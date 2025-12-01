ข่าว

“ชัชชาติ” ส่งทีม-เครื่องจักร ช่วยเหลือฟื้นฟูสงขลา เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 09:45 น.
58

ชัชชาติ ส่งทีมและเครื่องจักร พร้อมทั้งนำของบริจาคกว่า 150,000 ชิ้น ช่วยเหลือฟื้นฟูสงขลา เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความระบุว่า “ขบวนกทม. ล้อหมุน! ส่งทีมและเครื่องจักรมุ่งลงใต้ ลุยช่วยฟื้นฟูสงขลา พร้อมลำเลียงของบริจาคส่งถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัย

กทม. ส่งขบวนเครื่องจักรพร้อมเจ้าหน้าที่ลงใต้ ลุยช่วยฟื้นฟูสงขลา พร้อมนำส่งของบริจาคทุกชิ้นถึงปลายทาง
(30 พ.ย. 68) เวลา 18.30 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและขบวนรถบรรทุกสิ่งของ มุ่งสู่ภาคใต้เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้ที่มาส่งขบวนรถทีม กทม. ร่วมใจฟื้นฟูสงขลา ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนกำลัง โดยเวลานี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังอุทกภัยครั้งใหญ่ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เราจึงส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยคาดว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชม. ถึงที่หมาย สำหรับสิ่งของที่รับบริจาคก่อนหน้านี้ ได้ส่งไปเป็นรถเทรลเลอร์ใหญ่แล้ว 2 เที่ยว รวมทั้งสิ้นขณะนี้กว่า 150,000 ชิ้น ซึ่งเราจะปิดรับของบริจาคเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2568

“ขอให้เจ้าหน้าที่ กทม. ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรี อย่าให้เสียชื่อ มีอะไรให้เราช่วยก็พร้อมทำเต็มที่ ไม่ว่าจะอยู่เหนือ ใต้ ออก ตก ก็พร้อมช่วยเหลือกัน และเวลา กทม. มีปัญหา พี่น้องจากต่างจังหวัดก็ช่วยเหลือเรา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะคนไทยมีน้ำใจ มีอะไรก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ นี่คือจุดแข็งของคนไทย” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ทั้งนี้ กทม. สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่ รถดูดเลน จำนวน 2 คัน รถฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 คัน รถสูบน้ำระยะไกล จำนวน 1 คัน รถสุขา จำนวน 1 คัน รถซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน (รออยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้ว) รถปฏิบัติการสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน (ตามขบวน) รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกติดตั้งเครนขนาด 45 ตัน จำนวน 1 คัน
สำหรับจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ ศาลาว่าการ กทม. 1 ศาลาว่าการ กทม. 2 และ 50 สำนักงานเขต จะปิดรับบริจาคเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2568 พร้อมเร่งนำส่งสิ่งของที่ได้รับให้ถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุด”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บทิม มัลลิกา แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น ชวน หลีกภัย อดีตพ่อสามี วิดีโอคอลให้กำลังใจหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง บันเทิง

โมเมนต์น่ารัก ชวน หลีกภัย โทรหา ทับทิม มัลลิกา ถามไถ่อาการ หลังผ่าตัดสมอง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักการเมืองฝรั่งเศส ถูกปาไข่ใส่ หลังเพิ่งถูกเทแป้งในสัปดาห์เดียวกัน

9 นาที ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก เช็กแนวทางเลขเด็ดจากหนังสือพิมพ์ดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ และบางกอกทูเดย์ งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568 วิเคราะห์เลขชนสนั่นทุกสำนัก คอหวยห้ามพลาด เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/12/68

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลด เครื่องบินเล็ก 2 ลำชนกันกลางอากาศในซิดนีย์ ทำนักบินเสียชีวิต 1 ราย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมควบคุมมลพิษ เริ่มใช้ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงฝุ่น PM 2.5

41 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 ธันวาคม 2568 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 ธันวาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

46 นาที ที่แล้ว
อปท สงขลา เยียวยาน้ำท่วม 9 พัน ถ่ายเอกสาร ข่าว

สรยุทธถาม อธิบดีปภ.ตอบชัด เยียวยา 9000 ไม่ต้องถ่ายเอกสาร ยุ่งยาก!

