ปิดตำนาน 50 ปี โรงเรียนดังย่านลาดพร้าว ประกาศเลิกกิจการ มีผลกลางปี 69

ผู้ปกครองช็อก! โรงเรียนดังย่านลาดพร้าว ประกาศเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษาหน้า 2569 เหตุปัญหาเศรษฐกิจทำรายจ่ายสวนทางรายรับ
ทำเอาครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงศิษย์เก่าช็อกไปตาม ๆ กัน เมื่อทราบประกาศจาก โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว สถาบันการศึกษาชื่อดังที่เปิดดำเนินการมากว่า 50 ปีย่านลาดพร้าว กำลังจะเลิกกิจการโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยจะมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป สร้างความเศร้าให้แก่ทุกคนที่ผูกพันธ์กับโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างมาก
ทางผู้บริหารโรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองถึงสาเหตุการปิดตัวลงของสถานศึกษาแห่งนี้ ระบุว่า
หนังสือ ที่ อ.ด.พ.173/2568 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง การเลิกกิจการโรงเรียนอุดมศึกษา ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่อัตราการเกิดของเด็กในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาลดลงตามลำดับ และการเก็บค่าเล่าเรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้รายรับจากการดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การดูแลบุคลากร การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนได้ตั้งใจไว้ คณะผู้บริหารได้พิจารณาและไตร่ตรองสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบคอบ จึงมีมติเห็นชอบหยุดการเรียนการสอน และเลิกกิจการโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569)
ในการนี้ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการประกาศเลิกกิจการของโรงเรียนในปีการศึกษา 2569 มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อรองรับนักเรียนของโรงเรียนอุดมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิรง ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองให้ร่วมดูแล อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง สำหรับความเชื่อมั่น ความเข้าใจ และการสนับสนุนโรงเรียนอุดมศึกษาด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการเลิกดำเนินการในครั้งนี้
ประวัติ โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ที่เปิดสอนนักเรียนมาแล้วกว่า 50 ปี
โรงเรียนอุดมศึกษา ก่อตั้งและวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว” ใช้อักษรย่อว่า “อ.ด.พ.” มี ผศ.เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และอาจารย์ละม่อม ชื่นสำราญ เป็นครูใหญ่
หลังเปิดดำเนินการได้เพียง 1 ปี ในปีพ.ศ. 2519 โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว เริ่มขยายห้องเรียนไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากนั้นทางกระทรวงศึกษาได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอุดมศึกษา แต่ยังคงใช้อักษรย่อ “อ.ด.พ.” ตามเดิม และเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียนทั้งหมด 385 คน มี คุณครูจำเนียร ใจเย็น เป็นครูใหญ่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง และเปิดรับนักเรียนเพิ่มอีก 4 ห้อง รวมทั้งหมดกับของเดิมเป็น 15 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนได้ 630 คน และได้เพิ่มบริเวณที่ดินจากเดิมซึ่งมี 2 ไร่ 3 ตารางวา เป็น 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
ในปีพ.ศ. 2523 มีการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นหลังที่ 3 มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่สร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้ในปีนี้เพียงแค่ 3 ชั้น ก่อนจะเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้อีก 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมดเป็น 27 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 1,170 คน
จากนั้นมีการต่อเติมจากอาคาร 3 อีก 2 ชั้น ให้ครบ 5 ชั้นตามแผนโครงการที่วางไว้ในปี 2524 รวมมีห้องเรียน 33 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,440 คน ในเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
