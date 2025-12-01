มวย/MMA

อย่าให้มีครั้งที่ 3 “อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยแชมป์โลก ถูกตำรวจจับ หลังเมาอาละวาดหน้าสะดวกซื้อ

หมดคราบอดีตแชมป์โลก เมื่อล่าสุด “อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยดัง ถูกตำรวจจับอีกครั้ง หลังเมาอาละวดหน้าร้านสะดวกซื้อ

เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 พฤศจิกายน) เวลา 23.00 น. พ.ต.ต.กิตติธรา จันทร์แจ้ง สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.ศรีราชา และ ร.ต.อ.ชัยพล สงขาว รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.ศรีราชา ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่ามีชายซึ่งเป็นอดีตนักมวยชื่อดัง เมาสุราและก่อความวุ่นวายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง บนถนนศรีราชา–หนองค้อ หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงนำกำลังสายตรวจเข้าตรวจสอบทันที

เมื่อเดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบผู้ก่อเหตุคือ “อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวท 112 ปอนด์ นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อในสภาพมึนเมา

นอกจากนี้ ในที่เกิดเหตุพบว่ามีขวดสุราวางอยู่บนโต๊ะ ซึ่งตัวของอดีตนักมวยดังนั่งดื่มอยู่ตลอดเวลา พร้อมส่งเสียงดังโวยวาย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ตำรวจพยายามเข้าไปพูดคุยเพื่อเกลี้ยกล่อมอยู่นาน แต่ไม่เป็นผล ก่อนจะอาศัยจังหวะที่เจ้าตัวเผลอ เข้าควบคุมตัวและใส่กุญแจมือไว้ได้อย่างปลอดภัย และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบถามชาวบ้านบริเวณดังกล่าวให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า อำนาจ มักจะมานั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เป็นประจำ และมังส่งเสียงด่าทอ หรือสร้างความรำคาญให้กับผู้คนในละแวกนั้น จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดำเนินการแก้ไข เนื่องจากหลายคนรู้สึกหวาดกลัวและกังวลว่าอาจเกิดเหตุไม่ขาดฝันขึ้นในอนาคต เพราะก่อนหน้านี้เคยมีคลิปวิดีโอที่เผนว่ยให้เป็นว่าอดีตนักมวยรายนี้หาเรื่องคนอื่นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะจบลงที่อดีตกำปั้นทีมชาติโดนสอนมวยจนลงไปกองกับพื้น

