กองทัพภาค 2 เตรียมแจ้งความ มือดีปล่อยข่าวปลอม เขมรยึดผาอินทรีย์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 13:35 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 13:35 น.
56

กองทัพภาค 2 เตรียมแจ้งความ เอาผิดคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังมีมือดีปล่อยเฟคนิวส์ ว่าเขมรยึดผาอินทรีย์ ยันกองทัพปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็ง

เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงต่อสาธารณชนเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีกำลังทหารกัมพูชาเข้ามายึดพื้นที่บริเวณ “ผาอินทรีย์” อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่รับผิดชอบพื้นที่ ได้แก่ ตชด.216 และฝ่ายปกครองอำเภอบ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้ เวลา 10.00 น. โดยใช้รถจักรยานยนต์ เข้าถึงพื้นที่เนื่องจากสภาพเส้นทางไม่สามารถใช้ยานยนต์ขนาดใหญ่ได้

ทั้งนี้ ผาอินทรีย์ ตั้งอยู่บริเวณสายตรี 6 ใต้ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด ห่างจากถนนสาย 224 ประมาณ 12 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของฐาน ตชด.216 ที่ยุบเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2533 จึงเป็นพื้นที่ที่ทางราชการมีข้อมูลและประวัติการใช้ประโยชน์มาโดยชัดเจน

จากการตรวจสอบพื้นที่รอบแรกโดยเจ้าหน้าที่ ตชด.216 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไม่พบหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐาน ปรับสภาพพื้นที่ หรือก่อสร้างเส้นทางภายในเขตแดนไทยตามที่มีการกล่าวอ้าง ภาพถ่ายดาวเทียมและการสำรวจสภาพภูมิประเทศภาคสนามไม่ปรากฏการเคลื่อนกำลังหรือกิจกรรมเชิงยุทธวิธีของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว

บริเวณโดยรอบยังคงเป็นป่ารกทึบและมีเพียงร่องรอยถนนเก่าที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน จึงสรุปเบื้องต้นได้ว่า ยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดอธิปไตยของไทย หรือเป็นภัยต่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยใกล้แนวชายแดน ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ยังคงปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจสอบต่อเนื่องเพื่อยืนยันสถานการณ์ให้มีความชัดเจนสูงสุด

สำหรับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหรือความ ตื่นตระหนก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งความตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและต่อภารกิจการดูแลความมั่นคงชายแดนของหน่วยงานรัฐ

กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้น และขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนด้วยความรอบคอบ เข้มแข็ง และยึดมั่นในหลักความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความมั่นคงของชาติ

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

