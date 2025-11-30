ค่าฝุ่นสูง PM 2.5 เล่นงานคนกรุงอ่วม! เตือนสวมหน้ากากอนามัย
ค่าฝุ่นสูง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ กทม. ค่าเฉลี่ยทั่วกรุงเทพฯ อยู่ที่ 42.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เตือนประชาชนดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย ย้ำเจ้าหน้าที่เข้มงวดการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น
วันนี้ (30 พ.ย.68) นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00 น. ค่าเฉลี่ยทั่วกรุงเทพฯ อยู่ที่ 42.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 37.5 มคก./ลบ.ม. ทำให้ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยค่าฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเกินเกณฑ์มาตรฐานไปจนถึงช่วงวันที่ 2 ธ.ค. นี้ จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดยมีข้อแนะนำการดูแลสุภาพ ดังนี้
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
จากภาพรวมสภาพอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยทำให้พื้นที่กรุงเทพฯ อากาศเย็น ส่งผลให้ โอกาสเกิดสภาวะอินเวอร์ชันสูง ความสูงชั้นผสมอากาศลดลง ระบายอากาศไม่ดี มีแนวโน้มสะสมฝุ่น ในบางพื้นที่เกินมาตรฐาน ประกอบกับในช่วงอากาศแห้งและช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
นอกจากนี้ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) เพิ่มสูงมากขึ้นต่อเนื่อง ในภาคกลาง ภาคอีสาน จังหวัดรอบกรุงเทพฯ (พื้นที่ต้นลมทิศเหนือ–อีสาน) จุดความร้อนจากการเผาเศษชีวมวลในพื้นที่ต้นลมสามารถนำฝุ่นเข้าสะสมในกรุงเทพฯ มีผลทำให้ คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในระยะนี้ โดยในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 3–5 ธ.ค. 68 คาดว่าการระบายอากาศดีขึ้น ฝุ่นมีแนวโน้มลดลง
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เข้มงวดตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ทั้งสถานประกอบการ ไซต์ก่อสร้าง การตรวจรถควันดำ ตรวจตราไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัจจัยการเกิดฝุ่น โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ผ่านแอป AirBKK
โดยเฝ้าระวังคุณภาพอากาศครอบคลุมทั้ง 50 เขต เพื่อวางแผนการทำงาน/การทำกิจกรรม หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีปริมาณค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและมีแนวโน้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งผ่านเว็บไซต์และแอป AirBKK จะมีการพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวล่วงหน้าได้ทันท่วงที
นอกจากนี้ในช่วงที่ฝุ่นสูง กทม. ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ฝุ่น เพิ่มเป็นวันละ 3 รอบ คือ 07.00 น. 11.00 น. และ 15.00 น. เพื่อให้ประชาชนติดตามความเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและคำแนะนำการป้องกันสุขภาพ ได้หลายช่องทางประกอบด้วย
- เว็บไซต์ www.airbkk.com
- www.pr-bangkok.com
- เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
- เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร
- แอปพลิเคชัน AirBKK ทั้งระบบ iOS และ Android
- จอแสดงผล ณ สถานีตรวจวัด และจอเคลื่อนที่ในสวนสาธารณะ
อีกทั้งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลและเป็นหูเป็นตา หากพบแหล่งก่อมลพิษ หรือรถปล่อยควันดำสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Traffy Fondue
