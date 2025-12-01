“นายกญี่ปุ่น” โพสต์แสดงความเสียใจ น้ำท่วมไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ทากาอิจิ ซานาเอะ โพสต์แสดงความเสียใจ น้ำท่วมไทย และ น้ำท่วมอินโดนีเซีย พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับทั้งสองชาติ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโดยเผยแพร่โพสต์ของ ทากาอิจิ ซานาเอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ที่แสดงความเสียใจต่อประเทศไทย หลังเกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก
โดยนางซานาเอะ ระบุว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์พายุฝนและอุทกภัยในราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก
ขอแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่าน
ขอภาวนาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถฟื้นตัวได้ในเร็ววัน พร้อมทั้งขอให้พื้นที่ประสบภัยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
ประเทศญี่ปุ่นได้พิจารณามอบความช่วยเหลือที่จำเป็น บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมและสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสองประเทศ”