พ.ศ.2525 เริ่มดำเนินการสร้างสระว่ายน้ำ สระ 1 และอาคารประกอบ 1 อาคาร เพิ่มห้องเรียนเป็น 34 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,485 คน มีครูสอน 46 คน ขยายเนื้อที่เป็น 4 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา โดยมี ผศ. เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นครูใหญ่
ปีต่อมา (2526) สร้างห้องโภชนาการ ห้องนาฏศิลป์-ดนตรี และโรงอาหารใหม่ จากนั้นเว้นระยะการก่อสร้างและขยับขยายพื้นที่ไป 1 ปี กระทั่งในปีพ.ศ. 2528 กลับมาเริ่มการก่อสร้างอาคารที่ 4 ขึ้นมาเพิ่มเติม เป็นอาคาร 5 ชั้น
ปีพ.ศ.2530 สร้างโรงยิมเนเซียม (อาคาร 5) เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องเรียน 10 ห้อง ชั้นบนเป็นหอประชุมและโรงยิมเนเซียม รวมห้องเรียนทั้งหมด 61 ห้อง และขยายที่ดินเพิ่มรวมเป็น 7 ไร่ 34 ตารางวา นอกจากนี้ยังได้ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเพิ่มอีก 510 ตารางวา เพื่อเป็นที่จอดรถผู้ปกครอง
พ.ศ. 2532 สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น (อาคาร 6) มีห้องเรียน 15 ห้อง และห้องประกอบการเรียน 8 ห้อง รวมทั้งหมดมีอาคารเรียนเป็นตึก 5 ชั้น 3 อาคาร ตึก 2 ชั้น 3 อาคาร มีจำนวนห้องเรียน 76 ห้อง พื้นที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมด 9 ไร่ 34 ตารางวา และพื้นที่ตรงข้างโรงเรียนอีก 2 ไร่ 228 ตารางวา มีนักเรียน 3,721 คน ครู 150 คน นักการภารโรง 228 คน และก่อกำเนิดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุดมศึกษา
ในปี 2533 ดำเนินการสร้างห้องคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์ดีด สำหรับนักเรียนชั้นป.6 – ม.3 สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขึ้นที่ริมรั้วด้านหน้าของโรงเรียน พร้อมทั้งเปลี่ยนเสาธงใหม่
ปีพ.ศ. 2534 เริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิต พร้อมสร้างห้องดนตรีวงโยธวาทิต 1 ห้อง, เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง รวมเป็น 4 ห้อง สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3, สร้างห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ 2 ห้อง และเพิ่มห้องเรียนพิมพ์ดีดอีก 1 ห้อง นอกจากนี้ยังเริ่มสร้างอาคาร 8 ชั้น ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอีก 1 อาคาร พร้อมห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน และอุปกรณ์การเรียน ครบครัน ทันสมัย
ต่อมามีการขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 9 ห้อง รวมเป็น 85 ห้องเรียน ในปีพ.ศ. 2535 ซึ่งจะสามารถรับนักเรียนได้ 3,916 คน โดยในขณะนั้นมีครู 180 คน และนักการภารโรง 85 คน
ปี 2536 ขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 9 ห้อง รวมเป็น 94 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 4,321 คน และปรับเปลี่ยนรั้วโรงเรียนใหม่
ปี 2537 สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน กว้าง 12.5 เมตร ยาว 25 เมตร (สระ 2) เพื่อให้การเรียนการสอนได้มาตรฐานสากลและสมบูรณ์แบบมากขึ้น
พ.ศ. 2539 สร้างอาคารเรียนสูง 5 ชั้น 1 อาคาร (อาคาร 7) เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของโครงการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2540 สร้างอาคารเรียนสูง 5 ชั้น 1 อาคาร (อาคาร 8) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ ห้องสื่อการเรียนการสอน (Resource Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต วางระบบเครือข่าย (LAN) คอมพิวเตอร์ทั้งโรงเรียน
พ.ศ. 2541 ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ ด้านหลังอาคาร 7,8 เพื่อเป็นที่จอดรถครูและผู้ปกครอง
พ.ศ. 2542 สร้างสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในบริเวณอาคาร 5 (โรงยิมเนเซียม) เปลี่ยน ดร. กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
พ.ศ. 2543 สร้างอาคาร 2 ชั้น บริเวณหน้าอาคาร 5 โดยจัดทำเป็นศูนย์รวบรวมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และเชาว์ปัญญา (Multiple Intelligences Center) และจัดทำเป็นศูนย์หมอภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย
พ.ศ. 2544 สร้างอาคาร 2 ชั้น ลักษณะบ้านทรงไทย เพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทย และดนตรีไทย
พ.ศ. 2545 ปรับสนามฟุตบอลเป็นสนามมินิกอล์ฟ (พัทกอล์ฟ) และซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่
พ.ศ. 2548 ปรับปรุงสนามบาสหน้าโรงเรียน โดยทำพื้นใหม่ทั้งหมด และปรับปรุงสระว่ายน้ำโดยการสร้างสระว่ายน้ำใหม่ มีขนาด 12 ม. x 20 ม. แทนสระ 1
พ.ศ. 2549 จัดทำศูนย์ Exploring Science ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “ศูนย์เจริญธรรมหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์”, จัดสร้างกำแพงกั้นรอบรั้วโรงเรียน, จัดสร้างหลังคาบริเวณสนามหน้าโรงเรียน และบริเวณหน้าห้องธุรการ, จัดตั้งม้านั่งบริเวณต่างๆของโรงเรียน สำหรับให้ผู้ปกครองรอรับนักเรียน, ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รอบบริเวณโรงเรียน, ติดตั้งทีวีวรจรปิดในห้องเรียนของนักเรียนระดับประถม 6 และมัธยมต้น (ฝั่งอุดมเกษม)
พ.ศ. 2550
- ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย
- ได้ร่วมมือกับสถาบัน SSCIAP, New Zealand ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดภัย สำหรับบุตร-ธิดา ในโครงการ Safety School
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ
- สร้างอาคารโรงซ่อมรถ
- จัดสร้างหอนาฬิกาบริเวณหน้าโรงเรียน
- ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
พ.ศ. 2551
- ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 3 และ อาคาร 6
- ปรับปรุงห้องนอน และห้องน้ำ อาคารอนุบาล
- ปรับปรุงและทาสีห้องเรียนอาคาร 1
- สร้างหลังคากันแดดบริเวณสนามฟุตบอล
- สร้างอาคารสวนพฤกษศาสตร์
พ.ศ. 2552
- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน และทางเดินด้านข้างห้องธุรการ
- สร้างและปรับปรุงหลังคากันแดดบริเวณสนามบาสฯและด้านข้างห้องธุรการ
- ปรับปรุงและทาสีอาคาร 3, 4, 6, 7, 8
- สร้างป้ายประชาสัมพันธ์รางวัลที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับ
พ.ศ. 2553
- ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์และสวนหย่อม
- สร้างสนามฟุตซอล 1 สนาม บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอล
- ปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำ
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3, 6, 7, 8
- ปรับปรุงหลังคากันแดดบริเวณหน้าอาคาร 7, 8
- ปรับปรุงและทาสีโรงอาหารใหม่
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารบ้านเด็ก และอาคาร 1
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นบริเวณบ้านเด็ก และอาคาร 1
พ.ศ. 2554 ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 7 และ อาคาร 8
พ.ศ. 2555 สร้างห้องปฏิบัติการการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พ.ศ. 2556 จัดทำสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย สำหรับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
พ.ศ. 2558
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารปฏิบัติธรรม และสวนพฤกษศาสตร์
- วาดภาพ ทาสี รั้วโรงเรียนบริเวณสนามฟุตบอล
- ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นบริเวณด้านหน้าอาคาร 8
พ.ศ. 2559
- ปรับปรุงหลังคากันแดดบริเวณสนามบาสหน้าโรงเรียน
- ปรับปรุงและสร้างหลังคากันแดดบริเวณด้านหน้าห้องธุรการ และทางเดินข้างห้องธุรการ
- ปรับปรุงทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร 6
- ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ และสวนเกษตรทฤษฎีใหม่
- ติดตั้งระบบบัตรนักเรียน และบัตรซื้ออาหาร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าอาคาร 3 และอาคาร 6 เป็นหลอดประหยัดพลังงาน
พ.ศ. 2561 ย้ายลานจอดรถผู้ปกครองจากฝั่งอาคารอุดมเกษม มาด้านข้างอาคาร 6
พ.ศ. 2563 สร้างสวนพักผ่อนกลางโรงเรียนในชื่อ “สวนไม้มงคล”
พ.ศ. 2565 เปลี่ยนผู้อำนวยการเป็น นางกัณหา เภกานนท์
อ้างอิงจาก : udomsuksa.ac.th
ติดตาม The Thaiger บน Google News: