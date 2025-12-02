ข่าว

2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษ ปี 2569

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 15:01 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:06 น.
2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดพิเศษไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษเพิ่มปี 2569

สรุปมติ ครม. วันนี้ สั่งถอนเรื่องเพิ่มวันหยุดพิเศษ มิ.ย.-ก.ค. 69 กลับไปศึกษาผลกระทบ เคลียร์ชัด 2 ม.ค. 69 ยังหยุดไหม เช็กปฏิทินวันหยุดปีหน้าได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้เสนอเรื่องการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2569 เข้าสู่การพิจารณา แต่ที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ในแต่ละปีมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันอยู่แล้ว หากมีการประกาศวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ กับระบบการจ้างงานได้

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุม ครม. จึงมีมติให้ถอนเรื่องดังกล่าวออกไปเพื่อศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่อระบบเศรษฐกิจ

สำหรับข้อเสนอเดิมที่ สลค. เตรียมเสนอให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2569 มีจำนวน 2 วัน ได้แก่

  • วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2569: ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน (30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569)

  • วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569: ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน (28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569)

อย่างไรก็ตาม แม้ ครม. จะสั่งทบทวนวันหยุดพิเศษในช่วงกลางปี แต่สำหรับ วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษไปก่อนหน้านี้ ยังคงมีผลบังคับใช้ตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ประชาชนจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569

เช็กวันหยุดราชการ 2569 ทั้งหมดที่นี่

ปฏิทินวันหยุด มกราคม 2568

