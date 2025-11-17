เริ่มวันไหน? “เน็ตคนละครึ่ง” 160 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้เน็ต 40GB

กสทช. เคาะแพ็กเกจ 3 เดือน อุดหนุนผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านคน คาดเปิดลงทะเบียนภายในปี 2568 หลัง ครม. อนุมัติ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในการลดภาระค่าครองชีพและปิดช่องว่างทางดิจิทัล สำนักงาน กสทช. กำลังเตรียมผลักดันโครงการ เน็ตคนละครึ่ง 2568 เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
สำหรับโครงการนี้ มีเป้าหมายหลักในการอุดหนุนค่าอินเทอร์เน็ตมือถือราคาพิเศษให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแนวคิดคือ รัฐจะช่วยออกค่าเน็ตส่วนหนึ่ง, ผู้ให้บริการเครือข่าย (เอกชน) ลดราคา, และประชาชนผู้มีสิทธิ์จ่ายในราคาเพียง 160 บาท
สถานะล่าสุด เปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่?
ณ วันนี้ (17 พ.ย. 2568) โครงการ “เน็ตคนละครึ่ง” ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียน ไทม์ไลน์ล่าสุดคือ กสทช. ได้เคาะรายละเอียดแพ็กเกจ 160 บาท / 40GB / 3 เดือน ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม.
รองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่า หาก ครม. อนุมัติ คาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ “ภายในปี 2568” ดังนั้น ข่าวที่ระบุวัน-เวลาลงทะเบียนที่แน่นอนในตอนนี้ จึงยังเป็นการคาดการณ์ และต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจาก กสทช. หรือรัฐบาลอีกครั้ง
ในมุมมองของรัฐบาล โครงการนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลฐานราก การที่ผู้มีรายได้น้อยมีเน็ต 40GB ในราคาที่ล็อกต้นทุนไว้ 160 บาท จะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคาร, สวัสดิการรัฐ และแพลตฟอร์ม e-commerce ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ การที่รัฐเข้าไปเจรจากับทุกค่ายมือถือเพื่อให้ได้ราคา 40GB/160 บาท อาจส่งผลกดดันให้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในตลาดทั่วไป ต้องแข่งขันด้านความคุ้มค่ามากขึ้นในระยะยาวด้วย
สรุปสิทธิประโยชน์ เน็ตคนละครึ่ง-ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง?
จากร่างโครงการที่ กสทช. ได้ข้อสรุปแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ มีรายละเอียดดังนี้
1. จ่าย 160 บาทต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ได้รับ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 40GB ต่อเดือน
3. สามารถใช้สิทธิได้นาน 3 รอบบิลติดต่อกัน (3 เดือน)
โครงการนี้จะใช้งบประมาณอุดหนุนจาก กองทุน กทปส. (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ) เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงดาต้าในปริมาณที่เพียงพอ สำหรับการเรียนออนไลน์, การหางาน, การทำธุรกิจขนาดเล็ก และใช้บริการดิจิทัลของภาครัฐได้สะดวกขึ้น
ข้อมูลจากทุกแหล่งยืนยันตรงกันว่า โครงการนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนเพียงกลุ่มเดียว คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 14 ล้านคนทั่วประเทศ โครงการนี้ ไม่ได้เปิดให้ ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการฯ, ผู้มีรายได้ปกติ หรือนิติบุคคล เข้าร่วม
