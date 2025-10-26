ข้อปฏิบัติ “เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ” สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีเดินทาง
เปิดให้ประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง 26 ต.ค. 08.30-12.00 น. เช็กเส้นทาง-ข้อปฏิบัติการแต่งกาย
กรมประชาสัมพันธ์ ออกมาเปิดเผยรายละเอียดวันนี้ (26 ต.ค.68) เกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
- เปิดให้เข้าพื้นที่เต็นท์พักคอย ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
- ใช้เส้นทางเดินถนนกลางสนามหลวง เพื่อเข้าสู่เต็นท์พักคอย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสนามหลวงฝั่งด้านหน้าศาลฎีกา (สามารถเข้าได้ทั้งฝั่ง ม.ธรรมศาสตร์และฝั่งศาลฎีกา)
- ทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองและรอคิวบริเวณเต็นท์พักคอย (เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตตัวจริง เพื่อแสดงตน)
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพไว้ทุกข์สีขาวหรือสีดำ (ไม่สวมกางเกงขาสั้น ไม่สวมเสื้อแขนกุด ไม่สวมรองเท้าแตะ)
- แนะนำใช้รถโดยสารสาธารณะ (เนื่องจากไม่มีที่จอดรถ)
- สิ่งของที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว, อุปกรณ์กันแดด (สีสุภาพ), เขียนชื่อเบอร์โทรญาติใส่ในกระเป๋าเด็กและผู้สูงอายุ (ป้องกันการพลัดหลง)
ทั้งนี้ทันทีที่สำนักพระราชวังเปิดประตูมณีนพรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ถนนสนามไชย มีข้าราชการ คณะบุคคลและประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำ เดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม และลงนามถวายความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ภายในศาลาสหทัยสมาคม และด้านหน้าอาคารศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า อาทิ หน่วยราชการในพระองค์, นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) พร้อม ศุภชัย เจียรวนนท์ ณรงค์ เจียรวนนท์ , นางปวีณา หงสกุล, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ, นายจาตุรนต์ ฉายแสง ราชสกุลเทวกุล เป็นต้น
ประชาชนต่างใส่ชุดไว้ทุกข์สีดำผ่านจุดกรองที่บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเต้นท์ และเก้าอี้ คอยอำนวยความสะดวก พร้อมมีอาหาร และเครื่องดื่มให้บริการ จากนั้น ประชาชนเข้าแถวเดินเข้าพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์ เพื่อเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย โดยประชาชนบางคนถือพระฉายาลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์ไว้แนบอก และขณะที่ถวายน้ำสรงฯ ประชาชนบางคนได้หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเสียใจออกมาอย่างมิอาจสะกดกลั้นไว้ได้
นางมยุรี บรรดาศักดิ์ อายุ 77 ปี กล่าวว่า ออกจากบ้านบางเขน กรุงเทพฯ มาตั้งแต่เช้า เดินทางมาคนเดียว ตั้งใจมาสรงน้ำพระบรมศพด้วยความอาลัยรัก กล่าวด้วยใบหน้าโศกเศร้าและมีน้ำตาคลอว่า พอทราบข่าวว่าสมเด็จพระพันปีสสรรคตก็เสียใจมาก ร้องไห้อยู่นาน เมื่อทราบว่า สำนักพระราชวังเปิดให้สรงน้ำพระบรมศพ จึงตั้งใจมาเพื่อมาถวายราชสักการะพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย รักพระองค์มาก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยโดยไม่แบ่งแยก พระราชทานอาชีพให้คนไทย ทรงเปรียบดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรที่เคียงคู่กับในฟลวงรัชกาลที่ ๙ บำเพ็ญพระราชกรณียภารกิจมาตลอด ๗๐ ปี เมื่อครั้งงานพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ ตนก็มาเคารพพระบรมศพ ๒๐๐ ครั้ง รักและเคารพทั้ง ๒ พระองค์มาก
ขณะเดียวกัน สถานีตำรวจนครบาล(สน.) พระราชวัง ประชาสัมพันธ์เส้นทางแนะนำประชาชน เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวังในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
สำหรับการเดินทาง ไปยัง สนามหลวง ลงจุดเข้าอุโมงค์หน้าพระลาน ก่อนเข้าไปด้านใน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
- MRT สนามไชย
- MRT สามยอด
- จากนั้น มี รถ Shuttle Bus (บริการฟรี)
รถโดยสารสารธารณะที่ผ่านบริเวณ สนามหลวง ท่าช้าง และหน้าพระบรมมหาราชวัง ได้แก่ สาย 1, 3, 6, 25, 32, 43, 44, 47, 53, 59, 64, 80, 82, 503, 508 เป็นต้น
ท่าเรือ
- ท่าเรือท่าช้าง
- ท่าเรือท่าเตียน
จุดจอดรถ ใกล้เคียง มีจำนวนจำกัด
- ถนนราชินี
- ถนนอัษฏางค์
- ที่จอดราชนาวีสโมสร
- ดิโอลด์สยาม
- ที่จอดรถ ipark หลังศาลเจ้าพ่อเสือ
- ที่จอดรถวัดราชนัดดา
- ที่จอดรถหน้าวัดเทพธิดาราม
- ที่จอดรถวัดมหรรณพ
ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ โดยจะเปิดให้เข้าพื้นที่เต็นท์พักคอย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ใช้เส้นทางเดินถนนกลางสนามหลวง เพื่อเข้าสู่เต็นท์พักคอย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสนามหลวงฝั่งด้านหน้าศาลฎีกา (สามารถเข้าได้ทั้งฝั่ง ม.ธรรมศาสตร์และฝั่งศาลฎีกา)
นอกจากนี้ทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองและรอคิวบริเวณเต็นท์พักคอย (เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตตัวจริง เพื่อแสดงตน) การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์สีขาวหรือสีดำ (ไม่สวมกางเกงขาสั้น ไม่สวมเสื้อแขนกุด ไม่สวมรองเท้าแตะ) สิ่งของที่ควรนำติดตัว อาทิ ยาประจำตัว, อุปกรณ์กันแดด (สีสุภาพ), เขียนชื่อเบอร์โทรญาติใส่ในกระเป๋าเด็กและผู้สูงอายุ (ป้องกันการพลัดหลง).
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- รฟม. จัด MRT สี่สาย ให้บริการประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง
- สมาคมโฆษณาดิจิทัล ออก 6 แนวทางปฏิบัติ ช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
- เช็ก 18 เส้นทางเดินรถ ขสมก. ประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง พระบรมมหาราชวัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: