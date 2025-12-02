ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน
ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ วลัยเสถียร (Viravat Dew) ลูกชายกูรูการเงิน สู่เซียนหุ้นผู้รับปันผลปีละกว่า 200 ล้านบาท พร้อมเปิดมุมมองการบริหารเงิน การใช้ชีวิตหรูแบบมีวินัยที่คุณนำไปปรับใช้ได้ทันที
ดิว – วีรวัฒน์ วลัยเสถียร โด่งดังแวดวงการลงทุนและธุรกิจไทย ไม่ใช่เพียงเพราะนามสกุลดังที่หลายคนคุ้นหู แต่เป็นเพราะความสำเร็จระดับ “พันล้าน” ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยสมอง 2 มือของตนเอง ล่าสุดมีดราม่ารสแซ่บกับการเพจวอร์กับเพจเฟซบุ๊ก สำนักกฎหมายธนธรรม ทนายธาตรี ธนธรรมสุนทร เฟซจริง
เรื่องราวของดิว วีรวัฒน์ เต็มไปด้วยรสชาติของความพยายาม ความล้มเหลว และการลุกขึ้นยืนใหม่อย่างแข็งแกร่ง จนก้าวขึ้นมาเป็นนักลงทุนรายใหญ่เจ้าของพอร์ตหุ้นระดับประเทศ พร้อมไลฟ์สไตล์สุดหรูที่แลกมาด้วยวินัยทางการเงินอันเข้มข้น
รากฐานจากครอบครัว พ่อสอนให้รวยด้วยการไม่ตามใจ
ดิว วีรวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 47 ปี เติบโตมาในครอบครัวที่มีความพร้อมทางฐานะ พ่อของเขาคือ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้เขียนหนังสือขายดีระดับตำนานอย่าง “พ่อสอนลูกให้รวย” แม้จะมีต้นทุนชีวิตที่ดี แต่การเลี้ยงดูของครอบครัววลัยเสถียรกลับเน้นความสมถะและวินัย พ่อมักสอนเสมอว่า “ถ้าอยากได้อะไร ต้องทำงานหาเงินซื้อเอง”
คำสอนพ่อผลักดันให้ดิวเริ่มทำงานหารายตั้งแต่เด็ก ช่วงปิดเทอมวัย 14 ปี ไปสมัครงานพาร์ตไทม์ฉีกตั๋วหนังที่โรงภาพยนตร์ EGV ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงแลกค่าแรง 250 บาท เพื่อเก็บเงินซื้อของที่อยากได้โดยไม่รบกวนพ่อแม่ บทเรียนล้ำค้าปลูกฝังให้ดิวเห็นคุณค่าของเงินและความพยายาม
ดิวไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งตามมาตรฐานระบบการศึกษาทั่วไป เขายอมรับตรงไปตรงมาว่าตนเองไม่ยึดติดกับห้องเรียน แต่มองว่าโลกภายนอกคือห้องเรียนที่แท้จริง ด้วยมุมมองที่แตกต่าง ดิวเลือกเรียนข้ามชั้นจนเข้ามหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี โดยเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ภาคค่ำ เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองมีเวลาทำงานหาประสบการณ์ในช่วงกลางวันได้เต็มที่
บทเรียนราคาแพง วิกฤตแรกสู่การเป็น “อายุน้อยร้อยล้าน”
เมื่ออายุ 19 ปี ขณะยังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ดิวตัดสินใจกระโดดเข้าสู่โลกธุรกิจเต็มตัวด้วยการร่วมทุนกับ เฉียน หวู่ นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ก่อตั้งบริษัท ไทย เฉียนหวู่ จำกัด เพื่อส่งออกปลาสวยงาม แต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์ ธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจนมีหนี้สินก้อนโต
เมื่อเขาบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากพ่อ คำตอบที่ได้รับคือการปฏิเสธเรื่องเงิน พ่อยืนยันว่า “เมื่อตัดสินใจเป็นหนี้ก็ต้องรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเอง” ดิวจึงต้องหันหน้าไปเจรจากับหุ้นส่วนจนได้รับโอกาสกู้เงิน 3 ล้านบาทจากบริษัทแม่ที่สิงคโปร์ โดยมีเดิมพันว่าต้องใช้คืนภายใน 3 ปี
