อาลัยยิ่ง อาจารย์วศิน ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิตวัย 91 ปี ฝากผลงานทรงคุณค่าคู่แผ่นดิน

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 11:52 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 11:58 น.
อาลัย อาจารย์วศิน อินทสระ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 91 ปี ปิดตำนานนักเขียนนวนิยายอิงหลักธรรม ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี 2553 ฝากผลงานทรงคุณค่ากว่า 160 เรื่อง

ลูกศิษย์แห่แสดงความอาลัย กรณี อาจารย์วศิน อินทสระ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2566 เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ ณ รพ.ตำรวจ เมื่อช่วงเช้ามืดวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณตี 2:20 น. รวมสิริอายุ 91 ปี 2 เดือน 14 วัน โดยจะแจ้งกำหนดการงานบำเพ็ญกุศลให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับ อาจารย์วศิน อินทสระ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2477เป็นชาวหมู่บ้านท่าศาลา อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยเข้าศึกษามัธยม 8 (สมัครสอบ) และ นักธรรมเอก รวมทั้งเปรียญ 7 (ป.ธ.7) จากนั้นศึกษาต่อที่ศาสนศาสตร์บัณฑิต (มหามกุฏราชวิทยาลัย) ด้วยความมุ่งมั่นในการศึกษาได้เข้าเรียนต่อใน M.A. (ทางปรัชญา มหาวิทยาลัยบานารัส อินเดีย) และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การบรรพชาอุปสมบท ท่านบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี ที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ปีพ.ศ. 2490 จากนั้นอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2497 และลาสิกขา เมื่อ 24มกราคม พ.ศ. 2507

ท่านเคยสอนวิชาศีลธรรมที่โรงเรียนราชินี, โรงเรียนพณิชยการสีลม (อาจารย์ผู้ปกครอง), โรงเรียนเตรียมทหาร และเป็นหัวหน้าแผนกสารบัญ มียศเป็นร้อยโท และ สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลายาวนาน 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2533 นอกจากนี้ยังได้สอนความรู้ดเรื่อธรรมะให้แก่ประชาชน ได้แก่

  • สอนวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2543
  • ฃสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2552
  • สอนพิเศษประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 มาจนถึง พ.ศ. 2553
  • บรรยายธรรมทางวิทยุตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึง พ.ศ.2550 โดยออกเป็นรายการสดและเทป รวมทั้งบรรยายพิเศษในที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับเชิญ

อาจารย์วศิน อินทสระเขียนหนังสือประเภทต่าง ๆ เช่น นวนิยายอิงหลักธรรม อธิบายหลักธรรม ฯลฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 มาจนถึงปัจจุบัน มีผลงานรวมกว่า 160 ชื่อ ทั้งยังเป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย และ เป็นบรรณาธิการนิตยสารศุภมิตร ของมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม (กศม.) ของวัดมกุฏกษัตริยาราม

ด้วยความมุ่มงมุ่นตั้งใจในารทำงาน อาจารย์วศินได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประเภทสารคดี หนังสือเรื่องจริยาบถ ในปี พ.ศ. 2517 และ หนังสือเรื่องจริยศาสตร์ ในพ.ศ. 2518

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ท่านได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาประเภทวรรณกรรม เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และ ได้รับเกียรติคุณบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นรางวัลชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ด้านศาสนา จากบทความเรื่องหลักกรรมกับการพึ่งตนเอง ในปี พ.ศ. 2533

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลนราธิปในฐานะนักเขียนอาวุโส ประจำปี 2557 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

หนึ่งปีถัดมา ท่านได้รับรางวัลผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นด้านวรรณกรรม ประจำปี 2558 จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

กระทั่ง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2568 อาจารย์วศิน ได้รับตำแหน่ง รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช) กระทรวงวัฒนธรรม

