ข่าว

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 16:01 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 16:59 น.
58
อาลัย "ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร" ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ศิลปินแห่งชาติ 2553 และ ผอ.วงซิมโฟนีออเคสตราแห่งจุฬาฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา

17 พฤศจิกายน 2568 เพจ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เผยว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช 2553 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.55 น. ด้วยโรคชรา ณ บ้านพัก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ทั้งนี้ ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดังนี้ เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท ค่าเครื่องเคารพศพ จำนวน 3,000 บาท และเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต เท่าที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 150,000 บาท

สำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2568 ณ ศาลา 11 วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

โพสต์อาลัยของ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
FB/ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ประวัติของ ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร จาก สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ผศ.พ.อ.ชูชาติ เริ่มเรียนทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลกับเรือโทยรรยง แดงกูร ตั้งแต่อายุ 9 ปี และได้เรียนไวโอลินเพิ่มเติมกับอาจารย์สุทิน เทศารักษ์ ต่อมาได้ไปศึกษาวิชาดนตรี ณ ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และโปรตุเกส เป็นเวลา 9 ปี ในระหว่างนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดไวโอลินที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษถึง 2 ครั้ง

นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสศึกษาไวโอลินขั้นสูงกับ Prof. Maxim Jacobsen ซึ่งเป็นครูผู้สอนไวโอลินและนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้น และได้รับคำแนะนำหนทางการพัฒนาการเล่นไวโอลินจาก Lord Yehudi Menuhin จากนั้นท่านได้เดินทางกลับมาศึกษาทางด้านดนตรีต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้รับปริญญา G.L.C.M. และ A.R.C.M. จากลอนดอนคอลเลจออฟมิวสิค และ รอยัลคอลเลจออฟมิวสิค ตามลำดับ และได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าวงของลอนดอนคอลเลจออฟมิวสิคและแอดดิสันสตริงออร์เคสตรา และเป็นผู้อำนวยเพลงของนอร์ธเคนซิงตันซิมโฟนีออร์เคสตราในเวลาต่อมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ ศึกษาวิชาการประพันธ์เพลงกับ จอร์จ เบอร์โควิช ซึ่งเป็นศิษย์ของโคดายและบาร์ท็อก เรียนวิชาการอำนวยเพลงกับโจเซฟ พิลเบอรี และบรูโน วอลเตอร์ ศึกษาดนตรีแจ๊สและการประพันธ์เพลงสำหรับภาพยนตร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์กับ เรสติตูโต อูมาลี

ผศ.พ.ต.ชูชาติ พิทักษากร ขณะอำนวยเพลงวงออเคสตรา
ภาพจาก: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อกลับถึงประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร เข้ารับราชการที่กองดุริยางค์ทหารบก จนถึงปี พ.ศ.2519 จึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์และเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในระหว่างที่รับราชการอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ ได้รับเชิญเป็นผู้อำนวยเพลงให้กับวงดนตรีต่างประเทศหลายวง จนได้รับการประดับเหรียญซิลเวอร์ครอสออฟเมอร์ริต จากประธานาธิบดี ฟรานซ์โจนาส แห่งประเทศออสเตรีย ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ ในฐานะผู้เรียบเรียงเสียงประสานและหัวหน้าวง เป็นผู้อำนวยเพลงของวงอีบิคุสเชมเบอร์ออร์เคสตราเป็นเวลา 4 ปี และได้รับเชิญเป็นผู้อำนวยเพลงของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ และวงดุริยางค์กรมศิลปากร

ท่านเคยสอนในสถาบันดนตรีต่าง ๆ มากว่า 40 ปี เช่น ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาศิลปะนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และยังเคยเป็นกรรมการบริหารวง Thailand Philharmonic Orchestra

ในปี 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปี 2553 ขณะเดียวกันทางสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้อนุมัติปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครุศาสตร์ เป็นผู้มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม

ปัจจุบันท่านเกษียณอายุราชการแล้ว และดำรงตำแหน่งเป็นศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้อำนวยการดนตรีของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาววันนี้ 17/11/68 งวดวันจันทร์ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 17/11/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด ทุกรางวัล เช็กได้เลยที่นี่

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

23 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

30 นาที ที่แล้ว
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ ข่าว

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

51 นาที ที่แล้ว
หลวงตาบุญชื่น จําวัดไหน ข่าว

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

58 นาที ที่แล้ว
กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง ข่าว

กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าฉ่ำ “แจ๊กแปปโฮ” ปีนรถถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ชาวเน็ตชี้กระทบภาพลักษณ์นทท.ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น บันเทิง

ทัวร์ลงยับ! แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น คนไทยอายแทน-หวั่นโดนแบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร&quot; ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน 2568 ปิดหนี้้นอกระบบ จบวงจรดอกโหด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; โต้ เขมรปั่นเฟคนิวส์ อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ สร้างเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” โต้ เฟคนิวส์เขมร อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ ปั่นเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซาบอล OHANA” โพสต์แรง ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหายแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดี 112 ของทักษิณ ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ฟาดแรง อุทธรณ์คดี 112 คือแผนสกัด “ทักษิณ” ไม่ให้พ้นคุกก่อนเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสทีนกัมพูชา 2025 บันเทิง

มิสทีนกัมพูชา หลุดสุนทรพจน์ “ไทยเริ่มสงครามก่อน” เล่นบทเหยื่อจนมงฯ ลง (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร แอดมิตด่วนเหตุกล้ามเนื้ออักเสบ หลังโหมงานหนัก บันเทิง

หาม เปิ้ล นาคร แอดมิตรพ. ด่วน หลังโหมงานหนัก-ลุยน้ำท่วม จนกล้ามเนื้ออักเสบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอณเดชน์วิ่ง กระบี่ บันเทิง

มาได้ไง คลิปแฟนคลับกรี๊ดสลบ จู่ๆ เจอ “ณเดชน์” วิ่งโชว์ซิกแพคแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เดอะมีน เคลื่อนไหวแล้ว หลัง OHANA ประกาศพ้นตำแหน่งบัญชี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง &quot;อาบี&quot; อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้านบาท กุข่าวโลกใบที่ 2 บันเทิง

จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง “อาบี” อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้าน กุข่าวโลกใบที่ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวดับเพลิงไฟไหม้ร้านทอง ข่าว

ชื่นชม ผช.ผอ.เขตลาดพร้าว คว้าถังดับเพลิงสกัดไฟไหม้ร้านทอง ดีกรีไม่ธรรมดา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอติม พริษฐ์” เผยข้อกังวล ต่อสัมปทานทางด่วน หวั่นไม่คุ้มค่า เสียหายยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีนรั้วช่วยลุง ข่าว

พระเอก MV โผล่ปีนรั้วช่วยลุง แจงสั่งแฟนถ่ายคลิป ลูกเจอรีบไหว้ขอบคุณฮีโร่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ่านจดหมายๆเต็ม “ทูตเชิดชาย” ยื่น UN ย้ำกัมพูชาทำตัวเป็นปฏิปักษ์และยั่วยุไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

เปิดตัวเลขเงินรางวัล “เมย์ รัชนก” หลังคว้าแชมป์แบดมินตัน เจแปน มาสเตอร์ส 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 16:01 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 16:59 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 17/11/68 งวดวันจันทร์ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่

หวยลาววันนี้ 17/11/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด ทุกรางวัล เช็กได้เลยที่นี่

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button