แรงกดดันครั้งนั้นเปลี่ยนเด็กหนุ่มให้กลายเป็นนักสู้ เขาทำงานหนักเพื่อปรับปรุงการบริหารจนสามารถล้างหนี้ทั้งหมดได้ในเวลาเพียง 6 เดือน ธุรกิจปลาสวยงามเติบโตอย่างก้าวกระโดด สร้างรายได้ให้เขาแตะระดับ 1 ล้านบาทต่อเดือนตั้งแต่อายุเพียง 20 ปี และเคยทำรายได้สูงสุดถึง 200 ล้านบาทต่อปี จนสื่อมอบฉายา “อายุน้อยร้อยล้าน” ให้ในที่สุด
เปลี่ยนเหนื่อยให้เป็นเงิน เส้นทางสู่ Passive Income
แม้จะมีรายได้มหาศาล แต่ดิวต้องแลกมาด้วยการทำงานหนัก 7 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เช้าจรดค่ำควบคู่ไปกับการเรียนภาคค่ำ ความเหนื่อยล้าสะสมทำให้เขาตั้งคำถามกับชีวิตและมองหาหนทางเกษียณตัวเอง เขาเริ่มเก็บออมอย่างจริงจังจนมีเงินเก็บ 100 ล้านบาทเมื่ออายุ 30 ปี
ดิวเริ่มต้นเส้นทางนักลงทุนด้วยการซื้ออพาร์ตเมนต์ให้เช่า กินผลตอบแทน 5-7% ต่อปี นานถึง 8 ปี แต่เมื่อพบว่าอสังหาริมทรัพย์ยังคงต้องใช้แรงบริหารจัดการ เขาจึงตัดสินใจขายทิ้งทั้งหมดแล้วนำเงินมุ่งหน้าสู่ “ตลาดหุ้น” เต็มตัวในปี 2550
สถานะปัจจุบัน เศรษฐีหุ้นผู้มั่งคั่ง
ปัจจุบัน ดิว วีรวัฒน์ เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่เน้นหุ้นปันผล รายได้ของเขามาจากการลงทุน พอร์ตโฟลิโอโดดเด่นด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 7 ของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568)
ข้อมูลปี 2566 ระบุว่าเขาถือหุ้น TISCO อยู่กว่า 8.6 ล้านหุ้น ซึ่งสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉพาะตัวนี้สูงถึง 66-67 ล้านบาทต่อปี หากนับรวมช่วงปี 2565-2567 ได้รับเงินปันผลรวมไปแล้วกว่า 231 ล้านบาท ความสำเร็จนี้ยืนยันสถานะ “อิสรภาพทางการเงิน” ที่เขาตั้งเป้าไว้ตั้งแต่วัยรุ่นได้สำเร็จ
ไลฟ์สไตล์รางวัลชีวิต บ้านหรู รถซูเปอร์คาร์ 40 คัน
หลังตรากตรำทำงานหนักมากว่า 20 ปี ดิวเริ่มให้รางวัลตัวเองเมื่ออายุประมาณ 40 ปี ดิวเปิดเผยไลฟ์สไตล์ผ่านสื่อต่าง ๆ ถึงความหลงใหลในยนตรกรรม ปัจจุบันสะสมรถหรูและซูเปอร์คาร์กว่า 40 คัน มูลค่ารวมทะลุ 1,000 ล้านบาท แบรนด์ Rolls-Royce มีครอบครองถึง 4 คัน ด้วยเหตุผลว่าเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ความหรูหราแบบผู้ดี
ดิวมีคฤหาสน์หรูบนพื้นที่กว่า 3 ไร่ใจกลางย่านอโศก มูลค่าประเมินกว่า 2.4 พันล้านบาท ภายในประกอบด้วยโรงจอดรถอลังการและบ่อปลาคาร์ฟมูลค่าตัวละหลายล้านบาท อย่างไรก็ตาม ดิวเน้นย้ำว่าการใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้การวางแผนงบประมาณที่รัดกุม ไม่ให้เกินตัว ต้องไม่กระทบกับเงินลงทุนหลัก
ส่งต่อแนวคิดผ่าน สำเร็จนอกกรอบ
เรื่องราวทั้งหมดนี้ ดิวได้ถ่ายทอดลงในหนังสือของเขาชื่อ “สำเร็จนอกกรอบ” เพื่อเป็นคู่มือให้คนรุ่นใหม่ หลักคิดสำคัญที่เขายึดถือคือ:
- เริ่มก่อนได้เปรียบ: การเริ่มทำธุรกิจเร็วทำให้เรียนรู้และก้าวหน้าเร็วกว่าคนรุ่นเดียวกันหลายปี
- วินัยสำคัญกว่าจำนวนเงิน: หาเงินได้มากแค่ไหน ถ้าขาดวินัยก็หมดตัวได้ การบริหารเงินจึงสำคัญที่สุด
- อย่าอ้างว่าไม่มีทุน: ทุนไม่ใช่ตัวแปรเดียวของความสำเร็จ ไอเดียและความมุ่งมั่นต่างหากที่จะพาเราไปสู่จุดเริ่มต้น
ดิว วีรวัฒน์ วลัยเสถียร จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคนที่ไม่ได้มีดีแค่ต้นทุนชีวิต แต่คือผู้ที่รู้วิธีต่อยอด บริหารจัดการ และมีความกล้าที่จะเลือกเส้นทางเดินของตัวเอง จนสามารถเปลี่ยนสถานะจากลูกคนรวยมาเป็นเศรษฐีสร้างตัวเอง ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
