ข่าว

“สส.พรรคส้ม” สับ รัฐบาล นิ่งปัญหา PM 2.5 ทำ ปชช. เสี่ยงมะเร็งปอด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 09:49 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:49 น.
52

ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.พรรคประชาชน วิจารณ์รัฐบาล นิ่งปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทำประชาชนเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด จี้มาตรการต้องเสร็จตั้งแต่ตุลา

นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส. เชียงใหม่ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถึงปัญหา PM 2.5 โดยระบุว่า “ฝุ่นพิษ PM2.5 เริ่มแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ขยับ “รัฐบาลกำลังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดจากฝุ่นพิษให้กับประชาชน โดยที่รัฐบาลไม่ทำอะไรเลย”

หลายพื้นที่ของประเทศไทย​ โดยเฉพาะภาคกลางและกรุงเทพมหานคร กำลังเผชิญปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 จากภาคคมนาคม/อุตสาหกรรม และฝุ่นพิษจากภาคเกษตรกรรม โดยที่รัฐบาลไม่มีมาตรการที่จับต้องได้ออกมาบังคับใช้​ ทั้งเชิงสนับสนุนและเชิงบังคับ ทั้งๆที่ปัญหานี้ผมและพรรคประชาชนได้อภิปรายต่อรัฐบาลไปแล้วอย่างชัดเจน

เริ่มกันก่อนครับ ฝุ่นพิษ PM2.5 กทมและปริมณฑล ที่แค่เริ่มต้นก็ทะลุ 100 AQI แล้วนั้นมาจากไหน?

(1) ฝุ่นพิษจากภาคคมนาคม/อุตสาหกรรม จากข้อมูลจากดาวเทียม​ Sentinel-5 ในส่วนของข้อมูลการปล่อย NO2 แล้วจะเห็นชัดเจนครับว่า พื้นที่กทมและจังหวัดโดยรอบ มีการปล่อยมลพิษชนิดนี้สูงมาก ๆ เรียกได้ว่ามีค่าโดดออกมาเห็นชัดแทบที่สุดในระดับภูมิภาค ซึ่งสรุปในเบื้องต้นได้ว่าหลัก ๆ มาจากเครื่องยนต์และมีภาคอุตสาหกรรมรองลงมา

(2) จากการเผาภาคการเกษตร ตรงนี้เห็นชัดเจนจากจุดความร้อนของนาซ่าในช่วงสามสี่วันที่ผ่านมา และภาพถ่ายพื้นที่จากดาวเทียม Sentinel-2 ในเช้าวันที่ 1 ธ.ค.นี้ พบว่าเป็นการเผาในพื้นที่ปลูกนาข้าวค่อนข้างเยอะ เพราะช่วงเวลานี้ หลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว เกษตรกรจะเร่งรอบในการปลูกข้าวนาปรัง ด้วยการเผาตอซังข้าว เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดครับ

(3) ฝุ่นจากข้อ 1 และ 2 หนาแน่นขึ้นเพราะสภาพภูมิอากาศในช่วงนี้ ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางมีอัตราการระบายอากาศที่แย่มาก คิดง่าย​ ๆ ให้เห็นภาพคือ ประเทศเราตอนนี้เหมือนมีฝาชีที่กดต่ำลงมามากกว่าปกติ ทำให้ฝุ่นลอยขึ้นไปได้ไม่สูง ปริมาตรการเก็บฝุ่นน้อยลง​ ความหนาแน่นก็เพิ่มมากขึ้น เราก็สูดฝุ่นเข้าไปมากขึ้นนั่นเองครับ

ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่ผมอภิปรายมาหลายต่อหลายปีว่า การทำงานป้องกันปัญหาฝุ่นพิษต้องทำหนักที่สุดในช่วง “ก่อน” ที่จะเกิดฝุ่น แต่ก็ยังคงถูกเพิกเฉยมาทุกๆปี ซึ่งปีนี้ก็ไม่ต่าง

