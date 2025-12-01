“ชัชชาติ” ส่งทีม-เครื่องจักร ช่วยเหลือฟื้นฟูสงขลา เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ชัชชาติ ส่งทีมและเครื่องจักร พร้อมทั้งนำของบริจาคกว่า 150,000 ชิ้น ช่วยเหลือฟื้นฟูสงขลา เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความระบุว่า “ขบวนกทม. ล้อหมุน! ส่งทีมและเครื่องจักรมุ่งลงใต้ ลุยช่วยฟื้นฟูสงขลา พร้อมลำเลียงของบริจาคส่งถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัย
กทม. ส่งขบวนเครื่องจักรพร้อมเจ้าหน้าที่ลงใต้ ลุยช่วยฟื้นฟูสงขลา พร้อมนำส่งของบริจาคทุกชิ้นถึงปลายทาง
(30 พ.ย. 68) เวลา 18.30 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและขบวนรถบรรทุกสิ่งของ มุ่งสู่ภาคใต้เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้ที่มาส่งขบวนรถทีม กทม. ร่วมใจฟื้นฟูสงขลา ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนกำลัง โดยเวลานี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังอุทกภัยครั้งใหญ่ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เราจึงส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยคาดว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชม. ถึงที่หมาย สำหรับสิ่งของที่รับบริจาคก่อนหน้านี้ ได้ส่งไปเป็นรถเทรลเลอร์ใหญ่แล้ว 2 เที่ยว รวมทั้งสิ้นขณะนี้กว่า 150,000 ชิ้น ซึ่งเราจะปิดรับของบริจาคเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2568
“ขอให้เจ้าหน้าที่ กทม. ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรี อย่าให้เสียชื่อ มีอะไรให้เราช่วยก็พร้อมทำเต็มที่ ไม่ว่าจะอยู่เหนือ ใต้ ออก ตก ก็พร้อมช่วยเหลือกัน และเวลา กทม. มีปัญหา พี่น้องจากต่างจังหวัดก็ช่วยเหลือเรา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะคนไทยมีน้ำใจ มีอะไรก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ นี่คือจุดแข็งของคนไทย” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ทั้งนี้ กทม. สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่ รถดูดเลน จำนวน 2 คัน รถฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 คัน รถสูบน้ำระยะไกล จำนวน 1 คัน รถสุขา จำนวน 1 คัน รถซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน (รออยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้ว) รถปฏิบัติการสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน (ตามขบวน) รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกติดตั้งเครนขนาด 45 ตัน จำนวน 1 คัน
สำหรับจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ ศาลาว่าการ กทม. 1 ศาลาว่าการ กทม. 2 และ 50 สำนักงานเขต จะปิดรับบริจาคเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2568 พร้อมเร่งนำส่งสิ่งของที่ได้รับให้ถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุด”
