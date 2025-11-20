สิ้น เสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ บิดาเซรามิกสมัยใหม่ไทย ปอดติดเชื้อเสียชีวิต
สิ้น ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ บิดาแห่งเซรามิกสมัยใหม่ของไทยจากอาการปอดติดเชื้อ เปิดกำหนดการพระราชทานเพลิง 22 พ.ย. นี้
ลูกศิษย์เศร้า หลัง กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช 2558 โดยได้รับประสานจากทายาทว่า ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว เสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ณ โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
กำหนดจัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2568 ณ ศาลาเพิ่มบุญ 2 วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม
กรณีที่ศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ได้แก่ เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท, ค่าเครื่องเคารพศพ จำนวน 3,000 บาท และ เงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต เท่าที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 150,000 บาท
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้ที่เคารพรัก ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติและผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้แก่เหล่าศิลปินรุ่นใหม่
ขณะที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Decorative Arts, Silpakorn University ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไป ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ประวัติ เสริมศักดิ์ นาคบัว ผู้บุกเบิกเซรามิกสมัยใหม่คนแรกของไทย
หากเอ่ยถึงวงการเครื่องเคลือบดินเผาในประเทศไทย หลายคนอาจนึกถึงเครื่องสังคโลกหรือหัตถกรรมพื้นบ้าน แต่หากพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยกระดับงานปั้นดินสู่ความเป็นศิลปะร่วมสมัยและการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ชื่อของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว คือนามที่ถูกจารึกไว้ในฐานะผู้บุกเบิกคนแรกที่นำพาเซรามิกสมัยใหม่เข้ามาสู่แผ่นดินไทย ทั้งยังเป็นครูผู้ก่อร่างสร้างฐานวิชาการให้แข็งแกร่งจนได้รับการยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช 2558
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 เป็นชาวอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตรคนโต ท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาด้านศิลปะอย่างลึกซึ้งสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมามุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Ceramic Art จาก University of Hawaii สหรัฐอเมริกา และ ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ ยังได้รับทุนต่าง ๆ จากหลายสถาบัน เช่น ใต้รับทุน Fast-West Center ไปศึกษาวิชา Ceramics ที่ University of Hawaii U.S.A เป็นต้น
สิ่งที่ทำให้ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกไม่ใช่แค่การสร้างงานศิลปะ แต่คือการวางรากฐานองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์เป็นผู้ริเริ่มเปิดสอนรายวิชาเครื่องเคลือบดินเผาและเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและสร้างเตาเผาเซรามิกแบบต่อเนื่อง (Periodic) ชนิดทางเดินลมร้อนลง (Downdraught) โดยใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง สำเร็จเป็นเตาแรกในประเทศไทย ทั้งยังสร้างชื่อเสียงจากงานวิจัยเรื่องเคลือบขี้เถ้าพืช โดยใช้วัตถุดิบในไทย เป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่า และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงสัจธรรมและธรรมชาติ ท่านมักดึงแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ และเมล็ดพืชมาถ่ายทอดลงในชิ้นงาน โดยมีจุดเด่นคือการใช้เทคนิคเคลือบขี้เถ้าพืช ทำให้ชิ้นงานดูสงบเงียบแต่ทรงพลัง มีชีวิตชีวา และ การสร้างจินตภาพแห่งความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษที่หาได้ยากในการเคลือบชนิดอื่น
ตลอดระยะเวลาการทำงาน ท่านมุ่งมั้นสร้างสรรค์งานศิลปะและอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เป็นกรรมการและวิทยากรในการพัฒนาสินค้าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แนะนำให้ชาวบ้านเก็บดอกไม้แห้ง ต้นไม้ กิ่งไม้ที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า นำมาผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผา ส่งออกของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ด้วยความทุ่มเทมายาวนานกว่า 20 ปี ท่านจึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักออกแบบแห่งปีและยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และกรรมการตัดสินงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ เพื่อส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
