ร่วมลงนามถวายพระพร “พระราชีนี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2569
ขั้นตอนการลงนามถวายพระพร
- เข้าไปที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th
- คลิกไปที่แบนเนอร์ “ร่วมลงนามถวายพระพร”
- กรอกชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน และที่อยู่
- กรอกหมายเลขโทรศัพท์
- คลิก “ลงนามถวายพระพร”
- การลงนามถวายพระพรเสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธัมโม เม นาโถ (พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) สังโฆ เม นาโถ (พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) (โดยให้ระลึกย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ ต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน)
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE
