อั๋น ภูวนาท เดือด ผู้นำยืนผัดข้าว-เดินหนีนักข่าว เลือกตั้งครั้งหน้าต้องเปลี่ยน ไม่งั้นตายทั้งประเทศ

อั๋น ภูวนาท โพสต์เดือดถึงรัฐบาล ไม่รู้ปัญหา-มัวแต่ยืนผัดข่าว เดินหนีไมค์นักข่าว ลั่น เลือกตั้งครั้งหน้าต้องเปลี่ยน ไม่งั้นตายทั้งประเทศ รายงานล่าสุดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่เกิน 100 ราย
จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เหล่าบรรดาคนมีชื่อเสียงใช้โซเชียลที่มีในมือเพื่อกระจายข่าว ส่งต่อความช่วยเหลือ และเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ล่าสุด อั๋น ภูวนาท พิธีกรคนดัง ออกมาแสดงความเห็นต่อรูปแบบการทำงานและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในการรับมือวิกฤตของรัฐบาล
อั๋น ภูวนาท โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม unpuwanart ถึงรูปแบบการแก้ไขปัญหาในวิกฤตแบบเดิม ๆ ระบุว่า “ก็ว่าจะไม่พูด… หลับตาจิ้มตรงไหนก็หนองแตกตรงนั้น ทั้งรัฐบาล ข้าราชการ องค์กร(ไม่)อิสระ เลือกตั้งครั้งหน้าประเทศไทยต้องเปลี่ยน ไม่งั้นตายเคสดำกันหมดประเทศไม่เกินจริง คุณเลือกได้ เราเลือกได้ เราต้องเลือก…”
พร้อมร่ายยาวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ไม่มีการแก้ไขที่เด็ดขาด ระบุว่า “ยังไม่ทราบเรื่อง ไม่มีปัญหา ไม่รู้ ไม่รู้ ยังไม่ได้รับรายงาน สั่งให้ตรวจสอบไปแล้ว ตั้งคณะกรรมการพิจารณา” หรือแย่สุด ๆ คือเดินหนีไมค์นักข่าวไปเฉย ๆ มีทําอะไรจบบ้างไหมครับประเทศไทย?!?! ตึกถล่ม-วงการสงฆ์ล่มสลาย-ตํารวจกลายเป็นสแกมเมอร์-ซื้อตําแหน่ง-ฮั้วสว. -ปลาหมอคางดํา จนถึงล่าสุดส่งผู้หญิงเข้าไปตํากันในคุก น้ำท่วมมหาศาลจบที่ยืนผัดข้าวกับเดินหนีนักข่าวเหมือนเดิม…
เลือกตั้งครั้งหน้านี้ขอให้เรามีสติกัน อย่าเลือกเอามัน อย่างเดิมอย่างเดียว อย่าลืมเร็ว…”
ขณะที่ นก จริยา แอนโฟเน่ นักแสดงรุ่นใหญ่ ได้เข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนว่า “อักเสบทุก อณู สำนึกคืออะไร รู้สึกหมดหวัง”
ล่าสุด วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับข้อมูลจาก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 รายงานว่า พบร่างผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา แล้วมากกว่า 100 ราย พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
