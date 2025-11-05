ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

สาเหตุ โรงเรียนเอกชนชื่อดัง ย่านลาดพร้าว ประกาศเลิกกิจการ อีกหนึ่งแห่ง มีผลทันทีปีการศึกษา 2569 ปิดตำนานสถานศึกษาเก่าแก่กว่า 63 ปี
ก่อนหน้านี้ (4 พ.ย. 68) โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ก็เพิ่งจะประกาศเลิกกิจการไป และให้มีผลทันทีในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 หรือปีการศึกษา 69 ทว่าก่อนหน้าที่จะมีข่าวการเลิกกิจการของโรงเรียนอุดมศึกษาที่เปิดมายาวนานกว่า 50 ปี ตามที่นำเสนอไป ก็มีอีกหนึ่งโรงเรียนในย่านลาดพร้าวแจ้งเลิกกิจการในปีการศึกษา 2569 เช่นกัน
ล่าสุดทีมข่าวได้สืบค้นพบโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนำรูปภาพจดหมายประกาศเลิกกิจการของ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มาโพสต์ โดยหนังสือฉบับนี้ประกาศเอาไว้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ระบุสาเหตุของการปิดกิจการโรงเรียนกว่า 63 ปีว่า
“โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เรื่อง แจ้งเลิกกิจการโรงเรียน
เนื่องด้วย นางภาณี สุพรรณเภษัช ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ได้ถึงแก่กรรม และทาง โรงเรียนประสบปัญหาการโอนกิจการของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องเลิกกิจการโรงเรียน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป
ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการประกาศเลิกกิจการของโรงเรียนในปีการศึกษา 2569 และมาตรการการ ช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในการเข้าเรียนต่อโรงเรียนต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อรองรับนักเรียนของ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ในวันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมโรงเรียนถนอมพิศวิทยา โดยแบ่งการประชุมตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้
- ช่วงเวลาที่ 1 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 11.00 – 12.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนถนอมพิศวิทยามาโดยตลอด
ขอแสดงความนับถือ
นายอริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อํานวยการ”
ประวัติ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา โรงเรียนเอกชนเก่าแก่ย่านลาดพร้าว
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1808 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2505 โดย คุณแม่ถนอม ร้ายบำรุง ผู้รับใบอนุญาต คือ นางภาณี สุพรรณเภษัช และครูใหญ่ชื่อ นางสาวจิระพันธ์ ร้ายบำรุง
เมื่อแรกตั้งโรงเรียนมีครูจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นพี่น้องกัน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน 38 คน เมื่อเริ่มก่อตั้งอาคาร 1 อาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใช้งบประมาณจำนวน 25,000 บาท ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 7 ไร่กว่า เป็นอาคารชั้นเดียวดำรงอยู่ด้วยงบประมาณส่วนตัว ซึ่งคุณแม่ถนอมและคุณพ่อผาย ร้ายบำรุง มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้ดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อดูแลกุลบุตร กุลธิดาของท่านทั้งหลายให้ได้รับความรู้คู่คุณธรรมและให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษา เพื่อเป็นบุคคลที่จะพัฒนาชาติสืบไป
ในปีพุทธศักราช 2514 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้นเพราะจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทั้งหมด เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมมีห้องเรียน 30 ห้อง
ปัจจุบันโรงเรียนถนอมพิศวิทยา เปิดดำเนินการในรูปแบบโรงเรียนเอกชน มาแล้วร่วม 63 ปี มีอาคารทั้งหมด 9 หลัง เป็นอาคารเรียน 6 หลัง อาคารที่ใช้เป็นหอประชุมและโรงอาหาร 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารสระว่ายน้ำ 1 หลัง
ตลอดเวลาที่ทางโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ดำเนินการมาเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ปกครองเสมอมา มีการพัฒนาด้านการบริการ และด้านการจัดการเรียนการสอน มีนักเรียนจบการศึกษาได้ไปประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้โรงเรียนประสบควาสำเร็จยังความภาคภูมิใจมาสู่ชุมชน บุคลากรในโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนอย่างยิ่ง
