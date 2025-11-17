อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ
อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ศิลปินแห่งชาติ 2553 และ ผอ.วงซิมโฟนีออเคสตราแห่งจุฬาฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา
17 พฤศจิกายน 2568 เพจ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เผยว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช 2553 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.55 น. ด้วยโรคชรา ณ บ้านพัก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ทั้งนี้ ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดังนี้ เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท ค่าเครื่องเคารพศพ จำนวน 3,000 บาท และเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต เท่าที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 150,000 บาท
สำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2568 ณ ศาลา 11 วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
ประวัติของ ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร จาก สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ผศ.พ.อ.ชูชาติ เริ่มเรียนทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลกับเรือโทยรรยง แดงกูร ตั้งแต่อายุ 9 ปี และได้เรียนไวโอลินเพิ่มเติมกับอาจารย์สุทิน เทศารักษ์ ต่อมาได้ไปศึกษาวิชาดนตรี ณ ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และโปรตุเกส เป็นเวลา 9 ปี ในระหว่างนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดไวโอลินที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษถึง 2 ครั้ง
นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสศึกษาไวโอลินขั้นสูงกับ Prof. Maxim Jacobsen ซึ่งเป็นครูผู้สอนไวโอลินและนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้น และได้รับคำแนะนำหนทางการพัฒนาการเล่นไวโอลินจาก Lord Yehudi Menuhin จากนั้นท่านได้เดินทางกลับมาศึกษาทางด้านดนตรีต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้รับปริญญา G.L.C.M. และ A.R.C.M. จากลอนดอนคอลเลจออฟมิวสิค และ รอยัลคอลเลจออฟมิวสิค ตามลำดับ และได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าวงของลอนดอนคอลเลจออฟมิวสิคและแอดดิสันสตริงออร์เคสตรา และเป็นผู้อำนวยเพลงของนอร์ธเคนซิงตันซิมโฟนีออร์เคสตราในเวลาต่อมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ ศึกษาวิชาการประพันธ์เพลงกับ จอร์จ เบอร์โควิช ซึ่งเป็นศิษย์ของโคดายและบาร์ท็อก เรียนวิชาการอำนวยเพลงกับโจเซฟ พิลเบอรี และบรูโน วอลเตอร์ ศึกษาดนตรีแจ๊สและการประพันธ์เพลงสำหรับภาพยนตร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์กับ เรสติตูโต อูมาลี
เมื่อกลับถึงประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร เข้ารับราชการที่กองดุริยางค์ทหารบก จนถึงปี พ.ศ.2519 จึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์และเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในระหว่างที่รับราชการอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ ได้รับเชิญเป็นผู้อำนวยเพลงให้กับวงดนตรีต่างประเทศหลายวง จนได้รับการประดับเหรียญซิลเวอร์ครอสออฟเมอร์ริต จากประธานาธิบดี ฟรานซ์โจนาส แห่งประเทศออสเตรีย ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ ในฐานะผู้เรียบเรียงเสียงประสานและหัวหน้าวง เป็นผู้อำนวยเพลงของวงอีบิคุสเชมเบอร์ออร์เคสตราเป็นเวลา 4 ปี และได้รับเชิญเป็นผู้อำนวยเพลงของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ และวงดุริยางค์กรมศิลปากร
ท่านเคยสอนในสถาบันดนตรีต่าง ๆ มากว่า 40 ปี เช่น ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาศิลปะนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และยังเคยเป็นกรรมการบริหารวง Thailand Philharmonic Orchestra
ในปี 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปี 2553 ขณะเดียวกันทางสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้อนุมัติปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครุศาสตร์ เป็นผู้มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม
ปัจจุบันท่านเกษียณอายุราชการแล้ว และดำรงตำแหน่งเป็นศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้อำนวยการดนตรีของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ
