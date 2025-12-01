ข่าว

ประวัติ ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดี ปภ. ป้ายแดง รับตำแหน่งเดือนเดียว เจอศึกหนักน้ำท่วมใต้

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 11:46 น.
139
ประวัติ ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคนใหม่ เส้นทางราชการสายท้องถิ่นสู่เก้าอี้ใหญ่ในมหาดไทย ทรัพย์สินกว่า 386 ล้านบาท พร้อมภารกิจท้าทายแก้วิกฤตน้ำท่วมใต้ที่หนักหนาสาหัส
ภาพจาก : จังหวัดอุทัยธานี

ประวัติ ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคนใหม่ เส้นทางราชการสายท้องถิ่นสู่เก้าอี้ใหญ่ในมหาดไทย ทรัพย์สินกว่า 386 ล้านบาท พร้อมภารกิจท้าทายแก้วิกฤตน้ำท่วมใต้ที่หนักหนาสาหัส

ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนกว่าล้านครัวเรือน ชื่อของ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) คนใหม่ ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ ไม่ใช่เพียงเพราะตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง แต่ยังรวมถึงเส้นทางชีวิตและทรัพย์สินที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

เจาะลึกประวัติ ธีรพัฒน์ คัชมาตย์

ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ไม่ใช่คนหน้าใหม่ในแวดวงราชการสายปกครอง แต่คือทายาทของ นายสาโรช คัชมาตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เติบโตมาในครอบครัวข้าราชการอย่างแท้จริง จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 108 คว้าปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบินลัดฟ้าไปจบปริญญาโทด้านการบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยนิวเฮเวน สหรัฐอเมริกา ก่อนจะกลับมาคว้าดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การันตีความรู้ความสามารถในสายงานบริหารรัฐกิจอย่างเต็มเปี่ยม

เส้นทางเติบโตจากท้องถิ่นสู่ส่วนกลาง

ชีวิตราชการของธีรพัฒน์เริ่มต้นและเติบโตในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านงานสำคัญมาแล้วหลากหลายตำแหน่ง ทั้งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุข ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จนถึงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดในพื้นที่สำคัญอย่างนครสวรรค์และอ่างทอง ก่อนจะขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกรม และก้าวสู่เส้นทางสายปกครองในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ที่จังหวัดอุทัยธานี เขาได้สร้างผลงานและสานสัมพันธ์กับเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่น จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้อธิบดี ปภ. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

อธิบดี ปภ. ผู้มั่งคั่ง

อีกหนึ่งประเด็นที่สร้างความฮือฮาคือบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ระบุว่าเขามีทรัพย์สินรวมกว่า 386.85 ล้านบาท ครอบครองที่ดินมากถึง 142 แปลง กระจายอยู่ในหลายจังหวัด รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนมูลค่าหลายสิบล้านบาท นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินมีค่าที่น่าสนใจอย่างงาช้าง 3 คู่ แหวนเพชร และนาฬิกาหรู สะท้อนภาพลักษณ์ของข้าราชการที่มีฐานะมั่นคง

รับตำแหน่งเดือนเดียว เจอศึกหนักน้ำท่วมใต้

ภารกิจแรกในฐานะอธิบดี ปภ. ถือเป็นบททดสอบสุดหิน เมื่อต้องรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ 9 จังหวัดภาคใต้ทันทีที่รับตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือน ธีรพัฒน์ต้องระดมสรรพกำลังทั้งคนและเครื่องจักรจากศูนย์ ปภ. เขตทั่วประเทศลงพื้นที่กู้วิกฤต โดยเฉพาะในพื้นที่หาดใหญ่และสงขลาที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เขาต้องทำหน้าที่เป็นแม่ทัพบัญชาการเหตุการณ์ ประสานงานกับทุกภาคส่วน และรายงานสถานการณ์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

การก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญในห้วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ จึงเป็นการพิสูจน์ฝีมือครั้งสำคัญของอธิบดี ปภ. ป้ายแดง ว่าจะสามารถนำพาองค์กรและพี่น้องประชาชนฝ่าฟันมหาอุทกภัยครั้งนี้ไปได้อย่างไร ท่ามกลางความคาดหวังของสังคมและการจับตามองทางการเมืองที่เข้มข้น

