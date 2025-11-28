ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ภราดร” นั่ง ผอ.ศป.กฉ. ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมสงขลา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 14:48 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 14:48 น.
62

อนุทิน เซ็นตั้ง ภราดร ปริศนานันทกุล เป็น ผอ.ศป.กฉ. ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมสงขลา วิเคราะห์ แก้ให้สถานการณ์ฉุกเฉินยุติลงโดยเร็ว

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยข้อความระบุว่า “ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคสาม และวรรคห้า แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมติ ครม. นายกฯ จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ 1 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) เป็นหน่วยงานพิเศษตามมาตรา 7 วรรคห้า แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1.1 องค์ประกอบ
1) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.ศป.กฉ.

2) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงกลาโหม, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงคมนาคม, ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, อธิบดีกรมการปกครอง, อธิบดีกรมชลประทาน, อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา, เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นกรรมการ

3) โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, พล.ท.วันชนะ สวัสดี ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนางสาวรัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และโฆษกศูนย์

4) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และเลขานุการ และนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

1.2 หน้าที่และอำนาจ

1) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎหมายที่ได้รับโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เพื่อให้สถานการณ์ฉุกเฉินยุติลง

2) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อแก้ให้สถานการณ์ฉุกเฉินยุติลงโดยเร็ว

3) บูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน และติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่

4) ประมวลข้อมูลที่ได้จากการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อคัดกรอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยคำนึงจากความเสียหายที่ผู้ประสบภัยได้รับเป็นไปอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

5) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล และประชาชน

6) จัดให้มีกำลังข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการพลเรือน เพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งประสานส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7) มอบหมายให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกำลังพล งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

8) เรียกให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ชี้แจง ให้ข้อมูลข่าวสาร จัดส่งเอกสาร หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ 2 ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านงบประมาณ และด้านธุรการ ตามความจำเป็น และเหมาะสม

ข้อ 3 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.สน.) โดยมี ผบ.ทสส. ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็น ผอ.ศป.กฉ.สน. ทั้งนี้ การจัดโครงสร้าง การติดต่อสื่อสาร การรายงาน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการ ศป.กฉ.สน. กำหนด

ข้อ 4 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินการของ ศป.กฉ. และ ศป.กฉ.สน. ตามที่ได้รับการร้องขอจาก ผอ.ศป.กฉ. และ ผอ.ศป.กฉ.สน.

ข้อ 5 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ ศป.กฉ. ตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป”

โดยคำสั่งดังกล่าวมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนาม

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา โต้กลับดราม่าไม่ช่วยเขต 8 หาดใหญ่ ชี้ทีมงานทำเต็มที่ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ข่าว

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

