Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ข่าว

ค่าฝุ่นสูง PM 2.5 เล่นงานคนกรุงอ่วม! เตือนสวมหน้ากากอนามัย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 14:43 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 14:43 น.
50
แฟ้มภาพ

ค่าฝุ่นสูง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ กทม. ค่าเฉลี่ยทั่วกรุงเทพฯ อยู่ที่ 42.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เตือนประชาชนดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย ย้ำเจ้าหน้าที่เข้มงวดการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น

วันนี้ (30 พ.ย.68) นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00 น. ค่าเฉลี่ยทั่วกรุงเทพฯ อยู่ที่ 42.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 37.5 มคก./ลบ.ม. ทำให้ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยค่าฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเกินเกณฑ์มาตรฐานไปจนถึงช่วงวันที่ 2 ธ.ค. นี้ จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดยมีข้อแนะนำการดูแลสุภาพ ดังนี้

ฝุ่นวันนี้ 30 พฤสจิกายน 2568
ภาพ Facebook @bangkokbma

คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก

ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

จากภาพรวมสภาพอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยทำให้พื้นที่กรุงเทพฯ อากาศเย็น ส่งผลให้ โอกาสเกิดสภาวะอินเวอร์ชันสูง ความสูงชั้นผสมอากาศลดลง ระบายอากาศไม่ดี มีแนวโน้มสะสมฝุ่น ในบางพื้นที่เกินมาตรฐาน ประกอบกับในช่วงอากาศแห้งและช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

นอกจากนี้ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) เพิ่มสูงมากขึ้นต่อเนื่อง ในภาคกลาง ภาคอีสาน จังหวัดรอบกรุงเทพฯ (พื้นที่ต้นลมทิศเหนือ–อีสาน) จุดความร้อนจากการเผาเศษชีวมวลในพื้นที่ต้นลมสามารถนำฝุ่นเข้าสะสมในกรุงเทพฯ มีผลทำให้ คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในระยะนี้ โดยในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 3–5 ธ.ค. 68 คาดว่าการระบายอากาศดีขึ้น ฝุ่นมีแนวโน้มลดลง

ณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร
ภาพ Facebook @bangkokbma

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เข้มงวดตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ทั้งสถานประกอบการ ไซต์ก่อสร้าง การตรวจรถควันดำ ตรวจตราไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัจจัยการเกิดฝุ่น โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ผ่านแอป AirBKK

โดยเฝ้าระวังคุณภาพอากาศครอบคลุมทั้ง 50 เขต เพื่อวางแผนการทำงาน/การทำกิจกรรม หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีปริมาณค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและมีแนวโน้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งผ่านเว็บไซต์และแอป AirBKK จะมีการพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวล่วงหน้าได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ในช่วงที่ฝุ่นสูง กทม. ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ฝุ่น เพิ่มเป็นวันละ 3 รอบ คือ 07.00 น. 11.00 น. และ 15.00 น. เพื่อให้ประชาชนติดตามความเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและคำแนะนำการป้องกันสุขภาพ ได้หลายช่องทางประกอบด้วย

  1. เว็บไซต์ www.airbkk.com
  2. www.pr-bangkok.com
  3. เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
  4. เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
  5. เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร
  6. แอปพลิเคชัน AirBKK ทั้งระบบ iOS และ Android
  7. จอแสดงผล ณ สถานีตรวจวัด และจอเคลื่อนที่ในสวนสาธารณะ

อีกทั้งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลและเป็นหูเป็นตา หากพบแหล่งก่อมลพิษ หรือรถปล่อยควันดำสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Traffy Fondue

ฝุ่งกทม วันที่ 30 พ.ย.2568
ภาพ Facebook @bangkokbma
ฝุ่งกทม วันที่ 30 พ.ย.2568 ทีมงานกรุงเทพมหานครลงตรวจพื้นที่
ภาพ Facebook @bangkokbma
แอปตรวจค่าฝุ่นในไทย
ภาพ Facebook @bangkokbma

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สปาชายล้วน มาเลเซีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปตร.มาเลเซีย “ทลายปาร์ตี้เกย์” ส่งตัว 80 มุสลิม ช็อกหมอ-อัยการพัวพัน

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

9 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ค่าฝุ่นสูง PM 2.5 เล่นงานคนกรุงอ่วม! เตือนสวมหน้ากากอนามัย

56 นาที ที่แล้ว
พระราชินีเสโจร่วมงานวิ่งกรุงเทพ 2025 ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินีเสด็จฯ ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “อเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกา โรคประจำตัว บันเทิง

จิตดี รับไม่ทันตั้งตัว ข่าวช็อก! ณัฐวุฒิ ปงลังกา “ขอให้น้องรักสู่สุคติ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกา เสียชีวิตเพราะ ข่าว

ช็อก ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวดัง เสียชีวิตกะทันหัน ไอซ์ สารวัตร ยันข่าวเศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปิซ่า พบ อินเตอร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68 เลขอายุผู้ว่าฯ น่าลุ้นรางวัลเลขท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลลิดา เพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การเงิน

รัฐบาลช่วยพักหนี้ SME จากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 ธันวาคม 2568 ตรงสลากสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 12 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! เปิดเนื้อหา “เท่าพิภพ” ร่ายยาวก่อนวางมือ ประกาศไม่ลงสส.สมัยหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเตอร์ไมอามี vs นิวยอร์กซิตี้ ข่าวกีฬา

บันทึกสถิติใหม่ “เมสซี” นำอินเตอร์ ไมอามี ถล่มนิวยอร์ก ซิตี้ 5-1 ลิ่วชิง MLS Cup

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภราดรลิซ่า ไม้กวาดทางมะพร้าว ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า จบดราม่า ภราดร หยุดโต้ปมไม้กวาด ยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 11 68 ดูดวง

3 ราศี ดวงถ่านไฟเก่าคุ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง &#039;กองทัพคนไร้บ้าน&#039; เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ ข่าวต่างประเทศ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025 บันเทิง

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เดือด! แฉ ‘กัมพูชา’ เพิกเฉยทุ่นระเบิด หลังหนุ่มจีนลอบข้ามแดนเหยียบตูมสนั่น

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 14:43 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 14:43 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สปาชายล้วน มาเลเซีย

คลิปตร.มาเลเซีย “ทลายปาร์ตี้เกย์” ส่งตัว 80 มุสลิม ช็อกหมอ-อัยการพัวพัน

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
พระราชินีเสโจร่วมงานวิ่งกรุงเทพ 2025

พระราชินีเสด็จฯ ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “อเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025”

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
ณัฐวุฒิปงลังกา โรคประจำตัว

จิตดี รับไม่ทันตั้งตัว ข่าวช็อก! ณัฐวุฒิ ปงลังกา “ขอให้น้องรักสู่สุคติ”

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
Back to top button