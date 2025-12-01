กปภ. ลั่นน้ำประปา หาดใหญ่–สงขลา เต็มร้อยพุธนี้ เพจดังถามย้ำแทนใจชาวบ้าน ชัวร์นะ
รองผู้ว่าการการประปาประกาศข่าวดีชาวสงขลา เตรียมจ่ายน้ำประปาเต็มระบบ 3 ธันวาคม 2568 ด้านจ่าพิชิตแชร์โพสต์ถามสั้น ๆ แต่โดนใจชาวบ้านที่รอคอยความหวังหลังน้ำลด
ข่าวดีที่ชาวหาดใหญ่และสงขลารอคอยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำประปา ล่าสุด เพจประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา ได้ออกมาประกาศความคืบหน้าสำคัญ โดยระบุข้อมูลจาก นายสุทัศน์ นุชปาน รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ที่ยืนยันหนักแน่นว่า เตรียมจะจ่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 นี้
ต่อมา เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง Drama-addict ได้แชร์โพสต์ประกาศนี้ไปที่หน้าเพจของตัวเอง พร้อมกับเขียนแคปชันสั้น ๆ เพียงสองพยางค์ว่า “ชัวร์นะ” เพื่อแทนใจชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม
เนื่องจากตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาน้ำสะอาดมาใช้ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการล้างทำความสะอาดบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยดินโคลน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดี ปภ. ป้ายแดง รับตำแหน่งเดือนเดียว เจอศึกหนักน้ำท่วมใต้
- “นายกญี่ปุ่น” โพสต์แสดงความเสียใจ น้ำท่วมไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือ
- อาลัย “พี่โต ฉลามภัย” ฮีโร่กู้ภัยช่วยน้ำท่วม แน่นหน้าอกหลังเสร็จภารกิจ
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: