Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
บันเทิง

จิตดี รับไม่ทันตั้งตัว ข่าวช็อก! ณัฐวุฒิ ปงลังกา “ขอให้น้องรักสู่สุคติ”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 13:56 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 13:56 น.
236
ณัฐวุฒิปงลังกา โรคประจำตัว
ภาพ Fb. @Jitdee Sridee

จิตดี ผู้ประกาศสาวรุ่นพี่ ยอมรับเสียใจหนักหลังทราบข่าว ณัฐวุฒิ ปงลังกา น้องนักข่าวภาคสนามที่ช่อง 8 เสียชีวิตกะทันหัน ลงรูปร่วมเฟรมสุดท้ายด้วยสุดอาลัย

จากกรณี รัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิตกะทันหัน โดยมีรายงานยืนยันเมื่อช่วงสายวันนี้ (30 พ.ย.68) โดยทางด้านของไอซ์ สารวัต กิจพานิช แจ้งผ่านบัญชีโซเชียลว่า นายณัฐวุฒิ นักข่าวรุ่นพี่ได้เสียชีวิตลง โดยสาเหตุุเบื้องต้นทราบเพียง “พี่นัทหลับแล้วไม่ตื่น”

ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊ก Jitdee Sridee ของจิตดี ศรีดี ผู้ประกาศข่าวหญิงรุ่นพี่ซึ่งยอมรับว่าตกใจมากกับข่าวดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เจ้ กลับแล้วหรอ” ยิ้มหล่อ-คำทักทาย มาวันนี้ 30 พ.ย.68 พี่ช็อกมากนะนัท พี่เสียใจจริงๆ ขอให้นัทน้องรักสู่สุคติ #RIPณัฐวุฒิปงลังกา

ทั้งนี้ในโพสต์ยังระบุวันเวลาที่บันทุกภาพนี้ คือเมื่อ 21 พ.ย.68 ที่ผ่านมาด้วย

นอกจากนี้บนโลกออนไลน์ต่งามีสื่อจำนวนมากที่พากันเขียนข้อความโพสต์อาลัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ข่าวสารเมืองปราการ v2” โพสต์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียนี้ โดยระบุ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” นักข่าวและผู้ประกาศข่าว ช่องดัง เคยลงพื้นที่ร่วมงานกันที่สมุทรปราการอยู่บ่อยครั้งต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนร่วมวิชาชีพ ด้วยครับ

ด้าน เพจข่าว “ต้น อยุธยา ข่าวสาร ฅนอยุธยา” ระบุ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” นักข่าวและผู้ประกาศข่าว ช่อง 8 เคยได้ประสานงานลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในหลายๆเคส ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ต่อการจากไปเพื่อนร่วมวิชาชีพ ด้วยนะครับผม.

เจี๊ยบ จิตดี นักข่าว เขีบนข้อความแสดงความอาลัย นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา
ภาพ Facebook @jeabjitdee
ภาพสุดท้าย จิตดี ณัฐวุฒิปงลังกา
ภาพ Facebook @jeabjitdee
ณัฐวุฒิ ปงลังกา กับพุทธ อภิวรรณ
ขอบคุณภาพ : ลุยชนข่าว ช่อง 8
ณัฐวุฒิ ปงลังกา รับรางวัลฐานันดร4 ปี 2565
แฟ้มภาพ Facebook @nattawut ponglangka
ณัฐวุฒิปงลังกา รางวัลนักข่าวดีเด่น
ณัฐวุฒิ ปงลังกา รับรางวัลเทพนารายณ์ นาคราช ปี 2568 (แฟ้มภาพ Facebook @nattawut ponglangka
RIP ณัฐวุฒิ ปงลังกา
ภาพ Facebook @ต้น อยุธยา ข่าวสาร ฅนอยุธยา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สปาชายล้วน มาเลเซีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปตร.มาเลเซีย “ทลายปาร์ตี้เกย์” ส่งตัว 80 มุสลิม ช็อกหมอ-อัยการพัวพัน

3 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ค่าฝุ่นสูง PM 2.5 เล่นงานคนกรุงอ่วม! เตือนสวมหน้ากากอนามัย

55 นาที ที่แล้ว
พระราชินีเสโจร่วมงานวิ่งกรุงเทพ 2025 ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินีเสด็จฯ ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “อเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกา โรคประจำตัว บันเทิง

จิตดี รับไม่ทันตั้งตัว ข่าวช็อก! ณัฐวุฒิ ปงลังกา “ขอให้น้องรักสู่สุคติ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกา เสียชีวิตเพราะ ข่าว

ช็อก ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวดัง เสียชีวิตกะทันหัน ไอซ์ สารวัตร ยันข่าวเศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปิซ่า พบ อินเตอร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68 เลขอายุผู้ว่าฯ น่าลุ้นรางวัลเลขท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลลิดา เพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การเงิน

รัฐบาลช่วยพักหนี้ SME จากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 ธันวาคม 2568 ตรงสลากสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 12 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! เปิดเนื้อหา “เท่าพิภพ” ร่ายยาวก่อนวางมือ ประกาศไม่ลงสส.สมัยหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเตอร์ไมอามี vs นิวยอร์กซิตี้ ข่าวกีฬา

บันทึกสถิติใหม่ “เมสซี” นำอินเตอร์ ไมอามี ถล่มนิวยอร์ก ซิตี้ 5-1 ลิ่วชิง MLS Cup

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภราดรลิซ่า ไม้กวาดทางมะพร้าว ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า จบดราม่า ภราดร หยุดโต้ปมไม้กวาด ยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 11 68 ดูดวง

3 ราศี ดวงถ่านไฟเก่าคุ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง &#039;กองทัพคนไร้บ้าน&#039; เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ ข่าวต่างประเทศ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025 บันเทิง

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เดือด! แฉ ‘กัมพูชา’ เพิกเฉยทุ่นระเบิด หลังหนุ่มจีนลอบข้ามแดนเหยียบตูมสนั่น

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 13:56 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 13:56 น.
236
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สปาชายล้วน มาเลเซีย

คลิปตร.มาเลเซีย “ทลายปาร์ตี้เกย์” ส่งตัว 80 มุสลิม ช็อกหมอ-อัยการพัวพัน

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าฝุ่นสูง PM 2.5 เล่นงานคนกรุงอ่วม! เตือนสวมหน้ากากอนามัย

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
พระราชินีเสโจร่วมงานวิ่งกรุงเทพ 2025

พระราชินีเสด็จฯ ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “อเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025”

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
Back to top button