(1) ไม่มีมาตรการออกมาบังคับใช้กับเรื่องการจัดการรถ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งชั้น Low emission zone จากพื้นที่จังหวัดโดยรอบกทม มาจนถึงกทมชั้นใน มีเพียงการทำมาตรการจากกทมเพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหานี้ เพราะเป็นการใช้พรบ.ปภ.ที่กทมกำหนดเกณฑ์การประกาศใช้ low emission zone สูงเกินไปทำให้บังคับใช้จริงได้ยาก และในส่วนนี้รัฐบาลต้องเป็นคนจัดการเพราะมันต้องทำเป็นระบบที่กว้างกว่าเพียงแค่กทมจังหวัดเดียว ในส่วนนี้ผมได้อภิปรายต่อรัฐบาลไปแล้วตั้งแต่วันแถลงนโยบายสิ้นเดือนกันยายน รวมถึงมาตรการการกำหนดมาตรฐานที่เข้มข้นขึ้นสำหรับการปล่อยมลพิษภาคอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่กทมและปริมณฑลนี้ตามหลักการ Non-attainment area ด้วย #แต่ก็ไม่มีการดำเนินการจากรัฐเลย

และ (2)ในส่วนภาคเกษตรกรรมยิ่งแล้วใหญ่ แม้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องเตรียมรับมือกับการเผาภาคการเกษตรก่อนฤดูการปลูกนาปรัง และหลังเก็บเกี่ยวอ้อยในช่วงปลายปีและต้นปี แต่มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการใด ๆ ออกมาเลย คำของบกลางจากกระทรวงเกษตร แต่ละหน่วยงานแต่ละกรมได้เตรียมคำขอกันมาแล็วเสร็จช่วงต้นเดือนพ.ย. ซึ่งช้ามากแล้ว มาถึงตอนนี้ธันวาคมก็ยังไม่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบเลย จากที่ผมบอกรัฐบาลว่าส่วนนี้ต้องเสร็จภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจและรับรู้ถึงแนวทางการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ชัดเจนว่า หากเขาไม่เผา เขาจะได้อะไร และมีวิธีการอย่างไรในการที่ช่วยให้เขาไม่เผาบ้าง ซึ่งในส่วนของข้าว ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง ที่สามารถจัดการเศษวัสดุได้ภายใน 5-7 วันครับ ไม่ต้องเผาเลย และการทำแบบนี้ยังมีผลการศึกษาชัดเจนว่า ทำให้นาข้าวได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วย แม้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 100 บาทต่อไร่ แต่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก ทำให้เกษตรกรได้กำไรมากกว่าการเผาด้วยซ้ำ แต่รัฐบาลกลับเชื่องช้าไม่ดำเนินการใดๆ ปล่อยให้ประชาชนสูดฝุ่นจากการเผาและปล่อยให้เกษตรกรกลายเป็นผู้ร้ายในสังคมแบบนี้ต่อไป รวมถึงมาตรการสนับสนุนเกษตรกรไม่เผา ก็ยังไม่มีการเคาะตัวเลขออกมาจากคณะรัฐมนตรีให้เกษตรกรวางแผนต้นทุนล่วงหน้าอีกต่างหาก

มาตรการการป้องกันฝุ่นพิษต้องทำเสร็จตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมแล้ว แต่มาถึงตอนนี้ รัฐบาลยังไม่มีมาตรการใด​ ๆ​ ออกมาบังคับใช้ที่เห็นผลเลย ถ้าหากรัฐบาลทำงานเต็มที่​ ออกมาตรการจัดการทุกอย่างชัดเจน แต่เกิดเหตุแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศ การระบายอากาศแย่สุดเป็นประวัติศาสตร์จริง​ ๆ แบบนี้ผมเข้าใจได้ครับ แต่ผมไม่สามารถรับได้ กับการที่รัฐบาลไม่มีมาตรการใด​ ๆ​ ออกมา ทั้ง​ ๆ​ ที่รู้ปัญหาอยู่แล้ว และผมก็ได้สะท้อนปัญหานี้อย่างชัดเจนไปทุกช่องทางหลายต่อหลายครั้งแล้วแบบนี้ได้เลย
นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น ยังไม่ได้พูดถึงอ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไฟป่า และมลพิษจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพียงแต่ประชุม โดยที่ไม่มีผลลัพธ์ออกมาแก้ปัญหาเลย

การทำงานของรัฐบาลตอนนี้ ไม่ต่างอะไรเลย กับการปล่อยให้ประชาชนเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากขึ้น โดยที่รัฐบาลไม่ทำอะไรเลย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย” สังเวยทะลุ 1000 ศพ

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

7 นาที ที่แล้ว
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ สุขภาพและการแพทย์

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

9 นาที ที่แล้ว
บอย ปกรณ์ โพสต์ตามล่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก บันเทิง

ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. สวนภาคเอกชนสหรัฐฯ ย้ำเขมรเป็นฝ่ายไม่เคารพสัญญา จี้กดดันให้ทำตาม

22 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดคลิป พุทธ อภิวรรณ ร่วมอาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จิตดีร้องไห้หนัก! พิธีฌาปนกิจ 6 ธ.ค.

29 นาที ที่แล้ว
ชาดา ไทยเศรษฐ์ วิพากษ์การทำงานของรัฐในพื้นที่น้ำท่วมใต้ ข่าว

ชาดา เดือด น้ำท่วมใต้ ซัด กลไกรัฐล้มเหลว จี้ นายกฯ แป้น ลาออก

36 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แอปฯ ขายหวยเจ้าดัง ประกาศปิดตัว หลังให้บริการสลากออนไลน์มานานกว่า 5 ปี

38 นาที ที่แล้ว
แจกเทคนิค เขียนเรียงความ วันพ่อแห่งชาติ ให้ &#039;โดนใจ&#039; กรรมการ (ฉบับเด็กมัธยม) ไลฟ์สไตล์

แจกเทคนิค เขียนเรียงความ วันพ่อแห่งชาติ ให้ ‘โดนใจ’ ครู (ฉบับเด็กมัธยม)

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเปิดข้อสอบแข่งขัน ป.5 แต่ใช้เนื้อหา ม.4 ซัดออกข้อสอบมักง่าย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สายฟิตเนสไหลตาย หลังกิน 10,000 แคลอรี่/วัน หวังพิสูจน์การลดน้ำหนักแบบสุดโต่ง

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลคูเวตลงโทษแรง จำคุก 5 ปี ปรับ 30 ล้าน ขรก.ไม่ทำงานกินเงินเดือน 10 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย ทาริกา โพสต์ทวงค่าตัวผู้จัดซีรีส์ เตรียมดำเนินคดี หากไม่รีบชำระตามกำหนด ข่าวดารา

ก้อย ทาริกา สุดทน ทวงเงินผู้จัดซีรีส์ดัง จ่ายเช็คเด้ง ยืดเยื้อ 6 เดือน เตรียมดำเนินคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมคำกล่าวรายงานและถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าว

คำกล่าวรายงานวันพ่อแห่งชาติ 2568 ในโรงเรียน-หน่วยงานราชการ เอกชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอช ทราวิส ผู้รักษาประตู อายุ 14 ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนบอล! นักบอลดาวรุ่งวัย 14 ถูกรถไฟชนดับ ก่อนปิดจุดเสี่ยงมรณะ 1 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.พรรคส้ม” สับ รัฐบาล นิ่งปัญหา PM 2.5 ทำ ปชช. เสี่ยงมะเร็งปอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สาเหตุ โรงเรียนดังย่านบางเขน เลิกกิจการ หลังเปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 55 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โต๊ะหมู่บูชาที่จัดเตรียมสำหรับวันพ่อแห่งชาติ 2568 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ไลฟ์สไตล์

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ร.9 ที่ถูกต้อง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2568

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เติ้น ทัศนพล F2 เดบิวต์สุดสัปดาห์นี้ ข่าวกีฬา

“เติ้น ทัศนพล” ไม่ต้องรอถึงฤดูกาลหน้า เตรียมเดบิวต์ F2 สัปดาห์นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โดนอีกหนึ่ง ซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแบบไม่มีคนดู หลังถูกทางการจีนสั่งระงับล่วงหน้าแค่วันเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

เช็กเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท วิธีลงทะเบียน-ตรวจสถานะออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง &#039;พระราชดำรัส&#039; กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง ‘พระราชดำรัส’ กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจกับข้าวกับปลาโอ ถูกหวย 2 ตัวท้าย งวด 1 ธ.ค. 68 ข่าว

5 ปีที่รอคอย! เพจดังเฮลั่น ถูกเลขท้าย 22 ชุดใหญ่ รับทรัพย์ก้อนโต สมใจกองเชียร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมกฎหมาย ชักปืนยิงไรเดอร์เจ็บ โมโหถูกขับปาดหน้า ชูนิ้วกลางใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 กทม. แดงเถือก 50 เขต หนองแขมแชมป์ทะลุ 100 ไมโครกรัม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 09:49 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:49 น.
52
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย” สังเวยทะลุ 1000 ศพ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
บอย ปกรณ์ โพสต์ตามล่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก

ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button