รวมคําถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 16:52 น.
รวมคําถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระราชินี’ ที่กำลังจะมีพระชนมพรรษาครบ 47 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 นี้ วันนี้ทีมงาน The Thaiger จึงถือโอกาสรวบรวมตัวอย่าง คำถวายพระพรชัยมงคล มาให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนได้เลือกนำไปใช้กันในโอกาสวันมหามงคลนี้

คําถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิถุนายน 2569 หลายหน่วยงานในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และเชิญชวนให้เหล่าพสกนิกรออกมาร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล โดยทุกท่านสามารถเลือกคำถวายพระพรดังต่อนี้ ไปปรับใช้เพื่อเขียนถวายพระพรกันได้ตามสะดวกเลย

1. ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน

2. ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ดั่ง พระราชหฤทัยปรารถนาด้วยเทอญ

3. ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลอภิบาลให้พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า แก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐติกาล เทอญ

4. ข้าพระพุทธเจ้าปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมา บรรจบ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ข้าพระพุทธเจ้าสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

5. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เทอญ

คําถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

6. ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

7. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

8. ข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนาพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ทรงอุดมด้วยพระพลานามัยปราศจากโรคาพาธ ภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

9. ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

10. ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากอุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตในมไหสวรรค์สิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทย และปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบเท่ากัลปาวสาน

11. ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

12. ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

13. เนื่องในมงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

14. ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนำพสกนิกรผาสุกสโมสร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

15. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

16. เนื่องในมงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

17. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

18. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

19. ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20. ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคล ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรคาพาธประลาตร้างห่างไกลมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรัฐิติกาล

ทั้งนี้หากใครที่ต้องการร่วมลงนาม เขียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี แต่ยังนึกคำไม่ออก อย่าลืมนำตัวอย่างที่เราหามาให้ ไปลองปรับใช้กันดูได้นะ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

