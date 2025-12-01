ผู้ก่อตั้งองค์กรช่วยเหลือการตายโดยสมัครใจ จบชีวิตตัวเองด้วยวัย 92 ปี
ลุดวิก มิเนลลี ผู้ก่อตั้งดิกนิทาส องค์กรช่วยเหลือการตายโดยสมัครใจ อัตวินิบาตกรรมโดยมีผู้ช่วยเหลือ ก่อนวันเกิดอายุ 93 ปี
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายลุดวิก มิเนลลี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรดิกนิทาส (Dignitas) ซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์เรื่องสิทธิ์ในการจบชีวิตโดยสมัครใจในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เสียชีวิตแล้วจากการทำอัตวินิบาตกรรมโดยมีผู้ช่วยเหลือ ก่อนถึงวันเกิดครบรอบ 93 ปี
โดยองค์กรดังกล่าวเป็นที่รู้จักเนื่องจากให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้มีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ให้เดินทางมาที่สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อจบชีวิตตัวเอง
แม้ว่าการทำการทำการุณยฆาตหรือแพทย์ฉีดยาเพื่อยุติชีวิตของบุคคลโดยเจตนาเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่การทำอัตวินิบาตกรรมโดยมีผู้ช่วยเหลือนั้นอนุญาตให้ทำได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีเจตนาเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องและผู้ต้องการจะจบชีวิตตัวเองต้องมีสติดี
ซึ่งทางดิกนิทาส ออกแถลงการณ์ว่า ทางองค์กรจะบริหารจัดการและพัฒนาสมาคมตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ในฐานะองค์กรสากลที่เป็นมืออาชีพและพร้อมต่อสู้เพื่อการกำหนดชีวิตตนเองและเสรีภาพในการเลือก ทั้งในขณะมีชีวิตและเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศได้เรื่องเปลี่ยนท่าทีกฎหมายเรื่องการทำอัตวินิบาตกรรมโดยมีผู้ช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามบางประเทศอย่างสหราชอาณาจักรยังคงถกเถียงถึงกฎหมายดังกล่าว ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจจะนำไปสู่การกดดันและบังคับให้ผู้เปราะบางเลือกจบชีวิตตัวเอง
