาลดขั้นตอน ลดแบบใด? กรุณาแจ้งให้ชัด ลงออนไลน์แล้วส่งเอกสารอีกทำไม? ประชาคมเพื่ออะไร? เสียงสะท้อนจากเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ท่านจะรู้บ้างหรือไม่ ท่านเห็นใจประชาชนจริงหรือเปล่า”

“ท่านหาว่า อปท. ฝ่าฝืนไม่ลดขั้นตอนตามที่ท่านสั่ง แล้วดูหลักเกณฑ์!”

อปทสงขลา
ภาพ Facebook @Chonbongkoch Rodsongsri

ขอบคุณคลิป : Facebook @niigzzz

ล่าสุด สรยุทธ สุทัศนะจินดา ยกหูสอบถามนายธีรพัฒน์ อธิบดีฯ ปภ. ซึ่งล่าาสุดยืนยันแล้วว่า “ไม่ต้องถ่ายเอกสารให้วุ่นวาย ถ้าลงระบบในออนไลน์จบ คือ จบและเสร็จสิ้นขั้นตอนรอรับเงิน ! ที่ต้องเป็นบัญชีผูกพร้อมเพย์ได้เงินเยียวยาน้ำท่วม 9 พันบาทแน่นอน

อธิบดีฯ ปภ. ชี้แจงประเด็นกฏเกณฑ์ของปภ.อยู่เดิมที่อ้างว่า ไม่สามารถลัดขั้นตอนของเอกสารซึ่งต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองอื่นๆ อีกในหลายขั้นตอนนั้น ตนขอสรุป ณ ตรงนี้ หลังได้สอบถามและตรวจสอบกันเบื้องต้นบางส่วนแล้ว

อันดับแรก การลงทะเบียนดังหล่างหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือเทศบาล เพราะท่านอยู่กับพื่นที่ หลักเกณฑ์ก็เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป กดเข้าระบบท่านทราบดี

อธิบดีปภ.ย้ำว่า เหตุด่วนแบบนี้เจ้าหน้าที่องค์กรทท้องถิ่นต่างๆ สามารถดำเนินการได้เลย ถ้าทราบข้อมูลยืนยันได้แล้วแน่นอนว่า ลูกบ้านของท่านเป็นใคร ไม่มีความจำเป็นต้องไปตรวจสอบซ้ำซ้อน

ส่วนที่สอบถามเข้ามาว่ายังต้องถ่ายเอกสารเพื่อนำไปตรวจสอบหรือไม่ ? เป็นเรื่องที่ อบต.หรือท้องถิ่นเองต้องมีหลักฐาน

นายธีรพัฒน์ อธิบดีฯ ปภ. กล่าวว่า ถ่ายเอกสารอาจฟังทำให้ดูเป็น “ภาษาโบราณ” แต่ตามจริง คือ เก็บหลักฐานด้วยขั้นตอนใดก็ได เพื่อบริการประชาชน หรือหมายความว่า ถ้ามีข้อมูลในระบบ ฐานทะเบียนราษฎร์ ในระดับมู่บ้าน-ชุมชนหรือเทศบาลจะมีหัวหน้าชุมชน

กลุ่มที่จะคอยช่วยประชานผู้ประสบภัย ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บ.นั้น อธิบดีปภ.ยืนกรานว่า มีกลุ่มที่คอยช่วยชาวบ้านประสานจำนวนมาก โดยท้องถิ่นของบ้านเรามีในระดับเล็กเยอะมาก ปกท่านจะทราบดีอยู่แล้วว่า โดยพื้นฐานเป็นใคร ทุกท้องถิ่นตนอยากสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบัน ท้องถิ่นที่เกิดปัญหาลงทะเบียนทั้งหมดสามารถทำได้ทุกรูปแบบที่สะดวกและอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดกับผู้คน

อธิบดีปภ กรรมกรข่าว
ภาพ @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
สรยุทธ สัมภาษณ์ ธีรพัฒน์ อธิบดี ปภ
ภาพ @
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

