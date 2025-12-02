ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่น้ำท่วม – วิธีรับเงินเยียวยา 9000 บาท ปี 68

ภารดร สั่ง การไฟฟ้า-การประปา เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ วิธีลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปี 68
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการประปาส่วนภูมิภาค งดออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมเร่งรัดการจ่ายน้ำประปาให้ครอบคลุม 100% ภายในวันพรุ่งนี้ และกำชับมาตรการความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้รับรายงานความคืบหน้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ ตั้งเป้าหมายแก้ไขบางส่วนให้แล้วเสร็จภายในช่วงเที่ยงวันนี้ ซึ่งพื้นที่สำคัญบางแห่งเริ่มมีการจ่ายไฟเพิ่มเติมแล้ว
นายภราดรได้แสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการจ่ายไฟสู่บ้านเรือนประชาชนรายย่อย กำชับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฯ ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมยังมีความชื้นสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงเสนอให้มีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เพื่อรับเรื่องและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟในบ้านแต่ละหลังอย่างละเอียด ก่อนที่จะดำเนินการปล่อยกระแสไฟฟ้า
ในส่วนของสถานการณ์น้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานว่าขณะนี้สามารถจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบภัยได้แล้วกว่า 90% และคาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการได้ครบ 100% ภายในวันพุธนี้ สำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง เพื่อเร่งกู้คืนระบบจ่ายน้ำให้ครอบคลุมทั้ง 6 โซนโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนโยบายเร่งด่วน โดยสั่งการให้ทั้งการประปาและการไฟฟ้า งดการออกบิลหรือใบเสร็จเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคในช่วงเวลานี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
วิธีลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปี 68
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท ครอบคลุม 4 รูปแบบ ดังนี้
1. ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
2. ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป
3. ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป
4. ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป
ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยประจำดังกล่าวจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และ/หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน และจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ก่อนส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยต่อไป
โอนเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 26,000 ครัวเรือน
วันนี้ (2 ธ.ค.68) เวลา 11.00 น. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการและโฆษก ศป.กฉ. แถลงผลการโอนเงินเยียวยา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 68 โอนสำเร็จ 25,908 ครัวเรือน รวม 233 ล้านบาท โดยมีประมาณ 650 ครัวเรือนที่โอนไม่สำเร็จ เนื่องจากไม่ได้ผูกเลขบัญชีกับพร้อมเพย์ และอีกราว 41 ครัวเรือน บัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการโอนในรอบต่อไป
โดยวันนี้ตั้งเป้าโอนเพิ่ม 97,466 ครัวเรือน รวม 877 ล้านบาท ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา 70,331 ครัวเรือน สตูล 18,121 ครัวเรือน นราธิวาส 7,305 ครัวเรือน และปัตตานี 1,709 ครัวเรือน ซึ่งประชาชนที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะได้รับเงินไม่เกินเที่ยง ส่วนธนาคารอื่นคาดดำเนินการโอนได้ในช่วงบ่าย
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ จ.สงขลา ได้บูรณาการจัดการขยะเป็น 2 ส่วนคือ ทหารดูแลพื้นที่สาธารณะ ถนนใหญ่ และถนนย่อย ส่วน อบจ. ดูแลซอยย่อย คาดทำความสะอาดเสร็จภายใน 14 วัน ขณะที่การเคลื่อนย้ายรถยนต์ ดำเนินการเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ประชาชนที่เล่มทะเบียน/ป้ายทะเบียน/ป้ายภาษี เสียหายหรือสูญหาย สามารถขอรับใหม่โดยใช้สำเนาทะเบียนรถหรือบัตรประชาชนติดต่อ
สำหรับสาธารณูปโภคในพื้นที่หาดใหญ่ ได้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 92% และ ประปา 90% คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะสมบูรณ์ 100 %
วิธีลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ https://flood68.disaster.go.th/ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม (กรอกเอกสารไปยื่นด้วยตัวเอง)
ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
ยื่นเอกสารกับ อบต./เทศบาล หรือหน่วยงานที่รับเรื่องในพื้นที่
2. ลงทะเบียนแบบ “ออนไลน์”
- คลิกแถบสีเหลือง “แบบคำร้อง ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน 2568”
- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- นำหลักฐานตัวจริงไปยื่นกับทางอบต./เทศบาล ในพื้นที่ (เน้นย้ำ…ต้องนำหลักฐานตัวจริงไปยื่นอีกครั้ง)
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน / สัญญาเช่า / หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงจาก อปท.
- กรณีเป็นที่พักอื่นๆ ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนร่วมกันลงนาม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
