เปิดคลิป “ชัชชาติ” เช็กฝนถล่มกทม. น้ำท่วมขัง 58 จุด สูงสุดปทุมฯ 111 มม.
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่หลังเมื่อคืนนี้ กรุงเทพเจอฝนตกหนักหลายพื้นที่ สูงสุด ปทุมวัน 111 มิลลิเมตร น้ำท่วมขัง 58 จุด แจงสาเหตุไม่เกี่ยวน้ำเหนือ พร้อมเช็กระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา
วันนี้ (13 พ.ย.68) ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ตั้งแต่เวลาประมาณ 03.00 น.ที่ผ่านมา พบว่ามีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในหลายเขต ดังนี้
- ปทุมวัน มีปริมาณฝนสูงสุดถึง 111 มิลลิเมตร
- ราชเทวี 97 มม.
- ป้อมปราบศัตรูพ่าย 92 มม.
- ห้วยขวาง 82 มม.
- พญาไท 80 มม. พระนคร 78 มม.
สำกหรับฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยช่วงกลางดึกมีรายงานน้ำท่วมขังรวม 58 จุด ในถนนสายหลักและย่านเศรษฐกิจ เช่น พระราม 4 พระราม 3 คลองเตย และบริเวณโดยรอบย่านรัชดาภิเษก – ประชาสงเคราะห์ – ศาลาแดง – ราชดำริ
อย่างไรก็ดี เช้าวันนี้ (13 พ.ย.) กทม.เร่งระบายน้ำโดยใช้สถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ในจุดวิกฤต ทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันจุดน้ำท่วมขังแห้งปกติแล้ว
ด้านนายชัชชาติ ลงพื้นที่ถนนประชาสุข เขตดินแดง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง โดยพบขยะจำนวนมากถูกน้ำฝนพัดมากองอุดตันท่อระบายน้ำ บริเวณถนนประชาสุข และพื้นที่เชื่อมต่อซอยย่อย ส่งผลให้การระบายน้ำบางจุดล่าช้าและเกิดน้ำท่วมขังชั่วคราว จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไข
รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญารัชดา เจ้าหน้าที่รายงานว่าระดับน้ำในพื้นที่รัชดา–ลาดพร้าวได้ลดลงแล้วเกือบทั้งหมด เหลือเพียงน้ำขังเล็กน้อยในบางเลนขาเข้าเมือง โดย อุโมงค์รัชโยธินสามารถเปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติ เหลือเพียงเลนซ้ายสุดที่ยังมีน้ำขังบางส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งระบายคาดว่าจะแห้งเป็นปกติภายใน 1 ชั่วโมง
สาเหตุของน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักในระยะเวลาสั้น ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำเหนือหรือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบบสูบน้ำและสถานีระบายน้ำทุกแห่งได้ทำงานเต็มกำลัง ทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง
ทั้งนี้ กทม. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนรัชดาภิเษก เชื่อมต่อคลองลาดพร้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแนวถนนรัชดาภิเษก และป้องกันน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่ชั้นใน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569
ขณะที่ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) มีฝนตกปานกลางถึงหนัก ปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดประตูระบายน้ำ (ปตร.)คลองอรชร เขตปทุมวัน 120.5 มม. จุดวัด ส.คลองมอญ เขตบางกอกน้อย 110 มม. จุดวัดบึงมักกะสัน เขตราชเทวี 108.0 มม.
จุดวัดสำนักงานเขตพระนคร 100 มม. จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร เขตภาษีเจริญ 92.5 มม. และศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ เขตดินแดง 78 มม. ส่งผลให้มีน้ำท่วมบนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำ รับผิดชอบ 58 จุด ปัจจุบันถนนดังกล่าวแห้งเป็นปกติ (ดูคลิป)
พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝน 40% ของพื้นที่
ขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝน 40% ของพื้นที่ ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมา ตกหนักจัด เกิน 100 มม. หลายพื้นที่
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 30-33°C / ต่ำสุด 23-25°C
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกปานกลางถึงหนัก ปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัด ปตร.คลองอรชร เขตปทุมวัน 120.5 มม. จุดวัด ส.คลองมอญ เขตบางกอกน้อย 110.0 มม. จุดวัด จุดวัดบึงมักกะสัน เขตราชเทวี 108.0 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระนคร 100.0 มม. จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร เขตภาษีเจริญ 92.5 มม. และศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ เขตดินแดง 78.0 มม.
เช็กที่นี่รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