อย่างไรก็ดีในส่วนที่มีคลิปในโลกออนไลน์ออกมานั้น อธิบดีกมมป้งกันและบรรเทาสาธารณภัยคนปัจจุบันก็ตอบในกรรมกร่าวเมื่อช่วงเช้านี้ ชัดเจนว่า บางเคสจนท.ท้องถิ่นอาจจะยังไม่เข้าใจ หรืออาจยังไม่ได้มีการปรับและปรึกษากันทั้งหมดในองค์กร ดังวันนั้นวันนี้เป้นโอกาสดี ตนจึงอยากขออนุญาตแจ้งผ่านรายการว่า ขอให้ใช้ทุกขั้นตอนเพื่อเน้นบริการประชาชนให้สะดวกที่สุด แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เป็นลูกบ้านของท่านจริง ๆ

“เร่งมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ตนอยู่หาดใหญ่มา 7-8 วัน อย่าซีเรียส ระบบไม่ล่ม ไม่อะไรท่านทำได้เลย” นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีฯ ปภ. ระบุ

ขณะที่ฝั่งของสรยุทธ ได้มีการทบทวน โดยสรุปขั้นตอนลงทเบียนเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดนัน้ อย่างน้อยๆ ขอให้ทุกท่านถือบัตร ประชาชาไป 1 ใบ แล้วไปแจ้งกับจนท.ท้องถิ่น ไม่ต้องถ่ายสำเนาฯ เป็นเจ้าบ้านตัวจริง กรณี 9,000 บาท ไปเปิดบัญชีรอรับโอนเงิน ที่เหลือท้องถิ่นต้องไปดำเนินการ

ยืนยันว่า 1. ท่วมจริง และ 2. พักอาศัยอยู่จริง จากนั้นเข้าระบบปภ.ที่ทำไว้รองรับ ส่วนสาเหตุที่ที่ต้องโอนผ่านระบบบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์ทเท่นนั้น เพราต้องป้งอกันมิจฉาชีพ

กรณี “บ้านเช่า” ที่หลายคนสงสัย ท่านสามรถใช้สิทธิเช่าบ้านมายืนยันการรับเงินเยียวยา 9,000 บาทได้ ยำว่าต้องมีสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีการยืนยันด้วย ต้องขออนุญาตเรียนแจ้งให้ทราบเพราะถ้าหลวมไปก็ไม่ดี อาทิ สามารถยืนยันได้ นายก. มาเช่าบ้านของนายเอจริง ๆ ไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจว่า ต้องใช้เอกสารยุ่งยากอะไรขนาดนั้น.

ขอบคุณคลิปจาก : Live “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” 1 ธันวาคม 2568 / แชนแนล สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ช่องทางลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ “ผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาท ตามมติ ครม.”

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียนออนไลน์

เว็บไซต์: https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister ให้คลิกปุ่ม “Flood 68 แบบคำร้องความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568” พร้อมกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน

2. ยื่นคำร้องที่พื้นที่ สามารถยื่นเอกสารโดยตรงที่

  • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
  • เทศบาล
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัย

หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 9,000 บาท

จะต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยประจำในเขตพื้นที่ประสบภัย และเข้าข่ายผลกระทบ 1 ใน 4 กรณี ดังนี้

  1. ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
  2. ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วัน
  3. บ้านถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน 7 วัน
  4. พักอาศัยในอาคารสูง แม้น้ำไม่ถึงชั้นพักอาศัย แต่สภาพแวดล้อมทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ติดต่อกันเกิน 7 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • กรณีบ้านเช่า: บัตรประชาชน + สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่าจาก อปท.

ทุกคำร้องจะต้องผ่านกระบวนการรับรอง ได้แก่

  • การทำประชาคมหมู่บ้าน
  • การตรวจสอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
  • การตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ก่อนส่งข้อมูลให้ ปภ. เพื่อดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารออมสิน

คำแนะนำสำคัญ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินเยียวยา ขอให้ประชาชน ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ไว้ล่วงหน้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินขั้นตอนการจ่ายเงินอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยโดยไม่ล่าช้า.

เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่ 2568
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

อปท สงขลา เยียวยาน้ำท่วม 9 พัน ถ่ายเอกสาร

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

