สาเหตุ โรงเรียนดังย่านบางเขน เลิกกิจการ หลังเปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 55 ปี

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 09:43 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:44 น.
ยื้อต่อไม่ไหว! เปิดสาเหตุ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ประกาศเลิกกิจการกะทันหัน หลังเปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 55 ปี เร่งประสาน 24 โรงเรียนใกล้เคียง พิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ

นับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านบางเขนที่จำเป็นต้องประกาศปิดตำนานเลิกกิจการโรงเรียนไปอีกหนึ่งแห่งแล้วสำหรับปี 2568 นี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่กระทบแบบขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง ประกาศเลิกกิจการ ยุติการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป ด้วยสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ แม้จะเปิดมากวว่า 55 ปี แล้วก็ตาม ซึ่งเนื้อหสในจดหมาย ระบุเอาไว้ว่า

“1 ธันวาคม 2568 เรียน ท่านผู้ปกครอง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ประกาศยุติการจัดการเรียนการสอนและเลิกกิจการ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมานานกว่า 55 ปี เพื่อดูแล อบรมสั่งสอนบุตรหลานของเราให้เป็นคนเก่ง คนดี ของครอบครัวและสังคม ซึ่งในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา เกิดปัญหาวิกฤตการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่ต้องปิดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีการศึกษา 2567 โรงเรียน เอกชนปิดกิจการกว่า 40 โรงเรียน ส่วนหนึ่งของวิกฤตดังกล่าวเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ 1) จํานวนเด็กที่เกิดน้อยลง โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 2) ระบบเศรษฐกิจ ที่ขาดเสถียรภาพทางการเงินและตกต่ำ ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ.2563-2564 เกิดการระบาดของโรค โควิด-19 อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนและทุกสาขาอาชีพ ปัญหาที่กล่าวมานั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเช่นกัน ตลอดระยะเวลาของปัญหาดังกล่าว โรงเรียนได้พยายามคงไว้ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทัดเทียม และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน แม้จะมีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สูงขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายวิชาการ ค่าสาธารณูปโภค อัตราฐานเงินเดือนครูที่ปรับขึ้น ใน 2 ช่วงตามนโยบายรัฐบาล ค่าแรงขั้นต่ําของแรงงานต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยของนักเรียน เป็นต้น อีกทั้ง การชําระค่าธรรมเนียมการเรียนจากผู้ปกครองบางส่วนไม่ตรงตาม กําหนดหรือไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนเลย ทําให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดําเนินกิจการ

ในปีการศึกษา 2568 โรงเรียนจึงได้พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ โดยการลดขนาดโรงเรียนให้เล็กลง ปรับลดจํานวนครู และแรงงานบางส่วน แต่ยังคงประสบปัญหาด้านการเงินที่จะใช้บริหารจัดการในระยะยาว

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จึงมีความจําเป็นต้องตัดสินใจยุติการจัดการเรียนการสอน และเลิกกิจการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569) โรงเรียนตระหนักดีว่าการเลิกกิจการของโรงเรียนในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนจึงขออํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) โรงเรียนจะแจกเอกสารทางการศึกษา ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จํานวน 2 ชุด ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการย้ายสถานศึกษา โดยจะแจกให้ ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569

2) โรงเรียนได้ประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพิจารณารับนักเรียนของโรงเรียน ไผทอุดมศึกษา เป็นกรณีพิเศษ ดังมีรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

  • โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
  • โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
  • โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์
  • โรงเรียนอนุบาลชนานันท์
  • โรงเรียนแสงโสม
  • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์สายไหม
  • โรงเรียนสายอักษร
  • โรงเรียนสองภาษาวันเนส (Oneness Bilingual School)
  • โรงเรียนสตรีวรนาถ บางเขน
  • โรงเรียนระเบียบศึกษา
  • โรงเรียนพิชญศึกษา
  • โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
  • โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
  • โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
  • โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
  • โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
  • โรงเรียนดรุณพัฒน์
  • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี
  • โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
  • โรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว
  • โรงเรียนโชคชัยรังสิต
  • โรงเรียนอรรถมิตร
  • โรงเรียนอมาตยกุล
  • โรงเรียนทับทอง

อนึ่ง โรงเรียนขออภัยที่ไม่สามารถแจ้งท่านผู้ปกครองได้ทันที หลังจากมีมติเลิกกิจการของโรงเรียน ด้วยมีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปิดกิจการของโรงเรียนที่ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ แต่โรงเรียนจะยังคงจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมในภาคเรียนที่ 2 นี้

ทั้งนี้ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมรับทราบรายละเอียดการยุติการดําเนินกิจการของโรงเรียน และแนวทางการช่วยเหลือต่อไป ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยรอบที่ 1 : ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 09.00 – 10.30 น.

รอบที่ 2 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 5

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมไม่เกินครอบครัวละ 2 ท่าน เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านสถานที่

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้บริหารและคณะครูทุกคนของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา มีความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ไม่สามารถดําเนินกิจการโรงเรียนต่อไปได้ และขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความร่วมมือ ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนด้วยดีมาตลอด ทั้งในด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ”

สาเหตุ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลิกกิจการ หลังเปิดมานานกว่า 55 ปี สาเหตุ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลิกกิจการ หลังเปิดมานานกว่า 55 ปี-1

ประวัติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2513 บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา แล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดป้ายดำเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยคุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ เป็นผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และเพื่อเป็นอุดมการณ์ของท่านที่จะให้มีสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งไม่รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินกิจการเป็นกึ่งสาธารณะกุศลไม่หวังผลกำไร เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและเป็นมรดกทางการศึกษาแก่สังคม ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคภาษาอังกฤษ มีนักเรียนชาย-หญิงจำนวน 4,058 คน และครูจำนวน 429 คน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา มีเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ ตั้งอยู่บนเลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

อ้างอิงจาก : FB PataiUdomSuksaSchool, patai.ac.th, มูลนิธิธารน้ำใจ

