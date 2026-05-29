ข่าวในพระราชสำนัก

ร่วมลงนามถวายพระพร “พระราชีนี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 15:05 น.
สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร “พระราชีนี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569

วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2569

ขั้นตอนการลงนามถวายพระพร

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th
  2. คลิกไปที่แบนเนอร์ “ร่วมลงนามถวายพระพร”
  3. กรอกชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน และที่อยู่
  4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์
  5. คลิก “ลงนามถวายพระพร”
  6. การลงนามถวายพระพรเสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธัมโม เม นาโถ (พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) สังโฆ เม นาโถ (พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) (โดยให้ระลึกย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ ต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน)

ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

