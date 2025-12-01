อาลัย “พี่โต ฉลามภัย” ฮีโร่กู้ภัยช่วยน้ำท่วม แน่นหน้าอกหลังเสร็จภารกิจ
อาลัย พี่โต ฉลามภัย กู้ภัยช่วยน้ำท่วมทั้งในหาดใหญ่และยะลา แน่นหน้าอกหลังเสร็จภารกิจและกำลังจะเดินทางไปช่วยที่ปัตตานีต่อ
เพจเฟซบุ๊ก กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลา โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าว่า นายเชิดพงศ์ ปิยะวรรณางกรู หรือ พี่โต ฉลามภัย เสียชีวิต ภายหลังจากลงพื้นที่ปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เพจ Army Military Force โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พี่โต ฉลามภัย 034 ทีมกู้ชีพฉลามภัย จังหวัดยะลา ผู้มุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างไม่หยุดพัก
ตลอดหลายวันที่ผ่านมา พี่โตทุ่มเทลงพื้นที่ทั้งในยะลาและหาดใหญ่ ช่วยอพยพผู้ติดค้าง แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนเสร็จภารกิจในวันที่ 28 พฤศจิกายน ก่อนเกิดอาการแน่นหน้าอกและทรุดลงระหว่างเดินทางกลับ เพื่อเตรียมตัวรับงานช่วยเหลือต่อที่ปัตตานี
การสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับทีมฉลามภัยและพี่น้องในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นอย่างมาก ขอให้ดวงวิญญาณของพี่โตไปสู่สุคติ และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว รวมถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคน”
