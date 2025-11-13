ข่าว

เปิดคลิป “ชัชชาติ” เช็กฝนถล่มกทม. น้ำท่วมขัง 58 จุด สูงสุดปทุมฯ 111 มม.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 11:22 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 12:26 น.
76
ฝนตกกรุงเทพ ล่าสุด
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่หลังเมื่อคืนนี้ กรุงเทพเจอฝนตกหนักหลายพื้นที่ สูงสุด ปทุมวัน 111 มิลลิเมตร น้ำท่วมขัง 58 จุด แจงสาเหตุไม่เกี่ยวน้ำเหนือ พร้อมเช็กระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา

วันนี้ (13 พ.ย.68) ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ตั้งแต่เวลาประมาณ 03.00 น.ที่ผ่านมา พบว่ามีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในหลายเขต ดังนี้

  • ปทุมวัน มีปริมาณฝนสูงสุดถึง 111 มิลลิเมตร
  • ราชเทวี 97 มม.
  • ป้อมปราบศัตรูพ่าย 92 มม.
  • ห้วยขวาง 82 มม.
  • พญาไท 80 มม. พระนคร 78 มม.

สำกหรับฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยช่วงกลางดึกมีรายงานน้ำท่วมขังรวม 58 จุด ในถนนสายหลักและย่านเศรษฐกิจ เช่น พระราม 4 พระราม 3 คลองเตย และบริเวณโดยรอบย่านรัชดาภิเษก – ประชาสงเคราะห์ – ศาลาแดง – ราชดำริ

อย่างไรก็ดี เช้าวันนี้ (13 พ.ย.) กทม.เร่งระบายน้ำโดยใช้สถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ในจุดวิกฤต ทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันจุดน้ำท่วมขังแห้งปกติแล้ว

ด้านนายชัชชาติ ลงพื้นที่ถนนประชาสุข เขตดินแดง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง โดยพบขยะจำนวนมากถูกน้ำฝนพัดมากองอุดตันท่อระบายน้ำ บริเวณถนนประชาสุข และพื้นที่เชื่อมต่อซอยย่อย ส่งผลให้การระบายน้ำบางจุดล่าช้าและเกิดน้ำท่วมขังชั่วคราว จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไข

รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญารัชดา เจ้าหน้าที่รายงานว่าระดับน้ำในพื้นที่รัชดา–ลาดพร้าวได้ลดลงแล้วเกือบทั้งหมด เหลือเพียงน้ำขังเล็กน้อยในบางเลนขาเข้าเมือง โดย อุโมงค์รัชโยธินสามารถเปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติ เหลือเพียงเลนซ้ายสุดที่ยังมีน้ำขังบางส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งระบายคาดว่าจะแห้งเป็นปกติภายใน 1 ชั่วโมง

กรุงเทพน้ำท่วมหรือไม่
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ฝนตกกรุงเทพ
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

สาเหตุของน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักในระยะเวลาสั้น ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำเหนือหรือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบบสูบน้ำและสถานีระบายน้ำทุกแห่งได้ทำงานเต็มกำลัง ทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง

ทั้งนี้ กทม. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนรัชดาภิเษก เชื่อมต่อคลองลาดพร้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแนวถนนรัชดาภิเษก และป้องกันน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่ชั้นใน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569

ชัชชาติ ลงพื้นที่ ฝนตกกรุงเทพ
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

ขณะที่ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) มีฝนตกปานกลางถึงหนัก ปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดประตูระบายน้ำ (ปตร.)คลองอรชร เขตปทุมวัน 120.5 มม. จุดวัด ส.คลองมอญ เขตบางกอกน้อย 110 มม. จุดวัดบึงมักกะสัน เขตราชเทวี 108.0 มม.

