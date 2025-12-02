สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย”
อินโดนีเซีย สั่งรับมือวิกฤตโลกร้อนด่วน ! หลังยอดตายพุ่งสูงสุด ศรีลังกายังค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่อง ด้าน รัฐบาลไทย เริ่มจ่ายเงินเยียวยาก้อนแรก 239 ล้านบาท บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยภาคใต้ 3.9 ล้านคน ท่ามกลางปฏิบัติการเร่งค้นหาผู้สูญหายของบ้านเราที่ ณ เวลานี้ สื่อตางประเทศระบุยอดสูญหายอยู่ที่ 176 ชีวิต
วันที่ 2 ธันวาคม 2568 สื่อต่างประเทศอ้างรายงานสถานการณ์ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (1 ธ.ค.) โดยระบุว่ายังคงมีผู้สูญหายมากกว่า 800 ราย จากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา และไทย โดยมหาอุทกภัยครั้งนี้คร่าชีวิตผู้คนรวมกันไปแล้วกว่า 1,000 ราย ในสามประเทศที่รายงานข้างต้น
ขณะที่ นายปราโบโว ซูบีอันโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ออกมาเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเพิ่มมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน
ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในครั้งนี้ แบ่งเป็น อินโดนีเซีย อย่างน้อย 604 ราย ศรีลังกา 366 ราย และประเทศไทย 176 ราย
นายปราโบโว ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเกิดเหตุ พร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่พังเสียหาย ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่ได้ เนื่องจากถนนถูกตัดขาดและระบบสื่อสารล่ม ทำให้ประชาชนต้องพึ่งพาการส่งเสบียงอาหารทางอากาศเท่านั้น
สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย ระบุว่า มีผู้สูญหายในประเทศอย่างน้อย 464 ราย ขณะที่มวลน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่จังหวัดสุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก และอาเจะห์ ส่งผลให้ประชาชนกว่า 290,700 คน ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัย
“เราจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ” นายปราโบโวกล่าวกับผู้สื่อข่าว “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ”
ทั้งนี้ตัวเลขผู้เสียขีวิตจากอุทกภัยนั้น ล่าสุดทางการอินโดนีเซียรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดพุ่งสูงเกิน 500 รายแล้ว
ด้าน “ศรีลังกา” เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายจำนวน 367 ราย โดยมีประชาชนอีกราว 218,000 คน พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว หลังจากเผชิญพายุฝนถล่มหนักจนเกิดดินสไลด์ โดยเฉพาะในพื้นที่ราบสูงตอนกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาสำคัญของประเทศ
ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยของประเทศสรีลังกา รายงานล่าสุดของ News18 ระบุถึงตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 390 รายด้วยกัน
สำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกผู้แทนรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดเริ่มแจกจ่ายเงินเยียวยาก้อนแรกในวันจันทร์ เป็นจำนวนเงิน 239 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 26,000 ราย
นายสิริพงศ์ระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการกู้ระบบสาธารณูปโภค ทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หลังวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่วงกว้างถึง 3.9 ล้านคน
อ้างอิงข้อมูลจากไทยพีบีเอสเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดของบ้านเรา โดยวานนี้ (1 ธ.ค.) นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยข้อมูลปัจจุบัน ณ เวลา 16.00 น.ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตอยู่ในระบบ 140 คน เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 2 คน
