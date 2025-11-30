Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินีเสด็จฯ ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “อเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 14:25 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 14:25 น.
56
พระราชินีเสโจร่วมงานวิ่งกรุงเทพ 2025
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ผสานกีฬาเข้ากับเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 เส้นทางการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร จบที่ 2.13 ชม.

วันนี้ (30 พ.ย. 68) เวลา 06.15 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ในรายการ วิ่งผ่าเมือง ซีซั่น 8 “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน และท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การนี้ทรงพระดำเนินไปยังจุดปล่อยตัว ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะมาราธอน 42.195 กม. และฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และ ทรงวิ่งประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนหนึ่งเดียวของโลก โอกาสนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง และร่วมวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าวิ่งใน 2 ระยะนี้จำนวนกว่า 20,000 คน

แม้จะปล่อยตัวนักวิ่งทุกคนตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง ท่ามกลางสายลมหนาวอุณหภูมิ 15-16 องศา แต่สมเด็จพระราชินี ในฉลองพระองค์ชุดแขนสั้นแบบนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ก็ทรงแข็งแรงและสตรองสุดๆ ทรงวิ่งเข้าเส้นชัย จบการการวิ่งประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ไปด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 13 นาที 40 วินาที (ข้อมูลจาก : Amazing Thailand Marathon Bangkok)

สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในเมืองหลวง “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน และท้องสนามหลวง เขตพระนคร จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก

โดยได้รับการรับรองจาก “สหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics)” ให้เป็นหนึ่งในรายการวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง ที่ได้มาตรฐานของโลก ถือเป็นเวิลด์คลาส อีเวนต์ โดยปีนี้มีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมทุกระยะกว่า 48,000 คน.

ภาพ @กรุงเทพมหานคร

ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 (1)
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ Facebook @Amazing Thailand Marathon Bangkok
ภาพ Facebook @Amazing Thailand Marathon Bangkok
ภาพ Facebook @Amazing Thailand Marathon Bangkok
ภาพ Facebook @Amazing Thailand Marathon Bangkok
ภาพ Facebook @Amazing Thailand Marathon Bangkok
Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

