‘คนละครึ่งพลัส’ ธันวาคม ได้เงินกี่บาท? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 12:15 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:54 น.
ไขคำตอบ ‘คนละครึ่งพลัส’ เดือนธันวาคมได้เงินเพิ่มไหม? หลังกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินก้อนโต 1,150 บาท

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนธันวาคม มียอดเงินรวมสูงสุดถึง 1,150 บาทต่อราย (ประกอบด้วยวงเงินรูดซื้อสินค้าปกติและเงินเพิ่มพิเศษ) ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้เม็ดเงินสะพัดในช่วงส่งท้ายปี

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัส (อีกกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนกว่า 20 ล้านคน) ว่าจะได้รับเงินโอนเพิ่มในลักษณะเดียวกันหรือไม่นั้น

คำตอบคือ กลุ่มคนละครึ่งพลัส ไม่ได้รับเงินเพิ่ม ในเดือนธันวาคมนี้

เนื่องจากเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งพลัส เป็นการจ่ายเงินสนับสนุนแบบ “ก้อนเดียว” จำนวน 2,000 – 2,400 บาท ซึ่งได้โอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนพฤศจิกายน โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถบริหารจัดการวงเงินดังกล่าวเพื่อใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดังนั้น ในเดือนธันวาคมจะไม่มียอดเงินใหม่โอนเข้ามาสมทบ ผู้ใช้สิทธิ์ต้องใช้วงเงินคงเหลือที่มีอยู่เดิมให้หมดภายในสิ้นปี หากใช้ไม่หมดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

สำหรับความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 นั้น ปัจจุบันยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลว่าจะมีการสานต่อโครงการหรือไม่ หรือจะมีรูปแบบการแจกเงินอย่างไร ซึ่งประชาชนยังคงต้องรอติดตามมติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

