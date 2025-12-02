ข่าว

เช็กเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท วิธีลงทะเบียน-ตรวจสถานะออนไลน์

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:43 น.
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์

สรุปขั้นตอน เช็กเงินเยียวยาน้ำท่วมปี 2568 ขอรับครัวเรือนละ 9,000 บาท เปิดวิธีลงทะเบียน เช็กสิทธิ และติดตามสถานะโอนเงินผ่านเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จบครบที่นี่

สถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2568 ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ รัฐบาลจึงเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการมอบ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 แบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาท บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมด ตั้งแต่เงื่อนไขผู้มีสิทธิ วิธีการลงทะเบียน จนถึงการตรวจสอบสถานะการโอนเงิน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์นี้ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท?

เงินเยียวยาก้อนนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ดำเนินการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งจะจ่ายให้กับครัวเรือนที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหรือเขตให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน โดยจ่ายแบบเหมาจ่ายครั้งเดียว 9,000 บาทต่อครัวเรือน ไม่ใช่ต่อรายบุคคล โดยล่าสุดได้เริ่มโอนเงินชุดแรกให้กับผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วกว่า 2 หมื่นครัวเรือน

เกณฑ์การพิจารณาเน้นไปที่ ที่อยู่อาศัยประจำ ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ โดยต้องเข้าข่ายเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  1. บ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน แต่ทรัพย์สินเสียหาย
  2. บ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วัน
  3. บ้านถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินานเกิน 7 วัน
  4. พักอาศัยในอาคารสูง แม้น้ำไม่ท่วมห้องพัก แต่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเกิน 7 วัน

สิ่งสำคัญคือต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านและได้รับหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่

ขั้นตอนการลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม เช็กสิทธิออนไลน์

ช่องทางหลักในการดำเนินการคือเว็บไซต์ flood68.disaster.go.th ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิธีลงทะเบียนออนไลน์

  • เข้าเว็บไซต์แล้วเลือกเมนู “แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ…”
  • อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับ
  • กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์
  • ระบุที่อยู่และประเภทที่อยู่อาศัยตามจริง
  • เลือกช่วงเวลาและลักษณะความเสียหายที่ได้รับ
  • ระบุข้อมูลพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
  • กดยืนยันการส่งข้อมูล

ข้อควรจำ: หลังลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ยังต้องนำเอกสารตัวจริงไปยื่นยืนยันที่ อบต. หรือเทศบาลในพื้นที่อีกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ขั้นตอนการยืนยันเอกสารเพื่อรับเงินเยียวยาน้ำท่วมที่หน่วยงานท้องถิ่น
DDPM กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิธีลงทะเบียนแบบกระดาษ สำหรับผู้ไม่สะดวกใช้ออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือขอรับได้ที่ อปท. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหลักฐานความเสียหาย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน / สัญญาเช่า / หนังสือรับรองการอยู่อาศัย
  • รูปถ่ายความเสียหาย หรือหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน

วิธีเช็กสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม

หลังจากลงทะเบียนแล้ว สามารถติดตามผลได้ที่เว็บไซต์เดิม flood68.disaster.go.th เลือกเมนู “ติดตามสถานะการช่วยเหลือ…” กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแจ้งสถานะปัจจุบัน เช่น อยู่ระหว่างตรวจสอบ อนุมัติแล้วรอโอน หรือโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยเงินจะถูกโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ

ขอให้ผู้ประสบภัยทุกท่านตรวจสอบสิทธิและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง และระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน ซึ่งทางราชการไม่มีนโยบายดังกล่าว