จุดวัดสำนักงานเขตพระนคร 100 มม. จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร เขตภาษีเจริญ 92.5 มม. และศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ เขตดินแดง 78 มม. ส่งผลให้มีน้ำท่วมบนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำ รับผิดชอบ 58 จุด ปัจจุบันถนนดังกล่าวแห้งเป็นปกติ (ดูคลิป)

พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝน 40% ของพื้นที่

ขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝน 40% ของพื้นที่ ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมา ตกหนักจัด เกิน 100 มม. หลายพื้นที่

รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 30-33°C / ต่ำสุด 23-25°C

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกปานกลางถึงหนัก ปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัด ปตร.คลองอรชร เขตปทุมวัน 120.5 มม. จุดวัด ส.คลองมอญ เขตบางกอกน้อย 110.0 มม. จุดวัด จุดวัดบึงมักกะสัน เขตราชเทวี 108.0 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระนคร 100.0 มม. จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร เขตภาษีเจริญ 92.5 มม. และศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ เขตดินแดง 78.0 มม.

เช็กที่นี่รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เขตบางซื่อ แจ้งเตือนประชาชน เพื่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอุโมงค์ ถนนเลียบทางรถไฟ ชั่วคราว
อุโมงค์ ถนนเลียบทางรถไฟ (13 พ.ย. 68 เวลา 07.57 น.) เขตบางซื่อ แจ้งเตือนประชาชน เพื่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอุโมงค์ ถนนเลียบทางรถไฟ ชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร ฝนตกไหมวันนี้
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
รายงานสถานการณ์น้ำ 13 พฤศจิกายน 2568
ภาพ @กรมชลประทาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;พิมพ์วิไล&quot; รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ &quot;บิ๊กตำรวจ&quot; จริงตามลิสต์ &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; ข่าว

“พิมพ์วิไล” รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามลิสต์ “บิ๊กโจ๊ก”

9 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

11 นาที ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กแฉ ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

13 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ &quot;ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว&quot; ยันระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้ ข่าว

อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล

22 นาที ที่แล้ว
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3 ข่าวต่างประเทศ

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

28 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย ข่าว

ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย

34 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม ข่าวอาชญากรรม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลเอกรังษี คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง ข่าวการเมือง

หักมุม! พลเอกรังษี เผย “คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง” คนปล่อยไม่ใช่ ฮุนเซน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก เชฟคนดัง Tiktok โดนตำรวจยิงตาย เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน 9 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก บันเทิงเกาหลี

ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก &quot;ก๊ก อาน&quot; สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่ ข่าว

มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก “ก๊ก อาน” สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe 2025 บันเทิง

แห่ชื่นชม TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe โชว์สปิริตคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา เดินเกมเร็ว ยื่นคำร้องเร่งด่วน กล่าวหาไทย โจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยื่นเรื่องด่วนถึง UN จี้ไทยรับผิดชอบ อ้างโจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนภูมิพลเต็ม 100% ส่งผลกระทบต่อชุมชนในสิงห์บุรี ข่าว

ด่วน! เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำแตะ 100% แล้ว สิงห์บุรี เดือดร้อนกว่า 1.6 หมื่นคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝนตกกรุงเทพ ล่าสุด ข่าว

เปิดคลิป “ชัชชาติ” เช็กฝนถล่มกทม. น้ำท่วมขัง 58 จุด สูงสุดปทุมฯ 111 มม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า บันเทิง

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ มูลค่าหมื่นล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Miss Universe แท็กฟิยาตา กัมพูชา ผิดเป็น Miss Universe Thailand บันเทิง

ดราม่าซ้ำ! MOU แท็กรูปผิด นางงามกัมพูชาเป็นไทย เจ้าตัวซัดเจ้าภาพไม่ให้เกียรติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า บันเทิง

โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เผยในหลวงพระราชินีเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ย้ำสัมพันธ์ 50 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดตัวเลขค่าตัว “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ไฟต์ชกกับ “น้องโอ๋” ศึก ONE 173 ได้น้อยกว่าเจอทาเครุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 11:22 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 12:26 น.
76
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า

หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
บิ๊กโจ๊กแฉ

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button