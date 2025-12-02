ข่าว

สั่งเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 พื้นที่ภาคใต้ สอบ 17-19 ม.ค. ปี 69 แทน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 12:50 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 12:50 น.
59

สั่งเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 พื้นที่ภาคใต้ สอบ 17-19 ม.ค. ปี 69 แทน ภายหลังจากน้ำท่วมหนัก ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบสอบปกติ

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.อว. พร้อมด้วยผู้บริหาร อว. และ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ชี้แจงการเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 เฉพาะพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้

นายสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า อว. ได้หารือกับ ทปอ. อย่างรอบด้านถึงประเด็นดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการจัดการสภาพสนามสอบ สภาพจิตใจของผู้เข้าสอบ ซึ่งการสอบ TGAT/TPAT2-5 หากเป็นไปได้ตนก็ไม่อยากให้มีการเลื่อนการสอบ และอยากให้ดำเนินการจัดสอบได้ตามปกติ แต่ด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการสอบดังกล่าวในเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากสนามสอบไม่มีความพร้อม และบางพื้นที่ได้รับผลกระทบมีความเสียหายหนัก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ส่งข้อมูลความเดือดร้อนมาที่ อว.

ด้าน ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวว่า สำหรับการแจ้งการเลื่อนสอบของ TGAT/TPAT2-5 เฉพาะพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้นั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรายึดประโยชน์ของนักเรียนที่เข้าสอบมากที่สุด ซึ่ง ทปอ. พยายามหาแนวทางการเยียวยาตามสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์เข้าสอบได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จนในที่สุดที่ประชุม ทปอ. และ อว. มีความเห็นตรงกันว่า จะต้องมีมติเลื่อนการสอบ TGAT/TPAT2-5 เฉพาะพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ ส่วนนักเรียนในพื้นพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยก็ให้ดำเนินการจัดสอบตามปกติ สำหรับข้อสอบนั้นจะเป็นข้อสอบคนละชุดกับผู้เข้าสอบตามรอบปกติ ขอให้เชื่อมั่นว่า ข้อสอบจะมีมาตรฐานเดียวกันอย่างแน่นอน ทั้งนี้ หากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ยังได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เราก็ต้องหาแนวทางรับมือตามสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ปีการศึกษา 2568 ของ ทปอ. กล่าวว่า จากการประชุมหารือระหว่าง อว. และ ทปอ. มีข้อสรุปว่า ขอให้มีการเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 จากเดิมจัดสอบระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. นี้ เป็นวันที่ 17-19 ม.ค. 2569 เฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส และยะลา ซึ่งนักเรียนในพื้นดังกล่าวได้รับผลกระทบ 19,000 คน โดยนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดนี้ระบบจะยกเลิกการเลื่อนสอบให้โดยอัตโนมัติ ส่วนนักเรียนในพื้นที่อื่นๆ ให้มีการจัดสอบตามปกติ

สำหรับ นักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ที่มีการเลื่อนการสอบขอให้ดำเนินการเข้าระบบ เพื่อพิมพ์บัตรเข้าสอบใหม่ในวันที่ 5 ม.ค. นี้ และอัปเดตสนามสอบใหม่อีกครั้ง โดยกลุ่มนักเรียนที่ถูกเลื่อนสอบในพื้นที่ดังกล่าว จะประกาศผลสอบในวันที่ 13 ก.พ. 2569 ส่วนนักเรียนกลุ่มเข้าสอบตามวันและเวลาปกติ จะประกาศผลสอบในวันที่ 13 ม.ค. 2569 ตามเดิม ดังนั้นนักเรียนกลุ่มที่ถูกเลื่อนสอบและกลุ่มเข้าสอบตามปกติ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อการนำคะแนนสอบนี้ไปยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจาก ทปอ. ได้ปรับปฏิทินทีแคสรอบ portfolio เฉพาะรอบที่ 1 เลื่อนเป็นวันที่ 4 มี.ค. 2569 ส่วนที่แคสรอบอื่นๆ ยังยึดตามกรอบปฏิทินเดิม

ส่วนนักเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี สตูล สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ที่ไม่สามารถเดินทางมาสนามสอบได้ เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอยู่ ขอให้นักเรียนเข้าระบบทีแคสแจ้งประสงค์จะขอย้ายสนามสอบได้ภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 5-8 ธ.ค. 2568 นี้เท่านั้น โดยนักเรียนจะต้องแนบหลักฐานความจำเป็น ข้อความอธิบาย หรือรูปภาพ ไม่ว่าเอกสารใด ทปอ. จะอนุมัติดำเนินการให้ทุกรายการ แต่ขอให้นักเรียนต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดด้วย

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

