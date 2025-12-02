“เติ้น ทัศนพล” ไม่ต้องรอถึงฤดูกาลหน้า เตรียมเดบิวต์ F2 สัปดาห์นี้
เติ้น ทัศนพล ไม่ต้องรอถึงฤดูกาลหน้า เตรียมเดบิวต์ F2 สัปดาห์นี้ ที่ ยาส มารินา เซอร์กิต กับทีม Trident สนามสุดท้ายของฤดูกาล
จากที่ทางทีม ART Grand Prix ประกาศว่า เติ้น ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ นักแข่งดาวรุ่งชาวไทย จะลงการแข่ง Formula 2 กับทีมในปีหน้า ถือเป็นก้าวสำคัญเข้าใกล้ Formula 1 อีกก้าว
ล่าสุดเว็บไซต์ของ Formula 2 รายงานว่า เติ้น ทัศนพล ไม่ต้องรอถึงฤดูกาลหน้าในการลงแข่ง F2 โดยเขาจะลงแข่งในสนามท้ายของฤดูกาลที่ยาส มารินา เซอร์กิต ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ เติ้น จะลงแข่งกับทีม Trident
โดย เติ้น ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงแข่งสนามสุดท้ายของการแข่ง F2 ฤดูกาลนี้กับทีม Trident ถือเป็นโอกาสที่ดีและอยากจะขอบคุณทุกคนในโอกาสครั้งนี้ ผมตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำให้ดีที่สุดในสุดสัปดาห์นี้ เพื่อเตรียมพร้อมในฤดูกาลหน้า
สำหรับ เติ้น ทัศนพล จบฤดูกาล F3 ด้วย การคว้าชัยชนะในการแข่งขันที่มอนซ่า หรือ อิตาเลี่ยน กรังค์ปรีซ์ ที่ประเทศอิตาลี ทำให้ทีม คัมโปส เรซซิ่ง ต้นสังกัดเก่า พลิกแซงขึ้นมา กลายเป็นแชมป์แบบทีมในการแข่งขัน Formula 3 ในปีนี้ โดยเป็นแชมป์แบบทีมครั้งแรกของคัมโปสด้วย
