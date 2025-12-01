ไซโคลนเซนยาร์ ถล่มอินโดนีเซีย น้ำท่วมหนัก ยอดตายพุ่ง 440 ศพ
ไซโคลนเซนยาร์ ถล่มอินโดนีเซีย ในพื้นที่เกาะสุมาตรา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 440 ศพ และยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 400 ราย
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้า เหตุน้ำท่วมและดินถล่มเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับพายุไซโคลนเซนยาร์ที่พัดถล่มในพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยทางการเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 440 ศพ และทางเจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหายอีกกว่า 400 ราย
ทางการยังแสดงความกังวลอีกด้วยว่า เมืองทาปานูลิและซิโบลกา ต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ เนื่องจากทั้งสองเมืองถูกตัดขาด จากภัยพิบัติครั้งนี้ นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกส่งดูแลความเรียบร้อยในบางพื้นที่ เนื่องจากได้รับรายงานว่าประชาชนได้บุกปล้นสะดมร้านค้า
ทั้งนี้อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศเดียวที่เผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วม โดยประเทศไทย มาเลเซีย และศรีลังกา เป็นอีกสามประเทศที่ต้องเผชิญกับอุทักภัยและมีผู้เสียชีวิตรวมกันหลายร้อยศพ
