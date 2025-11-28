ข่าวต่างประเทศ

อินโดนีเซียอ่วม ตายแล้ว 61 ศพ สูญหายอีก 100 น้ำท่วมเกาะสุมาตรา

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:02 น.
67

น้ำท่วมอินโดนีเซีย ในพื้นที่เกาะสุมาตรา สถานการณ์น่าเป็นห่วง หลังมีผู้เสียชีวิตแล้ว 61 ศพ สูญหายอีกกว่า 100 ราย เป็นอีกชาติในอาเซียนที่เจอน้ำท่วมรุนแรง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน สำนักข่าว CNA รายงานว่า เกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับพายุไซโคลนที่พัดถล่มในพื้นที่

โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 61 ศพ และกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากยังมีผู้สูญหายกว่า 100 ราย และฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอน์ในการขนส่งเสบียง โดยเฉพาะในพื้นที่ทางเหนือของเกาะที่ได้รับผลกระทบหนักสุด ถนนและการสื่อสารถูกตัดขาด จากอิทธิพลของดินถล่ม นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากสุด ด้วยจำนวน 43 ศพ

ทางสำนักข่าวระบุด้วยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากหายนะภัยพิบัติธรรมชาติที่กระทบพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนอกจากอินโดนีเซียแล้ว ยังมีประเทศไทยและมาเลเซียด้วย

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

