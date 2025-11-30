พระราชินีเสด็จฯ ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “อเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ผสานกีฬาเข้ากับเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 เส้นทางการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร จบที่ 2.13 ชม.
วันนี้ (30 พ.ย. 68) เวลา 06.15 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ในรายการ วิ่งผ่าเมือง ซีซั่น 8 “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน และท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การนี้ทรงพระดำเนินไปยังจุดปล่อยตัว ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะมาราธอน 42.195 กม. และฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และ ทรงวิ่งประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนหนึ่งเดียวของโลก โอกาสนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง และร่วมวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าวิ่งใน 2 ระยะนี้จำนวนกว่า 20,000 คน
แม้จะปล่อยตัวนักวิ่งทุกคนตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง ท่ามกลางสายลมหนาวอุณหภูมิ 15-16 องศา แต่สมเด็จพระราชินี ในฉลองพระองค์ชุดแขนสั้นแบบนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ก็ทรงแข็งแรงและสตรองสุดๆ ทรงวิ่งเข้าเส้นชัย จบการการวิ่งประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ไปด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 13 นาที 40 วินาที (ข้อมูลจาก : Amazing Thailand Marathon Bangkok)
สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในเมืองหลวง “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน และท้องสนามหลวง เขตพระนคร จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก
โดยได้รับการรับรองจาก “สหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics)” ให้เป็นหนึ่งในรายการวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง ที่ได้มาตรฐานของโลก ถือเป็นเวิลด์คลาส อีเวนต์ โดยปีนี้มีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมทุกระยะกว่า 48,000 คน.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่
- งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน
- ข้อปฏิบัติ เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีเดินทาง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: