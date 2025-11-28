ข่าวดาราบันเทิง

เคน ภูภูมิ ช็อกหนัก ร้านที่หาดใหญ่ เพดานถล่ม-เครื่องครัวพัง ลั่น ไม่เหลืออะไรเลย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 14:46 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 14:46 น.
75
เคน ภูภูมิ อัปเดตสภาพร้านเคนภูปัง สาขาหาดใหญ่หลังน้ำลด

เคน ภูภูมิ โพสต์ภาพความเสียหายร้านเคนภูปัง หาดใหญ่ หลังน้ำท่วม เผยสภาพเพดานถล่ม-เครื่องครัวพังยับ ยอมรับช็อกกับความเสียหายทั้งหมด ลั่น รอบนี้ไม่เหลืออะไรเลย

อีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนัก สำหรับ เคน ภูภูมิ นักแสดงหนุ่ม ที่ล่าสุดต้องเผชิญกับความเสียหายครั้งใหญ่ของธุรกิจร้านคาเฟ่ KEN PHU PANG สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยโพสต์คลิปและภาพอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมร้าน เผยว่าน้ำมาไวและขึ้นเร็วมากจนน่าตกใจ

ก่อนหน้านี้ เคน ภูภูมิ โพสต์ภาพความเสียหายของร้านผ่านเมื่อวันที่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 อินสตาแกรม ken_phupoom พร้อมอธิบายว่า “ตื่นมาช็อก ร้านเคนภูปังสาขาหาดใหญ่น้ำท่วมขนาดนี้เลยคนที่ร้านเล่าว่าเมื่อคืนน้ำมาไวมากขึ้นเร็วมากเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนนะครับ”

เคน ภูภูมิ เผยภาพร้านถูกน้ำท่วมที่หาดใหญ่
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom

ต่อมา วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เจ้าตัว อัดคลิปรายงานสถานการณ์ เผยว่า “สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่ของร้านเคนภูปังนะครับ ตอนนี้นำขึ้นมาอยู่ระดับเอวแล้วนะครับแล้วคิดว่าวันนี้จะมีน้ำเสริมเข้ามา คิดว่าน่าจะสูงขึ้นอีก ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้คนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง อยากขอกระจายข่าวว่าหาดใหญ่ต้องการอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก ฝากทุกคนกระจายข่าวและเป็นกำลังให้ทุกคนที่ประสบภัย แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อย ๆ นะครับ”

เมื่อระดับน้ำลดลง เคน ภูภูมิ ได้เผยสภาพความเสียหายของร้านที่ทำให้เจ้าตัวถึงกับยอมรับว่า “สภาพหลังน้ำลดที่ เคนภูปัง สาขาหาดใหญ่ หมดทั้งร้านครับรอบนี้ไม่เหลืออะไรเลย” โครงสร้างภายในจะเห็นได้ว่าเพดานถล่มลงมา สายไฟห้อยระโยงระยาง พัดลมและไฟสปอร์ตไลต์หลุดร่วง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ถูกน้ำพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายแทบทั้งหมด ส่วนสวนภายในร้านก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้นไม้ล้มแทบทั้งหมด

เคน ภูภูมิ อัปเดตน้ำท่วมร้านที่หาดใหญ่
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom
ร้านเคน ภูภูมิถูกน้ำท่วม-2
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom
เคน ภูภูมิ เปิดภาพร้านที่หาดใหญ่น้ำท่วม
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom
ร้านเคน ภูภูมิถูกน้ำท่วม-7
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom
ร้านเคน ภูภูมิถูกน้ำท่วม-6
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom
ร้านเคน ภูภูมิถูกน้ำท่วม-5
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom
ร้านเคน ภูภูมิถูกน้ำท่วม-4
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom
ร้านเคน ภูภูมิถูกน้ำท่วม-3
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom
ร้านเคน ภูภูมิถูกน้ำท่วม
ภาพจาก Instagram : ken_phupoom

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ken_phupoom (@ken_phupoom)

