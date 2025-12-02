“อนุทิน” ขอเช็กก่อน ผู้เสียชีวิตนอกเขต พ.ร.ก. ได้เงินเยียวยาน้ำท่วม 2 ล้านไหม?
อนุทิน ขอตรวจสอบดูก่อน ผู้เสียชีวิตนอกเขต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้เงินเยียวยาน้ำท่วม 2 ล้านไหม ส่วนเรื่องงบประมาณให้ เอกนิติ จัดการ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ ภายหลังเยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกระเช้าปีใหม่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) “GI ไทย ส่งสุขปีใหม่ สุขใจชุมชน”
โดยผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 2 ล้านบาท จะมีการขยายออกไปนอกพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องการเยียวยาไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งเราจะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อถามย้ำว่า ผู้เสียชีวิตที่พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ครอบคลุมจะไม่ได้เงิน 2 ล้านบาทใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มันมีอยู่หลายประเภท ขอไปตรวจสอบก่อน มันมีกฎเกณฑ์อยู่ แต่ในรายละเอียดก็พยายามที่จะให้ อย่างผู้ป่วยติดเตียง ตนขอไปเช็กก่อน
เมื่อถามว่า จะต้องออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน มาใช้ในเรื่องของการเยียวยาหรือไม่ นายกฯ ชี้ไปทางนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง และให้ถามนายเอกนิติแทน