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า ครูยึดเสื้อกันหนาวนักเรียน อ้างสีเสื้อผิดกฎโรงเรียน ผู้ปกครองตั้งคำถามถูกเลือกปฏิบัติเพราะจน?

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายบราซิลป่วยจิต ปีนกำแพงสวนสัตว์สูง 6 เมตร เข้ากรงสิงโต ถูกขย้ำดับ

55 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ธ.ค. 68 Line News

โค้งสุดท้าย เจ๊ฟองเบียร์ ปล่อยเลขเด็ด งวด 1 ธ.ค. 68 ฟันเน้น ๆ ตัวเดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

อย่าให้มีครั้งที่ 3 “อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยแชมป์โลก ถูกตำรวจจับ หลังเมาอาละวาดหน้าสะดวกซื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ชัชชาติ” ส่งทีม-เครื่องจักร ช่วยเหลือฟื้นฟูสงขลา เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดออกบ่อย 20 ปี ย้อนหลัง เลขเด็ด

หวยออก 1 ธันวาคม 2568 สถิติเลขเด็ดออกบ่อย 20 ปี ย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้ก่อตั้งองค์กรช่วยเหลือการตายโดยสมัครใจ จบชีวิตตัวเองด้วยวัย 92 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าต่อคิวถ่ายเอกสารรับเงินเยียวยาน้ำท่วม ข่าว

โวยลั่น คนแก่รอยื่นเอกสารรับเงินเยียวยา ทั้งที่ระบบมีข้อมูลครบ ไหนว่าลดขั้นตอนแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม. 48 เขต มีค่าฝุ่นระดับสีแดง เกินมาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 1 ธ.ค. 68 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 อันดับ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร งวด 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไซโคลนเซนยาร์ ถล่มอินโดนีเซีย น้ำท่วมหนัก ยอดตายพุ่ง 440 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” เมิน “บิ๊กโจ๊ก” เปิดแชตไลน์ ตอบทำงานช่วยเหลือประชาชน ไม่มีดราม่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “พี่โต ฉลามภัย” ฮีโร่กู้ภัยช่วยน้ำท่วม แน่นหน้าอกหลังเสร็จภารกิจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นฤมล” โต้ ไม่ได้เกณฑ์ให้ครูโรงเรียนหาดใหญ่รอต้อนรับ “ธรรมนัส” สวนใครจะสั่ง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกาศดัง ยกเคส “ณัฐวุฒิ” อุทาหรณ์ คนพักผ่อนน้อย เคยหูดับ 7 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 1 12 68 ดูดวง

ระวัง 2 ราศี ดวงสุขภาพทรุด ป่วยกะทันหัน เข้าโรงพยาบาล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 09:45 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทิม มัลลิกา แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น ชวน หลีกภัย อดีตพ่อสามี วิดีโอคอลให้กำลังใจหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง

โมเมนต์น่ารัก ชวน หลีกภัย โทรหา ทับทิม มัลลิกา ถามไถ่อาการ หลังผ่าตัดสมอง

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568

นักการเมืองฝรั่งเศส ถูกปาไข่ใส่ หลังเพิ่งถูกเทแป้งในสัปดาห์เดียวกัน

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก เช็กแนวทางเลขเด็ดจากหนังสือพิมพ์ดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ และบางกอกทูเดย์ งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568 วิเคราะห์เลขชนสนั่นทุกสำนัก คอหวยห้ามพลาด

รวมเลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/12/68

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568

เหตุสลด เครื่องบินเล็ก 2 ลำชนกันกลางอากาศในซิดนีย์ ทำนักบินเสียชีวิต 1 ราย

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
Back to top button