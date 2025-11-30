จิตดี รับไม่ทันตั้งตัว ข่าวช็อก! ณัฐวุฒิ ปงลังกา “ขอให้น้องรักสู่สุคติ”
จิตดี ผู้ประกาศสาวรุ่นพี่ ยอมรับเสียใจหนักหลังทราบข่าว ณัฐวุฒิ ปงลังกา น้องนักข่าวภาคสนามที่ช่อง 8 เสียชีวิตกะทันหัน ลงรูปร่วมเฟรมสุดท้ายด้วยสุดอาลัย
จากกรณี รัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิตกะทันหัน โดยมีรายงานยืนยันเมื่อช่วงสายวันนี้ (30 พ.ย.68) โดยทางด้านของไอซ์ สารวัต กิจพานิช แจ้งผ่านบัญชีโซเชียลว่า นายณัฐวุฒิ นักข่าวรุ่นพี่ได้เสียชีวิตลง โดยสาเหตุุเบื้องต้นทราบเพียง “พี่นัทหลับแล้วไม่ตื่น”
ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊ก Jitdee Sridee ของจิตดี ศรีดี ผู้ประกาศข่าวหญิงรุ่นพี่ซึ่งยอมรับว่าตกใจมากกับข่าวดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เจ้ กลับแล้วหรอ” ยิ้มหล่อ-คำทักทาย มาวันนี้ 30 พ.ย.68 พี่ช็อกมากนะนัท พี่เสียใจจริงๆ ขอให้นัทน้องรักสู่สุคติ #RIPณัฐวุฒิปงลังกา
ทั้งนี้ในโพสต์ยังระบุวันเวลาที่บันทุกภาพนี้ คือเมื่อ 21 พ.ย.68 ที่ผ่านมาด้วย
นอกจากนี้บนโลกออนไลน์ต่งามีสื่อจำนวนมากที่พากันเขียนข้อความโพสต์อาลัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ข่าวสารเมืองปราการ v2” โพสต์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียนี้ โดยระบุ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” นักข่าวและผู้ประกาศข่าว ช่องดัง เคยลงพื้นที่ร่วมงานกันที่สมุทรปราการอยู่บ่อยครั้งต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนร่วมวิชาชีพ ด้วยครับ
ด้าน เพจข่าว “ต้น อยุธยา ข่าวสาร ฅนอยุธยา” ระบุ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” นักข่าวและผู้ประกาศข่าว ช่อง 8 เคยได้ประสานงานลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในหลายๆเคส ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ต่อการจากไปเพื่อนร่วมวิชาชีพ ด้วยนะครับผม.
