ข่าว

สิ้น เสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ บิดาเซรามิกสมัยใหม่ไทย ปอดติดเชื้อเสียชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 09:44 น.
73
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิต

สิ้น ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ บิดาแห่งเซรามิกสมัยใหม่ของไทยจากอาการปอดติดเชื้อ เปิดกำหนดการพระราชทานเพลิง 22 พ.ย. นี้

ลูกศิษย์เศร้า หลัง กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช 2558 โดยได้รับประสานจากทายาทว่า ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว เสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ณ โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

กำหนดจัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2568 ณ ศาลาเพิ่มบุญ 2 วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม

กรณีที่ศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ได้แก่ เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท, ค่าเครื่องเคารพศพ จำนวน 3,000 บาท และ เงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต เท่าที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 150,000 บาท

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้ที่เคารพรัก ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติและผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้แก่เหล่าศิลปินรุ่นใหม่

อ.เสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ขณะที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Decorative Arts, Silpakorn University ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไป ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาลัยการจากไปของอ.เสริมศักดิ์ นาคบัว
ภาพจาก Facebook : Decorative Arts, Silpakorn University

ประวัติ เสริมศักดิ์ นาคบัว ผู้บุกเบิกเซรามิกสมัยใหม่คนแรกของไทย

หากเอ่ยถึงวงการเครื่องเคลือบดินเผาในประเทศไทย หลายคนอาจนึกถึงเครื่องสังคโลกหรือหัตถกรรมพื้นบ้าน แต่หากพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยกระดับงานปั้นดินสู่ความเป็นศิลปะร่วมสมัยและการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ชื่อของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว คือนามที่ถูกจารึกไว้ในฐานะผู้บุกเบิกคนแรกที่นำพาเซรามิกสมัยใหม่เข้ามาสู่แผ่นดินไทย ทั้งยังเป็นครูผู้ก่อร่างสร้างฐานวิชาการให้แข็งแกร่งจนได้รับการยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช 2558

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 เป็นชาวอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตรคนโต ท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาด้านศิลปะอย่างลึกซึ้งสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมามุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Ceramic Art จาก University of Hawaii สหรัฐอเมริกา และ ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังได้รับทุนต่าง ๆ จากหลายสถาบัน เช่น ใต้รับทุน Fast-West Center ไปศึกษาวิชา Ceramics ที่ University of Hawaii U.S.A เป็นต้น

สิ่งที่ทำให้ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกไม่ใช่แค่การสร้างงานศิลปะ แต่คือการวางรากฐานองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์เป็นผู้ริเริ่มเปิดสอนรายวิชาเครื่องเคลือบดินเผาและเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและสร้างเตาเผาเซรามิกแบบต่อเนื่อง (Periodic) ชนิดทางเดินลมร้อนลง (Downdraught) โดยใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง สำเร็จเป็นเตาแรกในประเทศไทย ทั้งยังสร้างชื่อเสียงจากงานวิจัยเรื่องเคลือบขี้เถ้าพืช โดยใช้วัตถุดิบในไทย เป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่า และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงสัจธรรมและธรรมชาติ ท่านมักดึงแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ และเมล็ดพืชมาถ่ายทอดลงในชิ้นงาน โดยมีจุดเด่นคือการใช้เทคนิคเคลือบขี้เถ้าพืช ทำให้ชิ้นงานดูสงบเงียบแต่ทรงพลัง มีชีวิตชีวา และ การสร้างจินตภาพแห่งความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษที่หาได้ยากในการเคลือบชนิดอื่น

ตลอดระยะเวลาการทำงาน ท่านมุ่งมั้นสร้างสรรค์งานศิลปะและอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เป็นกรรมการและวิทยากรในการพัฒนาสินค้าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แนะนำให้ชาวบ้านเก็บดอกไม้แห้ง ต้นไม้ กิ่งไม้ที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า นำมาผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผา ส่งออกของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ด้วยความทุ่มเทมายาวนานกว่า 20 ปี ท่านจึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักออกแบบแห่งปีและยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และกรรมการตัดสินงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ เพื่อส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 09:44 น.
73
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
โบท็อก

รู้ก่อนฉีด โบท็อก คืออะไร ฉีดจุดไหน มีกี่ยี่ห้อ ?

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button