สิ้น นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 76 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็งปอดมาตลอด 3 ปี

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 11:51 น.
อาลัยรัก อีมุนซู (Lee Moon-soo) นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 76 ปี หลังต่อสู้มะเร็งปอดมาตลอด 3 ปี ปิดตำนานบทบาททรงพลังจากซีรีส์ดัง Signal และ Hello Ghost

วงการบันเทิงเกาหลีใต้ต้องเผชิญเรื่องเศร้าและการสูญเสียอีกครั้ง เมื่อสมาคมนักแสดงละครเวทีเกาหลีได้ออกมาแจ้งข่าวการจากไปของ อีมุนซู (Lee Moon-soo) นักแสดงอาวุโส ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ หลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาตั้งแต่ปี 2022 สิริอายุ 76 ปี

ปิดตำนานดาวค้างฟ้า ผู้สร้างผลงานอันทรงพลัง

อีมุนซู (Lee Moon-soo) ถือเป็นปูชนียบุคคลของวงการศิลปะการแสดงเกาหลีใต้ สำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยศิลปะกรุงโซล และเข้าร่วมคณะโรงละครแห่งชาติเกาหลีตั้งแต่ปี 1989 โดยมีผลงานละครเวทีระดับมาสเตอร์พีซมากมาย อาทิ King Lear และ Death of a Salesman

ผลงานที่ทำให้แฟนซีรีส์ยุคใหม่จดจำ อีมุนซู (Lee Moon-soo) ได้ดีที่สุด คือบทบาทการแสดงอันทรงพลังในซีรีส์สืบสวนสอบสวนชื่อดัง “Signal” ทางช่อง tvN เมื่อปี 2016 รวมถึงภาพยนตร์เรียกน้ำตาอย่าง “Hello Ghost” และซีรีส์ “The Great Max”

ด้วยความทุ่มเทให้กับการแสดงและวงการบันเทิงมาตลอดชีวิต ทำให้ อีมุนซู ได้รับเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในปี 2010 เพื่อยกย่องคุณูปการที่มีต่อวงการศิลปะการแสดง

สำหรับพิธีศพของนักแสดงอาวุโส จะถูกจัดขึ้น ณ ศาลาอภิธรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮันยาง ในกรุงโซล และจะมีพิธีเคลื่อนศพในเช้าวันที่ 1 ธันวาคม นี้ เพื่อนำร่างไปฝังยังสุสานอีเดน เมมโมเรียล พาร์ก (Eden Memorial Park) ต่อไป

สิ้น-นักแสดงอาวุโส-อีมุนซู-Lee-Moon-soo-เสียชีวิตในวัย-76-ปี-หลังต่อสู้โรคมะเร็งปอดมาตลอด-3-ปี-1
ภาพจาก : starnewskorea
สิ้น นักแสดงอาวุโส อีมุนซู Lee Moon-soo เสียชีวิตในวัย 76 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็งปอดมาตลอด 3 ปี
ภาพจาก : namu.wiki

